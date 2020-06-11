中山工商畢業極限挑戰賽 融入抗疫議題

高雄市中山工商今天舉辦畢業極限賽，34班、1500多名畢業生報名參加闖九關挑戰。校長林昭億表示，今年關卡融入抗疫議題，外語群師生巧扮日本相撲、忍者，成功刺破象徵病毒的氣球，氣氛熱絡。

林昭億表示，今年因為疫情，校方原本還在猶豫是否舉辦畢業極限賽？結果學生反映，可以取消畢業典禮，但絕不能沒有極限賽！如今疫情解封，校方也如學生所願，極限賽並融入疫情議題，寓教於樂。

每個關卡都是一項考驗。首關是「高才捷足」，師生跑上約45度斜坡高台再滑下，喻意人生有高有低，不畏艱難，勇敢破突。第二關「首當其衝」，師生進入黑暗棚子再出來，期許學生不畏崎嶇勇往直前，生命必從黑暗走向光明。第三關「匍匐生威」，師生必須匍匐前進通過低攀網，考驗肌力及手腳協調能力，也期盼學生能以更謙卑方式面對未來。

第四關是「高岸深谷」，學生用雙手抓竿架爬上高台，再往下躍至地墊，考驗勇氣。第五關「獨步天下」，先爬上2米高台再走過獨木橋，比喻人生有時須獨自面對困難，只有專心一致才能達成夢想。第六關「凌空飛越」，學生先爬上高台抓緊繩子，再擺盪至另一頭，考驗臂力及膽識。

第七關「溜溜大順」，學生必須利用繩索爬上高牆，再從高台滑下，喻意人生非一路順遂，要勇於面對眼前高牆。第八關「師恩浩盪」，師生沿路刺破象徵新冠肺炎的氣球，四名學子再抬起導師所坐的轎子，並由2人1組、1坐1推，將手推車推至目標點，寓意尊師重道。第九關「勝旗在握」，師生通過重重關卡抵達勝利高塔，再由一人登上二樓高的高塔奪旗揮舞，完成九關挑戰成功。