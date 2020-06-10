快訊

罷韓投票可獲11小時加班津貼？ 中鋼：輪班出勤依法處理

她PO韓冰、韓國瑜合照 透露韓下一步竟是「去廟裡！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北科大QS排名大躍進首度進前500大 校長公布關鍵主因

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
英國高等教育資訊機構QS（Quacquarelli Symonds）今天公布最新2021年世界大學排名結果，國立台北科技大學首度進入世界500大，為全球第488名，全國排名第11，也是我國進入世界500大的學校中進步幅度最大的一所大學。圖／北科大提供
英國高等教育資訊機構QS（Quacquarelli Symonds）今天公布最新2021年世界大學排名結果，國立台北科技大學首度進入世界500大，為全球第488名，全國排名第11，也是我國進入世界500大的學校中進步幅度最大的一所大學。圖／北科大提供

英國高等教育資訊機構QS（Quacquarelli Symonds）今天公布最新2021年世界大學排名結果，國立台北科技大學首度進入世界500大，為全球第488名，全國排名第11，也是我國進入世界500大的學校中進步幅度最大的一所大學。

QS世界大學排名以學術聲望、教職員論文引用數、師生比、雇主聲望、國際教職員比例、國際學員比例等6項標準綜合評比。

北科大表示，該校近年推動在特色領域的研究發展，如能源、化工、環境、材料科學等領域都是發展重點，且論文產出或引用數都有顯著提升，尤其在世界前10%高被引用論文比例表現優異。

北科大也說，該校發表於世界前10%高影響力期刊的論文占比進展至32.3%、國際合著論文比例也躍為21.8%，顯示北科大投注更多研究量能，與國際頂尖大學合作更密切，進而帶動學校整體研究的影響力及國際知名度，為北科大一舉進入世界500大的主因。

北科大校長王錫福表示，該校成立跨領域的技術研究院，規劃北科大優勢領域「能源」及「智慧感測」為發展主軸，藉由熱心校友的支持，邀請美國麻省理工學院（MIT）、加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）、賓州州立大學等頂尖大學，合作設立研究中心，作為北科大跨領域人才培育、跨學院整合研發、以及跨國界研究鏈結的基地。

其中，「能源」技術研究院的離岸風電技術研究中心，整合產官學能量，健全本土化供應鏈；「智慧感測」技術研究院與多所醫院共同聚焦智慧神經工程、先進醫療感測器二研究主軸，發展生醫產業前瞻應用。

因應產業需求與國家發展，北科大今年攜手美國德州大學阿靈頓分校（UTA）合作成立AI與Big Data國際雙聯碩士專班，為全台唯一獲教育部核定通過的EMBA及工程領域雙碩士。在前瞻AI領域中，北科大也跟美國辛辛那提大學（UC）合作成立智慧感測與應用國際學院，超前部署AI產業人才，穩健邁向世界一流的實務研究型大學。

日前QS公布2020年世界大學學科排名結果，北科大在「材料科學」、「機械、航空與製造工程」、「化工」、「工程與科技」領域、「電機與電子工程」等5個學科中，為全台唯一皆進步的大學；去年底QS發布2020年亞洲大學排名結果，北科大躍居第95名。

英國高等教育資訊機構QS（Quacquarelli Symonds）今天公布最新2021年世界大學排名結果，國立台北科技大學首度進入世界500大，為全球第488名，全國排名第11，也是我國進入世界500大的學校中進步幅度最大的一所大學。圖／北科大提供
英國高等教育資訊機構QS（Quacquarelli Symonds）今天公布最新2021年世界大學排名結果，國立台北科技大學首度進入世界500大，為全球第488名，全國排名第11，也是我國進入世界500大的學校中進步幅度最大的一所大學。圖／北科大提供

北科大 大學排名 AI

延伸閱讀

QS最新世界大學排行 台大第66創新高

延宕1年喊卡2次 南鐵沿線住戶11日強制拆除

建國啤酒廠改建案 三方較勁

北科大畢業典禮 校友沈榮津勉畢業生具備3大能力

相關新聞

北科大QS排名大躍進首度進前500大 校長公布關鍵主因

英國高等教育資訊機構QS（Quacquarelli Symonds）今天公布最新2021年世界大學排名結果，國立台北科技...

寫作教室／模擬大眾討論 「關於博愛座，有什麼看法？」

寫作是一種表達方式，除了個人情感抒發外，更多時候是闡述對生活中人事物的看法及觀點。其實這些事件觀點離我們都不遠，只是有沒...

新冠新藥推手楊台瑩：繼續努力才能維持「台大優勢」

台灣大學今天舉行畢業典禮，邀情參與推動新冠肺炎新藥「瑞德西韋」的美國吉利德製藥公司執行副總裁楊台瑩演講，勉勵畢業生。楊台...

U值媒／爸媽忍住！這時刻別對孩子發脾氣！

這些都很容易讓父母心煩。但是，不管是吃飯的時間或是想吃甚麼，人能自己決定什麼時候吃，吃什麼東西，是件非常幸福的事！不是嗎？孩子或許大部份時間都不能自己決定餐桌上的內容，因為通常是大人採買，大人決定。但我們可以給他們充分時間、空間，感受身體是否餓了需要進食。每個人新陳代謝的速度都會因為心情和之前所吃的食物而有所不同，孩子也是！當我們專心工作時，也常忘了肚子餓，孩子也是！請給孩子空間，讓他們學會幫助自己身體做最適當的決定。這個練習，也能幫助孩子打從身體的底線開始尊重別人！

U值媒／孩子整天說「你是笨蛋」問題出在哪兒？

是個家鄉的節日慶典，旅居台北的陳媽，帶著三歲大的孫子返鄉過節，晚上也來活動現場參觀。熟人們一陣熱絡寒暄未竟，小孫子突然斜眼看人並開口大聲說：「你是笨蛋！」我心裡暗自竊想，這隻小蠻牛膽子可真大呀，踩進別人的地盤還如此恣意妄為！陳媽卻偷偷拉拉我的衣角，示意我轉身談一下。據陳媽的描述：兒子是醫生，媳婦是護理長，二人都很忙，孫子在更小時就被送去幼兒園，全班20人，卻有13個是日本小孩，也不知道他都去學了些什麼，一天到晚對人家說：你是笨蛋，卻沒有人可以制止他！

U值媒／老師，你什麼時候會回來？

這個問題恐怕也是台灣弱勢縣市不敢面對的問題，單就花東一代的代課比推算，佐以張炳煌教授2015年這篇「教師人力代理代課常態化的省思」，我們可以看見這4年，甚至是這十幾年來，教育政策面對正式教師問題仍是採取鴕鳥心態。更嚴重的問題在於部份的學校在三聘後找不到有教師資格證的老師，以2017年這則報導「開學了，還找不到代課老師」中所提的問題一樣，最後學校有很多的員額成為了「勞務約聘」也讓教育現場成為了台灣最大的派遣勞力市場，這相對的也間接提昇了代課比的數值，只不過教育部好像不太想清楚而已！另外這樣的高等比代課，也代表了教學品質的不穩定度高到一個不可置信的問題。

影／你相信碟仙嗎？ 西方也有「通靈板（Ouija board）」

相信各位就算沒玩過碟仙，也聽說過碟仙吧？在西方其實也有類似碟仙的道具喔，稱作「通靈板（Ouija board）」，我們來看看這部影片的介紹和有趣的實驗吧！

紐時賞析／以色列軍隊帶頭征服新目標：新冠肺炎

The Israeli Defense Ministry's research-and-development arm is best known for pioneering cutting-edge ways to kill people and blow things up, with stealth tanks and sniper drones among its more lethal recent projects.

紐時賞析／「保持社交距離」、「居家隔離」 疫情相關語彙不斷擴增

The coronavirus pandemic has upended all kinds of human behavior, including speech. Conversations are mediated by masks and screens, their sentences strung together with new vocabulary: medical terms, political mandates and slang devised to take the clinical edge off.

影／安靜是一種沉穩且深沉的力量 邊緣人、獨行俠英文怎麼說？

這個世界總是會給予外向者掌聲，大家喜歡勇於說話、展現自己的人，內向者的人格特質就逐漸不被重視，不受矚目。但這部影片告訴我們，其實安靜是一種沉穩且深沉的力量。

防疫助攻 下學期境外生報名劇增

新冠肺炎肆虐全球，但台灣防疫表現優異，受到國際矚目，不少國內大學也觀察，下學年境外生報名人數大幅增加，甚至有美國常春藤名...

當代館穿孔城市 帶你看見城市風景

四、五層的無電梯公寓、照顧銀髮族的外籍移工、騎著機車在大街小巷穿梭的外送員、窩居街邊卻香火鼎盛的廟宇，這些是你我已熟悉的...

熱門新聞

校友痛批：學生會鬥爭台大 獻媚當權者

大學指考未解封 考生仍須全程戴口罩、禁家長陪考

竹市棒球隊爆性侵案 教師會聲明：外界輿論勿過度揣測

台大學生促校園轉型正義 爭議再起

成大普渡大學合作雙跨學位 109首招生就全額滿

QS最新世界大學排行 台大第66創新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。