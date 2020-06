影／安靜是一種沉穩且深沉的力量 邊緣人、獨行俠英文怎麼說？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

這個世界總是會給予外向者掌聲,大家喜歡勇於說話、展現自己的人,內向者的人格特質就逐漸不被重視,不受矚目。但這部影片告訴我們,其實安靜是一種沉穩且深沉的力量。

影片中提到,內向者常會覺得與社會「格格不入」,你也有過類似感受嗎?又是否曾經覺得自己是社會的「邊緣人」、沒什麼朋友?生活中,其實有需多自認為邊緣或被視為孤僻的人,格格不入的感受更是相當普遍。今天就跟著希平方一起認識這幾個詞彙英文可以怎麼表達吧!

「邊緣人」英文怎麼說?

我們常會用「邊緣人」來形容比較自閉內向、不擅社交、人緣不佳,或不太能融入的人。在英文中,其實有不少詞可以用來表達類似概念喔!

◎ misfit

由字根 mis-(錯的、差的)和 fit(融入)組合而成。而無法好好融入某個群體或環境的人,自然可以用來指「邊緣人、與他人合不來的人」囉!英英字典的定義是: a person who is different from other people and who does not seem to belong in a particular group or situation (跟其他人不同且看似不屬於該群體或局面的人)。例如:

I felt like a misfit as no one seemed to really care or want me around.(我感覺自己像邊緣人,因為感覺沒有人真正在意或想跟我做朋友。)

◎ loner / lone wolf

形容詞 lone 是「孤獨的」的意思,延伸而來的單字 loner 字典定義是 someone who prefers to be alone or who has no friends (喜歡獨自一人或沒朋友的人),中文常翻作「喜歡獨處的人、孤僻的人」,當然也可以用來指「邊緣人」喔。例如:

Social media brings us closer, but it turns more people into loners as well.(社群媒體拉近我們的距離,卻也讓更多人變得孤僻。)

Lone wolf 則是 someone who prefers to be alone (喜歡獨自一個人的人),中文常翻作「獨行俠、獨來獨往的人」,也可以用來表示「邊緣人」。例如:

I had the reputation of being a lone wolf back when I was in college.(大學時我是出了名的獨來獨往。)

◎ outsider

字面意思是「在外面的人」,也就是中文常說的「局外人」囉!英英字典的定義是 a person who is not accepted as a member of a society, group, etc. (不被某個社會或團體接受為一份子的人),從這定義上看也有「邊緣人」的意涵。例如:

He surrounds himself with people but feels like an outsider deep down.(他讓自己被人群包圍,但在內心深處,他覺得自己像局外人。)

◎ outcast

動詞片語 cast out 是「逐出」的意思,outcast 則是名詞,指 one that is cast out or refused acceptance (as by society) (被像是社會等群體逐出或被拒絕接納的人),類似中文說的「被逐出的人、被拋棄的人、不被社會接受的人」,同樣也可以用來表示「邊緣人」。例如:

There are times when I feel like an outcast, and I have to try really hard to convince myself that it’s all in my head.(有時候我也會覺得自己被社會拋棄,必須很努力說服自己一切都只是我胡思亂想。)

「格格不入」英文怎麼說?

要形容「格格不入」的感受,英文同樣有好幾個用語可以表達喔!

◎ out of place

字面意思是「不在適當的位置」,而在某群體或某種場合覺得自己不在適當的位置,自然就是指「不自在、格格不入」囉!例如:

In a society where being social and outgoing are prized, introverts may grow up feeling out of place.(在一個看重社交及外向特質的社會,內向者在成長過程中可能會感到格格不入。)

◎ feel left out

動詞片語 leave out 有「遺漏、不包括在內」的意思,而 feel left out 則常用來表示「被排除在外、格格不入、被冷落」的感受。例如:

Feeling left out, he sat there all afternoon saying nothing.(他感到格格不入,一整個下午就坐在那裡什麼也不說。)

而除了 feel left out,也可以用 feel excluded、feel isolated、feel alienated 來表達這種「格格不入、被孤立在外、被疏遠」的感受。

◎ not fit in

動詞片語 fit in 是「融入、適應、合得來」的意思,所以 not fit in 自然也能用來表示「沒能融入、格格不入」囉。例如:

He doesn’t seem to fit in at the new school even though he’s been there for a whole semester.(儘管已經在新學校待了一整個學期,他似乎還是沒能融入。)

◎ a fish out of water

字面意思是「像離了水的魚」,常用來表示某人「在陌生環境不得其所、在某種情境中感到不自在、格格不入」。例如:

Not a sociable person, she feels like a fish out of water every time she needs to talk to strangers.(她不善社交,每次要跟陌生人攀談時都會讓她感到很不自在。)

學會這些表達法後,下次再有格格不入或邊緣人的感受時,相信就知道該如何用英文描述囉!

