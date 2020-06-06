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新冠新藥推手楊台瑩：繼續努力才能維持「台大優勢」

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
美國吉利德製藥公司執行副總裁楊台瑩為台大化學系校友，今天在台大畢業典禮發表專題演講勉勵畢業生。記者潘乃欣／攝影
美國吉利德製藥公司執行副總裁楊台瑩為台大化學系校友，今天在台大畢業典禮發表專題演講勉勵畢業生。記者潘乃欣／攝影

台灣大學今天舉行畢業典禮，邀情參與推動新冠肺炎新藥「瑞德西韋」的美國吉利德製藥公司執行副總裁楊台瑩演講，勉勵畢業生。楊台瑩向台大畢業生表示，畢業於台大已站在優勢的起點，但要謹記人外有人，天外有天，未來需靠努力保持台大優勢，也要廣泛吸取他人經驗和意見，來移除自己的盲點，與人共事才能更上一層樓。

●楊台瑩演講內容：

我定居美國幾十年，而台灣是我出生和成長的地方。我是1974年畢業於台大化學系。在新冠肺炎（COVID-19）全球疫情難以控制的期間，台灣的表現脫穎而出，給了2400萬的居民和持續入境的旅客超高效的防護與安全保障。

這個成功不是偶然的，那是多年的準備，奠定在台灣醫護的專業和服務精神，公共衛生政策的明確，行政體系有效的執行，以及全民的信心與毅力上。跟台灣所有的人民一樣，我深深以台灣爲榮。在你們未來的社會和職業旅程中，也將會面對各種考驗，需要你投入，解決困境，或開創新機的機會。我羡慕你們有著無限的前景，正等著你們大展身手。

各位畢業生們，你們憑著一己才能、努力及環境，來到了台灣大學！今天，你們將順利的邁出台大。在台大你們得到一等教育的熏陶，你們已是站在一個優勢的起點上。身為過來人，我深知你們會把握這優勢，繼續運用你的才能，腳踏實地的努力，大步向前邁進。

你們在校數年受到台大師長的指導，你會看得遠，看得闊。從現今啓發式和多元化的教育中，你培養了自信，躍躍欲試的衝勁。珍惜此時，這是你對未來的選擇，最寬廣的一刻。

你將是塑造未來世界的主流，社會的中堅份子。你，也許是從文，理，工，科技，藝術，或是從政，商，農，教，醫學，社會服務，這些領域的界限將逐漸交織模糊，變化無窮，不變的是人際平等的重要性。假以時日，望你能帶動社會的，關愛情懷，為資源不足，理念不同，背景不同，遭遇不公的人士發言，創造平等機會。

各位的學業至今多是一帆風順，打下了極好的基礎。請謹記，人外有人，天外有天。你擁有的台大優勢，但需要你繼續的努力來保持，更需要廣泛吸取他人的經驗和意見，來移除自己的盲點，並以達成，與人共事的精神，更上一層樓。

接下來講些我的故事。我出生台中，童年曾居住花蓮和基隆，之後家遷台北。上大學後又搬回基隆，彼時家父和家母在海洋學院，就是今日的海洋大學，分別任教化學、物理。這就是我學化學的根源。

再説説我的學業。我讀化學，是家裡眾望所趨，最當然的選擇。那時耳濡目染，毫無疑問，高高興興的進了化學系，還在系裡遇見我先生，之後進入同行互相切磋。我讀化學的選擇，沒用太多琢磨。一路下來，認識了許多頂尖的化學家。

我知道我肯定不是個最好的化學家，但我可說我是個很快樂的化學家。這是因爲，從我工作至今，我每天都有學以致用的機會。每每很慶幸，我的本行是化學。這個讀化學的選擇雖得來不費功夫，但我充分的發揮了這個選擇的潛力。

在我求學的年代，對大多數的學生而言，前途的選擇是出自社會期待的模型。如今的你們，前途的選擇是無限的。我對你們擁有的機會，感到興奮，但也瞭解，眾多選項取捨不下，和時機的配合與否，會讓你猶豫。請以你的自信和熱誠，放膽去琢磨，去嘗試，別妥協，也別固執。

讓我講講兩個例子。我有一對兒女，他們下意識不約而同的，都覺得不要跟爸爸、媽媽走同行。老大擅長音樂，也有創業的潛能，多方嘗試後，如今做生活用品設計。他兢兢業業，整天興高采烈，看著自己的產品讓使用者受益。

老二熱愛生物，對人有關懷愛心的美德，辦事效率高，經過一陣子探索，他從事了生物研究的工作，之後採納了同事前輩的經驗談，現今正研習公共衛生服務。將來他會發揮出有意義的影響力。我相信他會很快樂的，我祝福他，就像我衷心的祝福你們一般。

再講個小故事。我在完成博士學位之前，順利的找到工作，是在加州灣區當年有規模的Syntex醫藥公司。但馬上就發生了一段驚險的小插曲。我剛把珍貴的錄用信函收藏好，不到兩星期，接到公司人事部的電話，要把工作收回。說是我當時所持的是學生簽證。人事部打官腔，溝通不得進展。

我決定直接飛去北加州去面見聘用我的部門主管，才發現這並不是他們部門所做的決定。我就強調我定能勝任這份工作。我説「Hire me. You will never regret！」。三年後，我成了公司最年輕的主管，也與當初聘用我的主管成了終身好友。

這些年我來的領悟是，遇到挫折，只有迎難而上，才可能有轉機。別氣餒，別放棄，讓自己把握自己的未來。當然，也是要有幾分運氣。

今天，你的校園時光告一段落。在你追隨你，所愛好的路上，請保持你的熾誠，讓它一路伴著你，照亮著你的每一步。再次恭喜各位畢業生！謝謝！

台大 新冠肺炎

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