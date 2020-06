影／《1/2 的魔法》預告片 奇幻故事裡的mythical creatures「傳說生物」

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

之前因為疫情而延後上映的皮克斯電影《1/2 的魔法》現在全台熱映中,到電影院觀賞前不妨來看一下預告片過過癮吧!

看完預告片後,是不是覺得熱血沸騰,想趕快和主角一起探險呢?不過在各位踏上冒險旅程前,先讓希平方幫您準備好各種和奇幻故事相關的單字吧!

adventure

冒險的英文就是 adventure,通常可以這樣搭配 embark on / go on an adventure「踏上一段冒險旅程」,舉個例子:

Are you ready to embark on a challenging but rewarding adventure? Click on the button down there to sign up for our brand-new course!(你準備好踏上一段很有挑戰卻也很有意義的冒險嗎?趕快按下下面的按鈕報名我們全新的課程吧!)

I went on an adventure to the Amazon rainforest last year by myself. Luckily, I came back safe and sound.(去年我自己到亞馬遜雨林冒險。幸好我平安無事回來了。)

要描述一個人有沒有「冒險精神」時,也可以說 a sense of adventure 或 a spirit of adventure,舉個例子:

She is a woman with a spirit of adventure, always willing to explore new things in life.(她是一個具有冒險精神的女性,總是願意探索生命中的新事物。)

quest

電影中主角和哥哥要尋找能夠讓父親恢復的魔法石,這種「探索旅程」英文就是 quest,這個字在各種奇幻文學、電影、神話中很常見喔,像是追求寶藏、追求聖物等等,舉個例子:

Nothing will stop this philosopher in his quest for truth.(沒有甚麼可以阻止這名哲學家對真理的追求。)

staff

你可能會想說 staff 不就是指員工嗎?不過在奇幻故事中,staff 也可以指「(較長的)魔杖」,譬如電影中主角從父親那繼承的魔杖,或像《魔戒》中甘道夫拿的魔杖,但和《哈利波特》的巫師拿的魔杖(wand)不太一樣喔,舉個例子:

With the staff inherited from his father, now his power has become greater than ever.(有了從父親那繼承而來的魔杖後,現在他的力量比以前來得更強了。)

mythical creatures

這部電影中充滿了各種神話、傳說常出現的生物,我們可以說他們是 mythical creatures「傳說生物」,包括了 elf(精靈)、centaur(半人馬)、manticore(蠍尾獅)等等,舉個例子:

When Ben was a child, he liked to draw all kinds of mythical creatures—elves, goblins, dragons, mermaids, you name it!(當 Ben 還小時,他喜歡畫各種傳說中的生物--精靈、哥不林、龍、美人魚,什麼都畫過!)

tavern

在預告片中我們可以看到他們到了一間 tavern「酒館、酒吧」,這個字常常會用於奇幻、中世紀文學中,在現實世界中則常用 pub 或 bar 表示,舉個例子:

There was a fight at the tavern two days ago. It must be some silly drunks making trouble, I reckon!(兩天前酒館有人打架。一定是一些蠢醉鬼在鬧事,我覺得啦!)

準備好這些奇幻故事常用單字後,趕快呼朋引伴到電影院來場魔法大冒險吧!

