北科大QS排名大躍進首度進前500大 校長公布關鍵主因

英國高等教育資訊機構QS（Quacquarelli Symonds）今天公布最新2021年世界大學排名結果，國立台北科技大學首度進入世界500大，為全球第488名，全國排名第11，也是我國進入世界500大的學校中進步幅度最大的一所大學。

QS世界大學排名以學術聲望、教職員論文引用數、師生比、雇主聲望、國際教職員比例、國際學員比例等6項標準綜合評比。

北科大表示，該校近年推動在特色領域的研究發展，如能源、化工、環境、材料科學等領域都是發展重點，且論文產出或引用數都有顯著提升，尤其在世界前10%高被引用論文比例表現優異。

北科大也說，該校發表於世界前10%高影響力期刊的論文占比進展至32.3%、國際合著論文比例也躍為21.8%，顯示北科大投注更多研究量能，與國際頂尖大學合作更密切，進而帶動學校整體研究的影響力及國際知名度，為北科大一舉進入世界500大的主因。

北科大校長王錫福表示，該校成立跨領域的技術研究院，規劃北科大優勢領域「能源」及「智慧感測」為發展主軸，藉由熱心校友的支持，邀請美國麻省理工學院（MIT）、加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）、賓州州立大學等頂尖大學，合作設立研究中心，作為北科大跨領域人才培育、跨學院整合研發、以及跨國界研究鏈結的基地。

其中，「能源」技術研究院的離岸風電技術研究中心，整合產官學能量，健全本土化供應鏈；「智慧感測」技術研究院與多所醫院共同聚焦智慧神經工程、先進醫療感測器二研究主軸，發展生醫產業前瞻應用。

因應產業需求與國家發展，北科大今年攜手美國德州大學阿靈頓分校（UTA）合作成立AI與Big Data國際雙聯碩士專班，為全台唯一獲教育部核定通過的EMBA及工程領域雙碩士。在前瞻AI領域中，北科大也跟美國辛辛那提大學（UC）合作成立智慧感測與應用國際學院，超前部署AI產業人才，穩健邁向世界一流的實務研究型大學。