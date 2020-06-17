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素食者分全素、蛋奶素、方變素、海鮮素 各種素食蔬菜英文一次學會！

聯合新聞網 / 希平方

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對許多學英文的人來說，蔬菜的英文相當困難，因為不少蔬菜的英文是來自於其他語言，如義大利文、法文等等，這時最輕鬆的學習方法就是透過歌曲學習，趕快來聽聽這首朗朗上口的蔬菜之歌吧！

聽完這首蔬菜之歌後，你有沒有種突然想吃蔬菜的衝動呢？今天就讓我們來學各種和吃素有關的實用詞彙，讓你吃得開心又專業！

吃素相關詞彙

vegetarian

這個字應該是比較多人熟悉的，可以當名詞「素食者」，也可以當形容詞「素食的」，也能寫成 veggie。這裡的素食是泛指不吃魚、肉，下面我們會再介紹各種不同的素食者，先來看個例子吧！

Going vegetarian is great for your health, but make sure you have a balanced intake of nutrients.（吃素有助於身體健康，但你得確保營養均衡。）

lacto-vegetarian

這個字是由拉丁字 lacto「牛奶、奶類的」 和 vegetarian 組成，意思就是「奶素者」，也可以當形容詞「奶素的」，表示不吃肉、魚、蛋，但是可以喝牛奶或食用奶製品的素食者，舉個例子：

I don't mind the cheese on the margherita at all. I'm a lacto-vegetarian.（我一點也不在乎瑪格麗特披薩上的起司。我吃奶素。）

ovo-vegetarian

現在來介紹的這個字也是由拉丁字 ovo「蛋的」和 vegetarian 組成，意思是「蛋素者」，也可以當形容詞「蛋素的」，表示不食用肉、魚、奶製品，但是會食用蛋類的素食者，舉個例子：

We know that you're an ovo-vegetarian, so we prepared some egg dishes for you. Bon appétit!（我們知道你吃蛋素，所以我們準備了一些雞蛋料理給你。好好享用吧！）

那我們中文也常聽見的「蛋奶素」英文就是 ovo-lacto vegetarian 喔，也就是指雖然不吃魚、肉，但仍會食用蛋類、奶類等等，一樣可以當作名詞和形容詞。

vegan

Vegan 是這幾年歐美相當盛行的飲食方式，除了完全不碰魚、肉、蛋、奶外，也不使用任何的動物產品、皮製品等等，中文一般會稱作「全素、純素」，可以當名詞指「吃全素的人」，也可以形容詞指「全素的」，舉個例子：

Some youngsters choose to go vegan simply because of peer pressure.（許多年輕人吃全素只是因為同儕壓力。）

It has been found that vegans have a higher risk of B12 deficiency, which may be linked to a higher risk of stroke.（研究發現全素者很容易會維生素 B12 不足，這可能也和高中風機率有關係。）

※對於部分亞洲人來說，因為宗教因素，全素甚至不能吃植物五辛（蔥、蒜、韭、蕎及興渠），不過英文的 vegan 就沒有這個要求囉！

pescatarian

有一派素食者雖然不吃肉，但卻會吃海鮮，我們可以稱作 pescatarian「海鮮素」，這個字是由義大利文 pesce「魚」和 vegetarian 組成，一樣可以當名詞和形容詞，舉個例子：

I've been a pescatarian since childhood. It isn't about anything ethical; I guess I just didn't like the taste of meat in the first place.（我從小就吃海鮮素。這和道德沒什麼關係；我猜我只是一開始就不喜歡肉的味道。）

flexitarian

對於不少人來說，完全吃素是一件困難的事情，因此有些人會選擇大多時候吃素、偶爾吃葷這種彈性的（flexible）飲食方式，英文稱作 flexitarian「方便素」，一樣可以當名詞和形容詞，舉個例子：

She’s a flexitarian and enjoys the occasional sashimi or steak.（她吃方便素，偶爾會享受一下生魚片和牛排。）

這些單字也常出現在環保、飲食健康相關的英文文章，在國外的餐廳也能用上，真的非常實用喔！

延伸閱讀

1. 純素主義者 vs. 肉食主義者－－誰能活比較久？

2. 我們吃的食物裡...到底有什麼？

3. 【吃吃喝喝學英文】吃飯皇帝大，眼睛比胃大

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

素食者 義大利 海鮮

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