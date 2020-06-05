快訊

為何印度會出現鳳梨爆彈？悲憤的大象虐殺案

校園6月7日後要不要戴口罩？侯友宜：保持社交距離可不戴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消保處稽查28家藝文展演場所 防疫措施全數OK

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

先前因應新冠肺炎疫情蔓延，藝文場館須辦理防疫相關措施，許多藝文活動也跟著取消，行政院消保處4月會同文化部，請北市、台南、高雄、新竹、花蓮、彰化等六直轄縣市地方政府聯合稽查28家藝文展演場所，皆有落實防疫措施，但其中十家未公告環境清潔消毒資訊、四家無因應疫情退票公告，目前都已改善完畢。

稽查藝文展演場所包括高雄市電影館、駁二藝術特區、彰濱秀傳健康園區大廳藝廊、台灣玻璃館2F文創小館、絕版影像館、沃沃美學、松園別館、慶修院、台南家具產業博物館、奇美博物館、袖珍博物館、松山文創園區等28家藝文展演場所。

消保處指出，稽查場所均有落實文化部建議採行的防疫措施，包括量測額溫、提供酒精、乾洗手或洗手措施、服務人員配戴口罩與空調系統改通風換氣模式。其中22家更兼採其他額外防疫措施，如入場實名制計16家、總量管制計九家、分散式座位安排計七家，還有其他家採行暫停穿戴式、互動式展示設施、社交距離提示、提供口罩等。

退票部分也均符合規定。但在資訊揭露上，消保處說，有十家場所未公告環境清潔消毒資訊，部分業者表示實際有辦理清潔及消毒，有四家無因應疫情退票公告，僅口頭說明，現已全部改善完畢。

消保處表示，已函請文化部持續敦促各直轄市、縣(市)文化局輔導所轄公、私立藝文展演場所落實防疫作為，建立因應疫情的退票規定與善盡資訊揭露義務；並提醒藝文展演場所及主辦單位與消費者隨時注意中央流行疫情指揮中心及文化部訊息，適時配合更新，並採取妥適因應措施。

疫情 文化部 奇美博物館

延伸閱讀

梨泰院引韓國疫情再起 議員：中市446家八大業要盯緊

土耳其解除諸多防疫禁令 但週末仍要宵禁

高低市場兩樣情 高端防疫置產潮.中坪數銷售快 低端議價空間小.交易動能緩

貿協打造線上防疫國家館

相關新聞

消保處稽查28家藝文展演場所 防疫措施全數OK

先前因應新冠肺炎疫情蔓延，藝文場館須辦理防疫相關措施，許多藝文活動也跟著取消，行政院消保處4月會同文化部，請北市、台南、...

U值媒／老師，你什麼時候會回來？

這個問題恐怕也是台灣弱勢縣市不敢面對的問題，單就花東一代的代課比推算，佐以張炳煌教授2015年這篇「教師人力代理代課常態化的省思」，我們可以看見這4年，甚至是這十幾年來，教育政策面對正式教師問題仍是採取鴕鳥心態。更嚴重的問題在於部份的學校在三聘後找不到有教師資格證的老師，以2017年這則報導「開學了，還找不到代課老師」中所提的問題一樣，最後學校有很多的員額成為了「勞務約聘」也讓教育現場成為了台灣最大的派遣勞力市場，這相對的也間接提昇了代課比的數值，只不過教育部好像不太想清楚而已！另外這樣的高等比代課，也代表了教學品質的不穩定度高到一個不可置信的問題。

影／你相信碟仙嗎？ 西方也有「通靈板（Ouija board）」

相信各位就算沒玩過碟仙，也聽說過碟仙吧？在西方其實也有類似碟仙的道具喔，稱作「通靈板（Ouija board）」，我們來看看這部影片的介紹和有趣的實驗吧！

紐時賞析／以色列軍隊帶頭征服新目標：新冠肺炎

The Israeli Defense Ministry's research-and-development arm is best known for pioneering cutting-edge ways to kill people and blow things up, with stealth tanks and sniper drones among its more lethal recent projects.

紐時賞析／「保持社交距離」、「居家隔離」 疫情相關語彙不斷擴增

The coronavirus pandemic has upended all kinds of human behavior, including speech. Conversations are mediated by masks and screens, their sentences strung together with new vocabulary: medical terms, political mandates and slang devised to take the clinical edge off.

影／安靜是一種沉穩且深沉的力量 邊緣人、獨行俠英文怎麼說？

這個世界總是會給予外向者掌聲，大家喜歡勇於說話、展現自己的人，內向者的人格特質就逐漸不被重視，不受矚目。但這部影片告訴我們，其實安靜是一種沉穩且深沉的力量。

防疫助攻 下學期境外生報名劇增

新冠肺炎肆虐全球，但台灣防疫表現優異，受到國際矚目，不少國內大學也觀察，下學年境外生報名人數大幅增加，甚至有美國常春藤名...

當代館穿孔城市 帶你看見城市風景

四、五層的無電梯公寓、照顧銀髮族的外籍移工、騎著機車在大街小巷穿梭的外送員、窩居街邊卻香火鼎盛的廟宇，這些是你我已熟悉的...

國際小學堂／新冠多可怕 看基本傳染數就知

未來幾個月甚至幾年，世界重要領袖和公共衛生專家念茲在茲的其中一件事，想必是新冠病毒的「基本傳染數」（basic reproduction number）。

紐時賞析／「威靈頓的勝利」 古典樂為何愈來愈大聲？

1813年，貝多芬譜寫了一首交響曲，嘈雜而老套，多數學者認為不敢恭維。曲名「威靈頓的勝利」又稱「維多利亞之役或戰爭交響曲」，藉由分散在空間中的銅管和打擊樂器製造的效果，描寫法軍潰敗於英軍之手

紐時賞析／日記、影音口述、社群媒體 疫情下即時記錄的歷史

Sherri Denney was in the fourth day of quarantine in her hom...

影／脫口秀主持人Jimmy Kimmel、Jimmy Fallon 傻傻分不清楚

有看脫口秀節目的人，想必都聽過 Jimmy Kimmel 和 Jimmy Fallon 這兩個名字吧？等等，你知道他們其實是兩個不同的人嗎？因為經常被認錯，兩位 Jimmy 決定同台告訴大家該怎麼分辨他們，一起看看吧！

熱門新聞

國中會考上午8時開放查詢成績 網址在這裡

國中會考明天寄成績志願選填難決定怎麼辦 參考建議

境外生7月解禁喊卡 大學跳腳

2020亞洲大學排行／我7校入百大榜 這校僅次台大

仍不開放境外生來台就學？行政院：昨並無做成結論

「冷氣給學生用」偏鄉校長感動網友 3天募滿所需資源

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。