影／防疫甜蜜情歌 小賈斯汀、亞莉安娜天王級合作：Stuck with U

防疫期間,小賈斯汀與亞莉安娜推出慈善歌曲〈Stuck with U〉,用甜蜜的歌詞呼籲大家防疫期間好好待在家,與所愛的人共度時光。MV 中收錄了全世界粉絲防疫期間的生活片段,小賈斯汀與老婆的甜蜜畫面也有出現喔!

〈Stuck with U〉這首歌是不是既甜蜜又洗腦呢?在歌詞中,我們反覆看到 stuck 這個字,也看到 stick around 這個片語。你知道 stuck 可以怎麼用嗎?又認識幾個與 stick 有關的片語呢?今天就跟著希平方一起來探索一下吧!

stuck 的意思及用法

首先,stuck 有形容詞「被卡住的、動不了的、擺脫不了的」的意思。要表示被窗戶卡住、被塞在路上、被問題困住...等等,都可以用上這個詞喔。例如:

The thief got stuck when he tried to get in through the window.(小偷試著爬窗進去時被卡住了。)

We’d better hit the road now, or we might get stuck in traffic.(我們最好現在就出發,不然可能會被塞在路上。)

Can anybody help me? I have been stuck on this math question for an hour!(有人能幫我嗎?我已經被這道數學題卡一小時了!)

而這首〈Stuck with U〉是一首防疫歌曲,歌詞中反覆唱到的 I’m stuck with you. 其實字面意思是「我和你一起被困在家中」,不過因為這是一首浪漫情歌,因此歌詞就潤飾翻成「我要賴著你」囉!

stick 的常見片語

◎ stick around

根據 字典 ,stick around 指的是 to stay somewhere and wait for someone or for something to happen(待在某處等待某人或某事發生),也就是「逗留、停留」的意思囉!例如:

You guys go ahead. I’ll just stick around here a bit longer.(你們去吧。我就在這裡多待一下就好。)

而歌詞中提到 I am not one to stick around,字面意思是「我不會是那種會一直在某處等某人的那型」,套用在這首歌的情境,就是「我不是那種會死纏爛打的人」囉!

◎ stick with someone / something

首先,stick with someone 有「緊跟某人」的意思, 英英字典 給出的定義則是 to stay close to someone and go with them wherever they go, especially so that they can help or protect you(緊跟某人、不管他們去哪兒都跟著,尤其是為了讓他們能幫助或保護你)。例如:

Stick with me. I won’t let anything happen to you.(跟緊我。我不會讓你有事的。)

另外,stick with something 則是「堅持、繼續做某事」, 字典 定義是 to continue to do or use something, and not change it(繼續做某事或用某物而不更改)。例如:

I don’t think it’s a good idea to stick with the original plan. It’s not gonna work!(我不認為繼續原計畫是個好主意。行不通啊!)

Stick with it and things will turn around soon.(堅持下去,很快就會有轉機了。)

而如果是 something sticks with someone,意思則是「某事物持續讓你記著」。例如:

Even years after high school, those words still stuck with me.(即使是在高中畢業多年之後,那些話還是讓我難以忘懷。)

◎ stick in someone's mind / head

除了剛才提到的 something sticks with someone,也可以用 stick in someone’s mind / head 來表示「某事物讓你記很久、銘記在腦海」喔。例如:

The melody of this song is so beautiful that it stuck in my head all morning.(這首歌的旋律太美了,以致於我整個早上腦中都是這旋律。)

◎ stick up for someone / something

意思是「去支持捍衛某人事物」,例如:

You need to learn to stick up for yourself.(你需要學會為自己出頭。)

He didn't say a word when I needed someone to stick up for me the most.(他在我最需要有人為我挺身而出時一句話也沒說。)

◎ stick to someone like glue

字面意思是「像膠水一樣黏著某人」,其實就是要表示「很黏某人」喔。例如:

My brother stuck to my mom like glue when he was a baby; he wouldn't let anyone else hold him.(我弟還是小嬰兒的時候超黏我媽;都不讓別人抱他的。)

在今天這篇專欄中,我們認識了 stuck 作為形容詞的用法,也認識了幾個 stick 的實用片語,生活中也別忘了找機會實際運用看看喔!

【更多學英文資源,詳見《希平方》】