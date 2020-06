影／你相信碟仙嗎？ 西方也有「通靈板（Ouija board）」

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

相信各位就算沒玩過碟仙,也聽說過碟仙吧?在西方其實也有類似碟仙的道具喔,稱作「通靈板(Ouija board)」,我們來看看這部影片的介紹和有趣的實驗吧!

看完後,你是不是也對通靈板的運作方式感到半信半疑呢?今天希平方叔叔就要來教各位和通靈、靈異有關的詞彙,你...準備好了嗎?

Ouija board

影片中用到的道具名稱叫做 Ouija board「通靈板」,功能類似於我們的碟仙,據說能和死者溝通,英文中也可以稱作 talking board、spirit board,舉個例子:

Scientists claim that Ouija boards are not powered by spirits or even demons.(科學家宣稱通靈板並不是由鬼魂或惡魔所驅動的。)

Talking boards first became popular in mid-19th-century America, when people suddenly became interested in talking to the dead following the tremendous loss of life in the Civil War.(通靈板最先在 19 世紀中期的美國開始流行,當時南北戰爭造成許多人死亡,人們也開始熱衷和死者溝通。)

※ 這個名字的由來也相當有趣,某些 字典 會寫成 Ouija board™,因為這是一個十九世紀末在美國註冊的商標,而 oui 和 ja 這兩個字分別代表法文和德文的 yes。

paranormal

影片中請到了一位超自然專家(paranormal expert),那 paranormal 就表示「超自然的、靈異的」,也可以變成名詞 the paranormal 表示「超自然事物」,來看些例子吧:

He is conducting an investigation into a paranormal event.(他正在調查一件超自然事件。)

Martha has a lifelong interest in the paranormal.(Martha 一直都對超自然事物非常有興趣。)

※ 這個字基本上和 supernatural 的意思相近,雖然在學術上有不同的定義,但在口語上常常會替換使用。另外,對這領域有興趣的朋友們也可以看看 Supernatural《超自然檔案》這部影集,就是以這個單字命名的喔!

reach out to the spirit world

影片中提到了 reach out to the spirit world「與靈界溝通」,類似於我們中文的「通靈」,那也可以說 communicate with the dead「與死者溝通」,舉個例子:

Is there any way for us to reach out to the spirit world?(有任何方式能讓我們和靈界溝通嗎?)

Since her husband's death in an accident, Mrs. Doe has been obsessed with the idea of communicating with the dead.(Doe 女士在她丈夫死於意外之後就對通靈十分著迷。)

séance

影片中這些人從事的活動在英文中稱作 séance「降神會」,也就是試圖和死者溝通的儀式、聚會。這個字是法文字,可以參考 字典 的發音喔,舉個例子:

I heard the Potters are holding a séance this evening. Have you been invited?(我聽說 Potter 家今晚要舉辦降神會。你有被邀請嗎?)

demonic possession

不論是在東西方,都曾謠傳民眾使用碟仙、通靈板發生「中邪」、「邪靈附身」的事件,英文就是 demonic possession,那如果要說「被惡魔附身」的話,可以用 be possessed by demons,舉個例子:

Over the past decades, there have been several reports of Ouija boards triggering demonic possession.(過去數十年來,一直有一些因使用通靈板而中邪的報導。)

Villagers believe the girl is possessed by demons. Oh, God bless her poor soul!(村民們認為這個女孩被惡魔附身了。喔,上帝保佑她可憐的靈魂!)

學完這些有趣的單字後,正好可以迎接暑期即將上映的各部恐怖電影,到時候更能感到身歷其境喔!

