快訊

小明們的父母跪求蔡政府：讓孩子回到我身邊吧！

為兩韓關係惡化負責 南韓統一部長金煉鐵請辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當疫情席捲全球　台北藝術節7月13日如期登場

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市文化局副局長陳譽馨表示，當全球藝術節停擺，北藝籌辦過程中也做沙盤推演，兒藝節上周三啟動，台北藝術節也能如期上演。記者趙宥寧／攝影
台北市文化局副局長陳譽馨表示，當全球藝術節停擺，北藝籌辦過程中也做沙盤推演，兒藝節上周三啟動，台北藝術節也能如期上演。記者趙宥寧／攝影

國內疫情趨緩，境外仍舊嚴峻，台北藝術節往年邀請多位國外藝術家來台表演，部分國外藝術家，今年雖無法親臨現場，改在線上演出，共推出9檔售票節目，4檔免費演出，其中5檔結合線上直播，將於7月13日至9月13日正式展開，售票節目將於6月19日中午將在兩廳院開賣。

第22屆台北藝術節舉辦啟售記者會，現場與參演藝術家線上連線，適逢疫情，不少藝術家仍在國外無法入境，也有剛回台，正在居家檢疫的藝術家線上宣傳，雖然藝術家不能親臨現場，仍邀請民眾走入劇場，欣賞精彩展演。

台北市文化局副局長陳譽馨表示，當全球藝術節停擺，北藝籌辦過程中也做沙盤推演，兒藝節上周三啟動，台北藝術節也能如期上演，邀請民眾重返劇場。陳也表示，售票首日有五折優惠，7月13日前購票，也享早鳥價75折。

台北表演藝術中心總監王孟超也說，不少節目從一、兩年前開始籌畫，疫情後，所有國際節目被迫停擺，有些共製節目不想放棄，如泰國當代知名編舞家皮歇・克朗淳的《No. 60》，由於國內還未開放泰國入境，但表演定在8月，還在等境外政策解封。

台北藝術節策展人鄧富權也提到，因疫情無法接到外國藝術家，也和藝術家思考不同策略，把線上資源、現場互動在台上展出，「幾乎每個節目都是新製作」，也是全球夏季唯一藝術節。

記者會現場，現場連線國際藝術家介紹自身節目，旅外藝術家楊俊日前抵台灣，目前正在居家檢疫，無法親臨啟售記者會，今也透過線上連線，分享作品《過往即他鄉》，屆時他將與藝術家松根充和，以圖像與口述回溯歷史事件，訴說人類征服自然，以及自我頓挫的故事，於8月31日至9月2日於中山堂中正廳演出。

台灣藝術家林亭君與加拿大藝術家張欣、利安・摩根共同創作《日月潭是一個水泥盒》，是台北藝術節首場免費演出，過去常結合環境、邊界，結合身體移動進行互動式劇場，這次也將透過觸覺，探索「社交距離」，7月31日至8月1日於台北試演場周邊戶外場域演出。

如《馬尼拉動物園》裡，將由菲律賓編舞家伊薩・江森，與德國電子音樂家夏洛特・西蒙，協同四位菲律賓表演者，化身為迪士尼動物群，利用線上會議軟體Zoom舉辦演唱會，邀請觀眾8月28日、29日走入中山堂中正廳，和他們遠端相遇。

今年台北藝術節，以「Super@#$%?」為策展主題，邀請日本、法國、菲律賓、中國、泰國、加拿大、美國等7國藝術家，以及台灣創作者，共同推出展演。又分為三系列「疫起策畫」、「核心節目」、「共想吧」，其中純台灣節目共6檔，國際合作7檔，部分節目將採線上直播，涵蓋舞蹈、戲劇、馬戲、跨界及多媒體劇場等形式，分別於中山堂、水源劇場、空總C-LAB、社子島、台北試演場上演。

台北表演藝術中心總監王孟超也說，不少節目從一、兩年前開始籌畫，疫情後，所有國際節目被迫停擺。記者趙宥寧／攝影
台北表演藝術中心總監王孟超也說，不少節目從一、兩年前開始籌畫，疫情後，所有國際節目被迫停擺。記者趙宥寧／攝影
台北藝術節策展人鄧富權表示，因疫情無法接到外國藝術家，也和藝術家思考不同策略，把線上資源、現場互動在台上展出。記者趙宥寧／攝影
台北藝術節策展人鄧富權表示，因疫情無法接到外國藝術家，也和藝術家思考不同策略，把線上資源、現場互動在台上展出。記者趙宥寧／攝影
第22屆台北藝術節舉辦啟售記者會，現場與參演藝術家線上連線。記者趙宥寧／設影
第22屆台北藝術節舉辦啟售記者會，現場與參演藝術家線上連線。記者趙宥寧／設影

藝術家 劇場

延伸閱讀

板橋435藝術聚落 60藝術家月中進駐

疫情趨緩 新北435藝文特區開放藝術家進駐

黃心健VR作品失身記 奧地利電子藝術節奪榮譽獎

板橋435首開放國際藝術家進駐 人體解剖展震撼視覺神經

相關新聞

影／學「佛洛伊德事件」相關英文詞彙 BLM、警暴執法、種族歧視

近期，非裔美國人 George Floyd 遭警方暴力執法而致死的事件迅速引發各界不滿，種族歧視成了熱門議題。這支影片以畫面全黑的方式拍攝，希望藉此分享一些對種族歧視議題的看法， 以及我們究竟可以做些什麼來避免發生類似悲劇。

數感實驗室／動物森友會的數學(三)：遇見小動物朋友的機率

上週我們介紹過動物森友會的大頭菜數學。該遊戲的一大賣點，是和小動物們的互動，即使現實生活再苦悶，進到遊戲中，動物朋友們總...

紐時賞析／沒單一領導人卻迅速聚人潮 社群媒體成現代抗爭最強領袖

In the sea of hundreds of protesters who gathered one evening near the intersection where George Floyd was killed, a lone voice rose from the crowd.“Everybody sit down,” it urgently ordered.Others chimed in — “Sit down! Sit down!” — scolding those, even journalists, who were slow to comply.

紐時賞析／危機即轉機 疫情催生創業潮

In March, as small businesses across the country were shutti...

當疫情席捲全球　台北藝術節7月13日如期登場

國內疫情趨緩，境外仍舊嚴峻，台北藝術節往年邀請多位國外藝術家來台表演，部分國外藝術家，今年雖無法親臨現場，改在線上演出，...

U值媒／社工員能為孩子的未來做些什麼？

最後我再加一句：「你知道為什麼他們一家的未來可以充滿希望嗎？那都是因為你們(社工員)的出現，因為你們的出現帶來好的改變，讓他們一家可以對未來重拾信心與目標，讓願意努力的孩子可以好好安心讀書。既然如此，你有甚麼好難過的呢？你應該為自己在做的事情感到驕傲才對，不是嗎？後來這個孩子的成績從中等進步到前三名，考上公立高中，也順利考上國立大學，畢業之後回到博幼基金會擔任了好幾年的數學專職教師，現在考上郵局特考，在郵局上班了，所以難道阿美當年不該為孩子的未來感到高興嗎？

U值媒／錯失的教養 回花媽《當過動媽遇到亞斯兒，怎麼辦？》

亞斯小孩喜歡擁有選擇權，遇到任何狀況，如果允許，我們是應該留給他足夠的空間與時間思考；但如果是當下必須緊急處理的，那麼就應該給他一個是與非、對與錯、該與不該的澄清，以引導他從每個事件累積為人處事的經驗。亞斯的固著特質造就他的堅持性格，是缺點，但卻可以轉化成別人追趕不上的優點，只要引導他認同正向思考，他就不容易變壞了。

U值媒／謝師宴＝學生選秀＋家長慶功宴？

疫情緩和，原本取消的謝師宴又陸續恢復。但若你最近去高檔餐館，小姐回說整層被謝師宴包下，到別家亦然，別以為大學生變富有。走入餐廳，你會發現西裝筆挺、打領帶的中學生們圍坐著，青澀臉孔鋪成一幅不協調的畫面。「為何穿西裝？」在你的青春年華，赴聯考穿便服就好，現代高中生奔波甄試，縱使教育部安撫說服裝乾淨即可，話從未進家長耳根。他們寧信穿著決定印象，為孩子花錢治裝，這西裝出現於口試場後，也在這現身，因為將來工作後身形變，不能再穿了。

國際小學堂／陸印衝突數十年 誰是惡鄰居？

中國大陸和印度的關係最近再度緊繃，原因是大陸自上個月初開始，在鄰印度邊境的喜馬拉雅山區進行建築工事，甚至部署軍人和武器，...

影／《1/2 的魔法》預告片 奇幻故事裡的mythical creatures「傳說生物」

之前因為疫情而延後上映的皮克斯電影《1/2 的魔法》現在全台熱映中，到電影院觀賞前不妨來看一下預告片過過癮吧！

數感實驗室／動物森友會的數學(二)：大頭菜與貝氏機率

上週我們介紹過動物森友會裡，有個投資工具大頭菜，它每周漲跌會有4種趨勢，符合馬可夫鏈，每周趨勢的分布都只跟上週趨勢有關係。當你知道上週是哪個趨勢時，就能知道本周「比較有可能」是哪個趨勢。

影／防疫甜蜜情歌 小賈斯汀、亞莉安娜天王級合作：Stuck with U

防疫期間，小賈斯汀與亞莉安娜推出慈善歌曲〈Stuck with U〉，用甜蜜的歌詞呼籲大家防疫期間好好待在家，與所愛的人共度時光。MV 中收錄了全世界粉絲防疫期間的生活片段，小賈斯汀與老婆的甜蜜畫面也有出現喔！

熱門新聞

教部：小年夜放假仍要補課 下學期開學延到2月18日

109指考／必看時事關鍵字！ 新冠肺炎、反種族歧視等十大國外熱門議題

秀峰高中畢業典禮好嗨 立委賴品妤高人氣

北市教甄爭議 109學年起改聯甄

影／台中校長開放海選引發議論 教局：六都除桃園全開放

讀報三年 基隆銘傳國中會考作文成績亮眼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。