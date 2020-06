影／學「佛洛伊德事件」相關英文詞彙 BLM、警暴執法、種族歧視

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

近期,非裔美國人George Floyd遭警方暴力執法而致死的事件迅速引發各界不滿,種族歧視成了熱門議題。這支影片以畫面全黑的方式拍攝,希望藉此分享一些對種族歧視議題的看法,以及我們究竟可以做些什麼來避免發生類似悲劇。

近來,佛洛伊德(George Floyd)的死亡事件在全球引發熱議,也讓許多人開始注意到種族歧視議題,今天,就讓希平方為各位整理一些英文新聞在敘述這事件及後續發展時常用到的詞彙,讓你在學習英文的同時也能跟上時事喔!

「佛洛伊德事件」相關英文詞彙 Part I

George Floyd 的事件起源於一名「非武裝的」黑人男子遭警方「銬上手銬」「逮捕」,隨後被「以膝蓋壓頸」致死。英文新聞在報導這起事件時常用到以下詞彙:

◎ unarmed 非武裝的、沒帶武器的

名詞 arm 有「武器」的意思,armed 則是形容詞「武裝的、帶武器的」,unarmed 加上了否定字根 un-,表示「非武裝的、沒帶武器的」。例如:

Three weeks earlier, on May 25, George Floyd, a 46-year-old unarmed black man, was killed by a police officer in Minneapolis.(三個禮拜前,在 5 月 25 日,George Floyd,一名 46 歲手無寸鐵的黑人男子,在明尼亞波里斯被一名警察奪去性命。)

◎ arrest 逮捕

要表示「逮捕」,不管名詞或動詞都是 arrest 這個字。例如:

George Floyd was arrested because the police suspected him of using a fake $20 bill.(George Floyd 之所以被捕是因為被警方懷疑他使用一張 20 美元的假鈔。)

◎ handcuff 銬上手銬、給...戴手銬

名詞 handcuffs 是「手銬」的意思,而 handcuff 則是動詞,指「銬上手銬、給...戴手銬」。例如:

George Floyd was handcuffed and forced to the ground by the police.(George Floyd 被警方銬上手銬、制伏在地。)

◎ kneel on someone’s neck 以膝蓋壓住某人的脖子

動詞 kneel 是「以膝蓋跪地」的意思,名詞 neck 則是「脖子」。那要注意,kneel 的動詞三態是 kneel、knelt、knelt,所以要敘述這個過去事件時,我們會用到過去式動詞 knelt。例如:

A police officer knelt on his neck for more than eight minutes, resulting in his death.(一名警察以膝蓋壓住他的脖子超過八分鐘,導致了他的死亡。)

「佛洛伊德事件」相關英文詞彙 Part II

事件過程被錄下上傳網路。事件曝光後,許多人譴責警方「暴力執法」,甚至走上街頭「抗議」,長久以來存在的「種族主義」和「歧視」議題浮上檯面,「#BlackLivesMatter」也迅速成為社群媒體上的熱門標籤。而要敘述此事件的後續發展,以下這些詞你一定要知道:

◎ police brutality 暴力執法

Police 是「警方」,brutality 則是「殘酷、殘忍行徑」,police brutality 字面是「警方的殘忍行徑」,也就是指警方過度使用武力而侵犯公民權利的「暴力執法」。例如:

Many people saw videos of George Floyd’s death and began to condemn police brutality vigorously.(許多人看到 George Floyd 的死亡影片後開始大力譴責警方暴力執法。)

◎ protest 抗議

要表示「抗議」,不管名詞或動詞都可以用 protest 這個字。例如:

Angry protests began in Minneapolis and soon spread to other cities.(憤怒的抗議活動從明尼亞波里斯開始,之後迅速蔓延到其他城市。)

◎ racism 種族主義 / discrimination 歧視

名詞 race 是「種族」,字根 -ism 則是「主義」的意思,racism 合在一起指「種族主義」,也就是認為種族有優劣之分,而對某些種族有歧視或偏見的信念。至於「歧視」,英文則是 discrimination。例如:

The event has triggered an international outcry over racism and discrimination.(這起事件引發國際社會對種族主義及歧視的強烈抗議。)

◎ Black Lives Matter 黑人的命也是命

社群網站近期出現的熱門標籤「#BlackLivesMatter」拆開來看就是 Black Lives Matter,其中,black 是「黑人的」,lives 是 life「生命」的複數名詞,matter 則是「要緊、有關係」的意思,合在一起就是要用來表示「黑人的命也是命」。例如:

People are posting black images with the "Black Lives Matter" hashtag on social media as a response to the killing of George Floyd.(人們開始在社群媒體上發佈全黑圖片並附上 #BlackLivesMatter 的標籤來作為對 George Floyd 死亡事件的回應 。)

認識完與佛洛伊德(George Floyd) 死亡事件相關的英文詞彙後,不妨點開幾則英文新聞,關注一些來自國外的第一手報導吧!

