快訊

中國審查變身人權覺醒？美國反警暴動中「抖音政治崛起」

3倍券禁電商又轉彎！認統編改認平台 三類白名單外一律排除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／你相信碟仙嗎？ 西方也有「通靈板（Ouija board）」

聯合新聞網 / 希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

相信各位就算沒玩過碟仙，也聽說過碟仙吧？在西方其實也有類似碟仙的道具喔，稱作「通靈板（Ouija board）」，我們來看看這部影片的介紹和有趣的實驗吧！

看完後，你是不是也對通靈板的運作方式感到半信半疑呢？今天希平方叔叔就要來教各位和通靈、靈異有關的詞彙，你...準備好了嗎？

Ouija board

影片中用到的道具名稱叫做 Ouija board「通靈板」，功能類似於我們的碟仙，據說能和死者溝通，英文中也可以稱作 talking board、spirit board，舉個例子：

Scientists claim that Ouija boards are not powered by spirits or even demons.（科學家宣稱通靈板並不是由鬼魂或惡魔所驅動的。）

Talking boards first became popular in mid-19th-century America, when people suddenly became interested in talking to the dead following the tremendous loss of life in the Civil War.（通靈板最先在 19 世紀中期的美國開始流行，當時南北戰爭造成許多人死亡，人們也開始熱衷和死者溝通。）

※ 這個名字的由來也相當有趣，某些字典會寫成 Ouija board™，因為這是一個十九世紀末在美國註冊的商標，而 oui 和 ja 這兩個字分別代表法文和德文的 yes。

paranormal

影片中請到了一位超自然專家（paranormal expert），那 paranormal 就表示「超自然的、靈異的」，也可以變成名詞 the paranormal 表示「超自然事物」，來看些例子吧：

He is conducting an investigation into a paranormal event.（他正在調查一件超自然事件。）

Martha has a lifelong interest in the paranormal.（Martha 一直都對超自然事物非常有興趣。）

※ 這個字基本上和 supernatural 的意思相近，雖然在學術上有不同的定義，但在口語上常常會替換使用。另外，對這領域有興趣的朋友們也可以看看 Supernatural《超自然檔案》這部影集，就是以這個單字命名的喔！

reach out to the spirit world

影片中提到了 reach out to the spirit world「與靈界溝通」，類似於我們中文的「通靈」，那也可以說 communicate with the dead「與死者溝通」，舉個例子：

Is there any way for us to reach out to the spirit world?（有任何方式能讓我們和靈界溝通嗎？）

Since her husband's death in an accident, Mrs. Doe has been obsessed with the idea of communicating with the dead.（Doe 女士在她丈夫死於意外之後就對通靈十分著迷。）

séance

影片中這些人從事的活動在英文中稱作 séance「降神會」，也就是試圖和死者溝通的儀式、聚會。這個字是法文字，可以參考字典的發音喔，舉個例子：

I heard the Potters are holding a séance this evening. Have you been invited?（我聽說 Potter 家今晚要舉辦降神會。你有被邀請嗎？）

demonic possession

不論是在東西方，都曾謠傳民眾使用碟仙、通靈板發生「中邪」、「邪靈附身」的事件，英文就是 demonic possession，那如果要說「被惡魔附身」的話，可以用 be possessed by demons，舉個例子：

Over the past decades, there have been several reports of Ouija boards triggering demonic possession.（過去數十年來，一直有一些因使用通靈板而中邪的報導。）

Villagers believe the girl is possessed by demons. Oh, God bless her poor soul!（村民們認為這個女孩被惡魔附身了。喔，上帝保佑她可憐的靈魂！）

學完這些有趣的單字後，正好可以迎接暑期即將上映的各部恐怖電影，到時候更能感到身歷其境喔！

延伸閱讀

1. 五個可怕的片語

2. 【希叔叔談天說地】投胎、人生跑馬燈的英文要怎麼說？

3. 喜歡看恐怖的東西嗎？那這些形容詞你得學一學！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

靈異 希平方 戰爭

延伸閱讀

超自然還是遭活埋？棺材下葬前死者突揮手 影片瘋傳網友嚇呆

獨／接連命中小豬、阿嬌分手 小S：不能再隨便烏鴉嘴了

通靈失準後首露面！沈嶸繼續堅持這原則

早餐店嗆外送員「嘴巴閉閉旁邊等」 遭網友撻伐下場曝光

相關新聞

影／安靜是一種沉穩且深沉的力量 邊緣人、獨行俠英文怎麼說？

這個世界總是會給予外向者掌聲，大家喜歡勇於說話、展現自己的人，內向者的人格特質就逐漸不被重視，不受矚目。但這部影片告訴我們，其實安靜是一種沉穩且深沉的力量。

影／你相信碟仙嗎？ 西方也有「通靈板（Ouija board）」

相信各位就算沒玩過碟仙，也聽說過碟仙吧？在西方其實也有類似碟仙的道具喔，稱作「通靈板（Ouija board）」，我們來看看這部影片的介紹和有趣的實驗吧！

紐時賞析／以色列軍隊帶頭征服新目標：新冠肺炎

The Israeli Defense Ministry's research-and-development arm is best known for pioneering cutting-edge ways to kill people and blow things up, with stealth tanks and sniper drones among its more lethal recent projects.

紐時賞析／「保持社交距離」、「居家隔離」 疫情相關語彙不斷擴增

The coronavirus pandemic has upended all kinds of human behavior, including speech. Conversations are mediated by masks and screens, their sentences strung together with new vocabulary: medical terms, political mandates and slang devised to take the clinical edge off.

防疫助攻 下學期境外生報名劇增

新冠肺炎肆虐全球，但台灣防疫表現優異，受到國際矚目，不少國內大學也觀察，下學年境外生報名人數大幅增加，甚至有美國常春藤名...

當代館穿孔城市 帶你看見城市風景

四、五層的無電梯公寓、照顧銀髮族的外籍移工、騎著機車在大街小巷穿梭的外送員、窩居街邊卻香火鼎盛的廟宇，這些是你我已熟悉的...

國際小學堂／新冠多可怕 看基本傳染數就知

未來幾個月甚至幾年，世界重要領袖和公共衛生專家念茲在茲的其中一件事，想必是新冠病毒的「基本傳染數」（basic reproduction number）。

紐時賞析／「威靈頓的勝利」 古典樂為何愈來愈大聲？

1813年，貝多芬譜寫了一首交響曲，嘈雜而老套，多數學者認為不敢恭維。曲名「威靈頓的勝利」又稱「維多利亞之役或戰爭交響曲」，藉由分散在空間中的銅管和打擊樂器製造的效果，描寫法軍潰敗於英軍之手

紐時賞析／日記、影音口述、社群媒體 疫情下即時記錄的歷史

Sherri Denney was in the fourth day of quarantine in her hom...

影／脫口秀主持人Jimmy Kimmel、Jimmy Fallon 傻傻分不清楚

有看脫口秀節目的人，想必都聽過 Jimmy Kimmel 和 Jimmy Fallon 這兩個名字吧？等等，你知道他們其實是兩個不同的人嗎？因為經常被認錯，兩位 Jimmy 決定同台告訴大家該怎麼分辨他們，一起看看吧！

NSO口罩音樂會引國際媒體熱烈報導 售票場周末登場

周日在國家音樂廳舉辦的《管絃織音》音樂會，是疫情趨穩後NSO國家交響樂團的第一場演出試辦場，也是全球國家級音樂廳在疫情期...

影／簡訊引起的誤會 priceless兩種意思差很多！

大家是否曾經在傳簡訊時誤解了對方的意思，而產生不必要的誤會呢？快來看看喜劇演員 Key 和 Peele 怎麼把簡訊產生的小誤會愈演愈烈吧！ 　

熱門新聞

竹市國中疑發生性侵事件 教育部：將派員督導

5年前2少年溺水亡 導師擅帶學生戶外教學害1女學生落水

泰晤士報2020亞洲大學排行 北京清華第1台大第21

國中棒球隊爆集體性侵 民團：結合威權管理文化

申請入學5選4有校系只採國文 每年近萬高職生報考學測

統測人數銳減萬人 私校剉咧等

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。