當疫情席捲全球　台北藝術節7月13日如期登場

國內疫情趨緩，境外仍舊嚴峻，台北藝術節往年邀請多位國外藝術家來台表演，部分國外藝術家，今年雖無法親臨現場，改在線上演出，共推出9檔售票節目，4檔免費演出，其中5檔結合線上直播，將於7月13日至9月13日正式展開，售票節目將於6月19日中午將在兩廳院開賣。

第22屆台北藝術節舉辦啟售記者會，現場與參演藝術家線上連線，適逢疫情，不少藝術家仍在國外無法入境，也有剛回台，正在居家檢疫的藝術家線上宣傳，雖然藝術家不能親臨現場，仍邀請民眾走入劇場，欣賞精彩展演。

台北市文化局副局長陳譽馨表示，當全球藝術節停擺，北藝籌辦過程中也做沙盤推演，兒藝節上周三啟動，台北藝術節也能如期上演，邀請民眾重返劇場。陳也表示，售票首日有五折優惠，7月13日前購票，也享早鳥價75折。

台北表演藝術中心總監王孟超也說，不少節目從一、兩年前開始籌畫，疫情後，所有國際節目被迫停擺，有些共製節目不想放棄，如泰國當代知名編舞家皮歇・克朗淳的《No. 60》，由於國內還未開放泰國入境，但表演定在8月，還在等境外政策解封。

台北藝術節策展人鄧富權也提到，因疫情無法接到外國藝術家，也和藝術家思考不同策略，把線上資源、現場互動在台上展出，「幾乎每個節目都是新製作」，也是全球夏季唯一藝術節。

記者會現場，現場連線國際藝術家介紹自身節目，旅外藝術家楊俊日前抵台灣，目前正在居家檢疫，無法親臨啟售記者會，今也透過線上連線，分享作品《過往即他鄉》，屆時他將與藝術家松根充和，以圖像與口述回溯歷史事件，訴說人類征服自然，以及自我頓挫的故事，於8月31日至9月2日於中山堂中正廳演出。

台灣藝術家林亭君與加拿大藝術家張欣、利安・摩根共同創作《日月潭是一個水泥盒》，是台北藝術節首場免費演出，過去常結合環境、邊界，結合身體移動進行互動式劇場，這次也將透過觸覺，探索「社交距離」，7月31日至8月1日於台北試演場周邊戶外場域演出。

如《馬尼拉動物園》裡，將由菲律賓編舞家伊薩・江森，與德國電子音樂家夏洛特・西蒙，協同四位菲律賓表演者，化身為迪士尼動物群，利用線上會議軟體Zoom舉辦演唱會，邀請觀眾8月28日、29日走入中山堂中正廳，和他們遠端相遇。