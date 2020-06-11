影／《1/2 的魔法》預告片 奇幻故事裡的mythical creatures「傳說生物」

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之前因為疫情而延後上映的皮克斯電影《1/2 的魔法》現在全台熱映中，到電影院觀賞前不妨來看一下預告片過過癮吧！

看完預告片後，是不是覺得熱血沸騰，想趕快和主角一起探險呢？不過在各位踏上冒險旅程前，先讓希平方幫您準備好各種和奇幻故事相關的單字吧！

adventure

冒險的英文就是 adventure，通常可以這樣搭配 embark on / go on an adventure「踏上一段冒險旅程」，舉個例子：

Are you ready to embark on a challenging but rewarding adventure? Click on the button down there to sign up for our brand-new course!（你準備好踏上一段很有挑戰卻也很有意義的冒險嗎？趕快按下下面的按鈕報名我們全新的課程吧！）

I went on an adventure to the Amazon rainforest last year by myself. Luckily, I came back safe and sound.（去年我自己到亞馬遜雨林冒險。幸好我平安無事回來了。）

要描述一個人有沒有「冒險精神」時，也可以說 a sense of adventure 或 a spirit of adventure，舉個例子：

She is a woman with a spirit of adventure, always willing to explore new things in life.（她是一個具有冒險精神的女性，總是願意探索生命中的新事物。）

quest

電影中主角和哥哥要尋找能夠讓父親恢復的魔法石，這種「探索旅程」英文就是 quest，這個字在各種奇幻文學、電影、神話中很常見喔，像是追求寶藏、追求聖物等等，舉個例子：

Nothing will stop this philosopher in his quest for truth.（沒有甚麼可以阻止這名哲學家對真理的追求。）

staff

你可能會想說 staff 不就是指員工嗎？不過在奇幻故事中，staff 也可以指「（較長的）魔杖」，譬如電影中主角從父親那繼承的魔杖，或像《魔戒》中甘道夫拿的魔杖，但和《哈利波特》的巫師拿的魔杖（wand）不太一樣喔，舉個例子：

With the staff inherited from his father, now his power has become greater than ever.（有了從父親那繼承而來的魔杖後，現在他的力量比以前來得更強了。）

mythical creatures

這部電影中充滿了各種神話、傳說常出現的生物，我們可以說他們是 mythical creatures「傳說生物」，包括了 elf（精靈）、centaur（半人馬）、manticore（蠍尾獅）等等，舉個例子：

When Ben was a child, he liked to draw all kinds of mythical creatures—elves, goblins, dragons, mermaids, you name it!（當 Ben 還小時，他喜歡畫各種傳說中的生物－－精靈、哥不林、龍、美人魚，什麼都畫過！）

tavern

在預告片中我們可以看到他們到了一間 tavern「酒館、酒吧」，這個字常常會用於奇幻、中世紀文學中，在現實世界中則常用 pub 或 bar 表示，舉個例子：

There was a fight at the tavern two days ago. It must be some silly drunks making trouble, I reckon!（兩天前酒館有人打架。一定是一些蠢醉鬼在鬧事，我覺得啦！）

準備好這些奇幻故事常用單字後，趕快呼朋引伴到電影院來場魔法大冒險吧！

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