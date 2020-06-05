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學烘焙也學拍攝 弘光邀德國攝影師示範電商攝影

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
弘光科大食科系上課請德國攝影師同步示範電商攝影。記者余采瀅／攝影
弘光科大食科系上課請德國攝影師同步示範電商攝影。記者余采瀅／攝影

弘光科技大學食品科技系為提升學生在後疫情時代就業力，邀請三能食品器具烘焙顧問郭品宏到校示範新烤模技法，傳授學生經典烘焙產品，同時也請來德國攝影師Alexander Hoffmann偕同紀錄教學，示範用如何手機拍出好的產品，讓學生不但學到法式西點製作方法，也同步學習電子商務行銷拍攝手法。

弘光科大食科系助理教授楊智偉表示，這學期原訂安排幾場大型的產業交流，因疫情攪局取消，趁著疫情趨緩，馬上安排與兩岸食品、烘焙器具市場擁有逾5成高佔有率的三能食品器具公司合作，邀請該公司烘焙顧問郭品宏及德國攝影師偕同教學，利用新的器具教學生製作經典可麗露、紅豆乳酪維也納、凱蜜克三種法式西點，也拍出能展示美味的照片。

楊智偉指出，郭品宏曾任知名PAUL保羅麵包沙龍的烘焙主廚等研發職務，這次帶來正統波浪烤盤、可麗露銅模等器具示範教學。由於可麗露銅模費用昂貴，學生幾乎沒使用過，趁著這次產學合作教學，讓學生學會業界商業的器具使用技法，與產業接軌。這次上課特別安排德國攝影師Alexander Hoffmann偕同教學，教導學生如何用手機拍出產品的視覺美味。

可麗露烘烤時間需長達80分鐘，因此，課程一開始便先示範可麗露製作方式，接著示範紅豆乳酪維也納麵包，學生拿起手機錄影紀錄，深怕錯過重要的環節。郭品宏師傅從麵粉攪拌時間、黏度、何時加入奶油，一個步驟一一介紹，Alexander Hoffmann則拿著攝影機在一旁紀錄，經過6個多小時的課程，等產品出爐後，仔細示範拍出美味的烘焙產品的角度、構圖、色調。

學生鄭國雄說，業師上課學到更多不一樣的手法，像法式經典可麗露，使用的器具、烘焙手法第一次接觸，是非常實用的一堂課。學生余思葶則說，業師上課著重商業性、市場潮流，讓她認識最新的器具，「很多手法以前沒學過，學到新的技巧與業界接軌，是很棒的課程。」

弘光科大食科系請業師郭品宏傳授經典烘焙。記者余采瀅／攝影
弘光科大食科系請業師郭品宏傳授經典烘焙。記者余采瀅／攝影

攝影 疫情 德國

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