北科大QS排名大躍進首度進前500大 校長公布關鍵主因
英國高等教育資訊機構QS（Quacquarelli Symonds）今天公布最新2021年世界大學排名結果，國立台北科技大學首度進入世界500大，為全球第488名，全國排名第11，也是我國進入世界500大的學校中進步幅度最大的一所大學。
QS世界大學排名以學術聲望、教職員論文引用數、師生比、雇主聲望、國際教職員比例、國際學員比例等6項標準綜合評比。
北科大表示，該校近年推動在特色領域的研究發展，如能源、化工、環境、材料科學等領域都是發展重點，且論文產出或引用數都有顯著提升，尤其在世界前10%高被引用論文比例表現優異。
北科大也說，該校發表於世界前10%高影響力期刊的論文占比進展至32.3%、國際合著論文比例也躍為21.8%，顯示北科大投注更多研究量能，與國際頂尖大學合作更密切，進而帶動學校整體研究的影響力及國際知名度，為北科大一舉進入世界500大的主因。
北科大校長王錫福表示，該校成立跨領域的技術研究院，規劃北科大優勢領域「能源」及「智慧感測」為發展主軸，藉由熱心校友的支持，邀請美國麻省理工學院（MIT）、加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）、賓州州立大學等頂尖大學，合作設立研究中心，作為北科大跨領域人才培育、跨學院整合研發、以及跨國界研究鏈結的基地。
其中，「能源」技術研究院的離岸風電技術研究中心，整合產官學能量，健全本土化供應鏈；「智慧感測」技術研究院與多所醫院共同聚焦智慧神經工程、先進醫療感測器二研究主軸，發展生醫產業前瞻應用。
因應產業需求與國家發展，北科大今年攜手美國德州大學阿靈頓分校（UTA）合作成立AI與Big Data國際雙聯碩士專班，為全台唯一獲教育部核定通過的EMBA及工程領域雙碩士。在前瞻AI領域中，北科大也跟美國辛辛那提大學（UC）合作成立智慧感測與應用國際學院，超前部署AI產業人才，穩健邁向世界一流的實務研究型大學。
日前QS公布2020年世界大學學科排名結果，北科大在「材料科學」、「機械、航空與製造工程」、「化工」、「工程與科技」領域、「電機與電子工程」等5個學科中，為全台唯一皆進步的大學；去年底QS發布2020年亞洲大學排名結果，北科大躍居第95名。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言