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鍾玲費4年力作「餘響入霜鐘」 敘說13禪宗祖師傳奇生平

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
作家鍾玲考據古書、史料，結合自身20多年修習佛法的體悟，完成生動描寫十三位禪宗祖師生平的小說《餘響入霜鐘：禪宗祖師傳奇》。記者徐如宜／攝影
作家鍾玲考據古書、史料，結合自身20多年修習佛法的體悟，完成生動描寫十三位禪宗祖師生平的小說《餘響入霜鐘：禪宗祖師傳奇》。記者徐如宜／攝影

作家鍾玲考據古書、史料，結合自身20多年修習佛法的體悟，並近身觀察白雲老和尚聖嚴法師、星雲大師、佛源老和尚，揣摩禪宗祖師們的境界，歷時4年撰寫一部生動描寫十三位禪宗祖師生平的小說《餘響入霜鐘：禪宗祖師傳奇》。

繼去年出版的極短篇小說「深山一口井」之後，鍾玲再推出《餘響入霜鐘：禪宗祖師傳奇》，此書共有30章。鍾玲表示，內容書寫一脈相承的達摩、慧可、僧璨、道信、弘忍、惠能六位大師，還有跟惠能比賽寫詩偈的神秀，以及惠能的弟子神會。最後五位是由惠能以降，一直到臨濟宗的祖師義玄。

這部小說有祖師們膾灸人口的求道、悟道、尋覓傳人事蹟，也有精彩的公案對話。由五世紀初在印度的年輕的達摩祖師，到晚唐第九世紀的義玄禪師，這部小說跨越四百年。既符合基本史實，又刻畫出栩栩如生的祖師，寫出充滿人情味的修行故事。

不過，因為史籍資料較乾澀，鍾玲也為祖師們虛構添加了生動的生活故事，像是「採藥人厲鬼抓交替」，就在寫三袓僧璨在深山中幫一個摔死的、迷失的鬼魂醒悟，順利投胎，靈異的鬼故事，也增加了有血有肉的內容。另外像惠能大師為了躲避東山禪寺僧人的追捕，藏身在獵人隊伍中，施巧計度化獵人。書中不但有高僧大徹大悟的故事，還有很多趣味性的情節，並增添了歷史故事，像道信跟蘭陵王的相遇。

在每位禪宗大師故事的開頭，鍾玲會特別描述大師們的眼神。她認為，眼神代表著大師的思想與內心的情結，在於比喻大師修行後內在境界的深悟。而書中之所以有這樣的聯結，是因為在20多年前第一次拜見白雲老禪師，第一眼看見白雲師父的雙眼，她覺得當時看見了一片「天空」。

76歲作家鍾玲，是美國威斯康辛州立大學比較文學博士，為詩人余光中的入室弟子。曾任中山大學文學院長、香港浸會大學副校長、澳門大學鄭裕彭書院院長。她曾為胡金銓執導電影《山中傳奇》編劇，短篇小說《大輪迴》也被胡改編成電影。

作家鍾玲考據古書、史料，結合自身20多年修習佛法的體悟，完成生動描寫十三位禪宗祖師生平的小說《餘響入霜鐘：禪宗祖師傳奇》。記者徐如宜／攝影
作家鍾玲考據古書、史料，結合自身20多年修習佛法的體悟，完成生動描寫十三位禪宗祖師生平的小說《餘響入霜鐘：禪宗祖師傳奇》。記者徐如宜／攝影

和尚 電影 聖嚴法師

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