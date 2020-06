素食者分全素、蛋奶素、方變素、海鮮素 各種素食蔬菜英文一次學會！

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

對許多學英文的人來說,蔬菜的英文相當困難,因為不少蔬菜的英文是來自於其他語言,如義大利文、法文等等,這時最輕鬆的學習方法就是透過歌曲學習,趕快來聽聽這首朗朗上口的蔬菜之歌吧!

聽完這首蔬菜之歌後,你有沒有種突然想吃蔬菜的衝動呢?今天就讓我們來學各種和吃素有關的實用詞彙,讓你吃得開心又專業!

吃素相關詞彙

vegetarian

這個字應該是比較多人熟悉的,可以當名詞「素食者」,也可以當形容詞「素食的」,也能寫成 veggie。這裡的素食是泛指不吃魚、肉,下面我們會再介紹各種不同的素食者,先來看個例子吧!

Going vegetarian is great for your health, but make sure you have a balanced intake of nutrients.(吃素有助於身體健康,但你得確保營養均衡。)

lacto-vegetarian

這個字是由拉丁字 lacto「牛奶、奶類的」 和 vegetarian 組成,意思就是「奶素者」,也可以當形容詞「奶素的」,表示不吃肉、魚、蛋,但是可以喝牛奶或食用奶製品的素食者,舉個例子:

I don't mind the cheese on the margherita at all. I'm a lacto-vegetarian.(我一點也不在乎瑪格麗特披薩上的起司。我吃奶素。)

ovo-vegetarian

現在來介紹的這個字也是由拉丁字 ovo「蛋的」和 vegetarian 組成,意思是「蛋素者」,也可以當形容詞「蛋素的」,表示不食用肉、魚、奶製品,但是會食用蛋類的素食者,舉個例子:

We know that you're an ovo-vegetarian, so we prepared some egg dishes for you. Bon appétit!(我們知道你吃蛋素,所以我們準備了一些雞蛋料理給你。好好享用吧!)

那我們中文也常聽見的「蛋奶素」英文就是 ovo-lacto vegetarian 喔,也就是指雖然不吃魚、肉,但仍會食用蛋類、奶類等等,一樣可以當作名詞和形容詞。

vegan

Vegan 是這幾年歐美相當盛行的飲食方式,除了完全不碰魚、肉、蛋、奶外,也不使用任何的動物產品、皮製品等等,中文一般會稱作「全素、純素」,可以當名詞指「吃全素的人」,也可以形容詞指「全素的」,舉個例子:

Some youngsters choose to go vegan simply because of peer pressure.(許多年輕人吃全素只是因為同儕壓力。)

It has been found that vegans have a higher risk of B12 deficiency, which may be linked to a higher risk of stroke.(研究發現全素者很容易會維生素 B12 不足,這可能也和高中風機率有關係。)

※對於部分亞洲人來說,因為宗教因素,全素甚至不能吃植物五辛(蔥、蒜、韭、蕎及興渠),不過英文的 vegan 就沒有這個要求囉!

pescatarian

有一派素食者雖然不吃肉,但卻會吃海鮮,我們可以稱作 pescatarian「海鮮素」,這個字是由義大利文 pesce「魚」和 vegetarian 組成,一樣可以當名詞和形容詞,舉個例子:

I've been a pescatarian since childhood. It isn't about anything ethical; I guess I just didn't like the taste of meat in the first place.(我從小就吃海鮮素。這和道德沒什麼關係;我猜我只是一開始就不喜歡肉的味道。)

flexitarian

對於不少人來說,完全吃素是一件困難的事情,因此有些人會選擇大多時候吃素、偶爾吃葷這種彈性的(flexible)飲食方式,英文稱作 flexitarian「方便素」,一樣可以當名詞和形容詞,舉個例子:

She’s a flexitarian and enjoys the occasional sashimi or steak.(她吃方便素,偶爾會享受一下生魚片和牛排。)

這些單字也常出現在環保、飲食健康相關的英文文章,在國外的餐廳也能用上,真的非常實用喔!

