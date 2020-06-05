消保處稽查28家藝文展演場所 防疫措施全數OK

先前因應新冠肺炎疫情蔓延，藝文場館須辦理防疫相關措施，許多藝文活動也跟著取消，行政院消保處4月會同文化部，請北市、台南、高雄、新竹、花蓮、彰化等六直轄縣市地方政府聯合稽查28家藝文展演場所，皆有落實防疫措施，但其中十家未公告環境清潔消毒資訊、四家無因應疫情退票公告，目前都已改善完畢。

稽查藝文展演場所包括高雄市電影館、駁二藝術特區、彰濱秀傳健康園區大廳藝廊、台灣玻璃館2F文創小館、絕版影像館、沃沃美學、松園別館、慶修院、台南家具產業博物館、奇美博物館、袖珍博物館、松山文創園區等28家藝文展演場所。

消保處指出，稽查場所均有落實文化部建議採行的防疫措施，包括量測額溫、提供酒精、乾洗手或洗手措施、服務人員配戴口罩與空調系統改通風換氣模式。其中22家更兼採其他額外防疫措施，如入場實名制計16家、總量管制計九家、分散式座位安排計七家，還有其他家採行暫停穿戴式、互動式展示設施、社交距離提示、提供口罩等。

退票部分也均符合規定。但在資訊揭露上，消保處說，有十家場所未公告環境清潔消毒資訊，部分業者表示實際有辦理清潔及消毒，有四家無因應疫情退票公告，僅口頭說明，現已全部改善完畢。

消保處表示，已函請文化部持續敦促各直轄市、縣(市)文化局輔導所轄公、私立藝文展演場所落實防疫作為，建立因應疫情的退票規定與善盡資訊揭露義務；並提醒藝文展演場所及主辦單位與消費者隨時注意中央流行疫情指揮中心及文化部訊息，適時配合更新，並採取妥適因應措施。