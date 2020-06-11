中山工商畢業極限挑戰賽 融入抗疫議題
高雄市中山工商今天舉辦畢業極限賽，34班、1500多名畢業生報名參加闖九關挑戰。校長林昭億表示，今年關卡融入抗疫議題，外語群師生巧扮日本相撲、忍者，成功刺破象徵病毒的氣球，氣氛熱絡。
林昭億表示，今年因為疫情，校方原本還在猶豫是否舉辦畢業極限賽？結果學生反映，可以取消畢業典禮，但絕不能沒有極限賽！如今疫情解封，校方也如學生所願，極限賽並融入疫情議題，寓教於樂。
每個關卡都是一項考驗。首關是「高才捷足」，師生跑上約45度斜坡高台再滑下，喻意人生有高有低，不畏艱難，勇敢破突。第二關「首當其衝」，師生進入黑暗棚子再出來，期許學生不畏崎嶇勇往直前，生命必從黑暗走向光明。第三關「匍匐生威」，師生必須匍匐前進通過低攀網，考驗肌力及手腳協調能力，也期盼學生能以更謙卑方式面對未來。
第四關是「高岸深谷」，學生用雙手抓竿架爬上高台，再往下躍至地墊，考驗勇氣。第五關「獨步天下」，先爬上2米高台再走過獨木橋，比喻人生有時須獨自面對困難，只有專心一致才能達成夢想。第六關「凌空飛越」，學生先爬上高台抓緊繩子，再擺盪至另一頭，考驗臂力及膽識。
第七關「溜溜大順」，學生必須利用繩索爬上高牆，再從高台滑下，喻意人生非一路順遂，要勇於面對眼前高牆。第八關「師恩浩盪」，師生沿路刺破象徵新冠肺炎的氣球，四名學子再抬起導師所坐的轎子，並由2人1組、1坐1推，將手推車推至目標點，寓意尊師重道。第九關「勝旗在握」，師生通過重重關卡抵達勝利高塔，再由一人登上二樓高的高塔奪旗揮舞，完成九關挑戰成功。
日前剛包辦「全國專題製作競賽」外語群前三名的應用英語科及應用日語科學生，妝扮成日本相撲選手、忍者，穿著日本和服、慶典服裝，創意裝扮一出場就獲得熱烈掌聲。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言