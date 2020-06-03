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影／安靜是一種沉穩且深沉的力量 邊緣人、獨行俠英文怎麼說？

聯合新聞網 / 希平方

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這個世界總是會給予外向者掌聲，大家喜歡勇於說話、展現自己的人，內向者的人格特質就逐漸不被重視，不受矚目。但這部影片告訴我們，其實安靜是一種沉穩且深沉的力量。

影片中提到，內向者常會覺得與社會「格格不入」，你也有過類似感受嗎？又是否曾經覺得自己是社會的「邊緣人」、沒什麼朋友？生活中，其實有需多自認為邊緣或被視為孤僻的人，格格不入的感受更是相當普遍。今天就跟著希平方一起認識這幾個詞彙英文可以怎麼表達吧！

「邊緣人」英文怎麼說？

我們常會用「邊緣人」來形容比較自閉內向、不擅社交、人緣不佳，或不太能融入的人。在英文中，其實有不少詞可以用來表達類似概念喔！

◎ misfit

由字根 mis-（錯的、差的）和 fit（融入）組合而成。而無法好好融入某個群體或環境的人，自然可以用來指「邊緣人、與他人合不來的人」囉！英英字典的定義是：a person who is different from other people and who does not seem to belong in a particular group or situation（跟其他人不同且看似不屬於該群體或局面的人）。例如：

I felt like a misfit as no one seemed to really care or want me around.（我感覺自己像邊緣人，因為感覺沒有人真正在意或想跟我做朋友。）

◎ loner / lone wolf

形容詞 lone 是「孤獨的」的意思，延伸而來的單字 loner 字典定義是 someone who prefers to be alone or who has no friends（喜歡獨自一人或沒朋友的人），中文常翻作「喜歡獨處的人、孤僻的人」，當然也可以用來指「邊緣人」喔。例如：

Social media brings us closer, but it turns more people into loners as well.（社群媒體拉近我們的距離，卻也讓更多人變得孤僻。）

Lone wolf 則是 someone who prefers to be alone（喜歡獨自一個人的人），中文常翻作「獨行俠、獨來獨往的人」，也可以用來表示「邊緣人」。例如：

I had the reputation of being a lone wolf back when I was in college.（大學時我是出了名的獨來獨往。）

◎ outsider

字面意思是「在外面的人」，也就是中文常說的「局外人」囉！英英字典的定義是 a person who is not accepted as a member of a society, group, etc.（不被某個社會或團體接受為一份子的人），從這定義上看也有「邊緣人」的意涵。例如：

He surrounds himself with people but feels like an outsider deep down.（他讓自己被人群包圍，但在內心深處，他覺得自己像局外人。）

◎ outcast

動詞片語 cast out 是「逐出」的意思，outcast 則是名詞，指 one that is cast out or refused acceptance (as by society)（被像是社會等群體逐出或被拒絕接納的人），類似中文說的「被逐出的人、被拋棄的人、不被社會接受的人」，同樣也可以用來表示「邊緣人」。例如：

There are times when I feel like an outcast, and I have to try really hard to convince myself that it’s all in my head.（有時候我也會覺得自己被社會拋棄，必須很努力說服自己一切都只是我胡思亂想。）

「格格不入」英文怎麼說？

要形容「格格不入」的感受，英文同樣有好幾個用語可以表達喔！

◎ out of place

字面意思是「不在適當的位置」，而在某群體或某種場合覺得自己不在適當的位置，自然就是指「不自在、格格不入」囉！例如：

In a society where being social and outgoing are prized, introverts may grow up feeling out of place.（在一個看重社交及外向特質的社會，內向者在成長過程中可能會感到格格不入。）

◎ feel left out

動詞片語 leave out 有「遺漏、不包括在內」的意思，而 feel left out 則常用來表示「被排除在外、格格不入、被冷落」的感受。例如：

Feeling left out, he sat there all afternoon saying nothing.（他感到格格不入，一整個下午就坐在那裡什麼也不說。）

而除了 feel left out，也可以用 feel excluded、feel isolated、feel alienated 來表達這種「格格不入、被孤立在外、被疏遠」的感受。

◎ not fit in

動詞片語 fit in 是「融入、適應、合得來」的意思，所以 not fit in 自然也能用來表示「沒能融入、格格不入」囉。例如：

He doesn’t seem to fit in at the new school even though he’s been there for a whole semester.（儘管已經在新學校待了一整個學期，他似乎還是沒能融入。）

◎ a fish out of water

字面意思是「像離了水的魚」，常用來表示某人「在陌生環境不得其所、在某種情境中感到不自在、格格不入」。例如：

Not a sociable person, she feels like a fish out of water every time she needs to talk to strangers.（她不善社交，每次要跟陌生人攀談時都會讓她感到很不自在。）

學會這些表達法後，下次再有格格不入或邊緣人的感受時，相信就知道該如何用英文描述囉！

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社交 希平方 自閉

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