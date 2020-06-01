村上春樹對太太說，「你的光照亮了我的世界」，這道光，也照亮了他們倆的世界。他從19歲至今的村上情史受到全球各年齡層的朋友所羨慕。金庸小說裡「那個世界錢不重要」，小說中的各個門派、族群、角色，都寫得活色生香、謀篇布局，簡直像一本博物誌，為什麼？且看「讀者」雜誌6月號，許多好文章都傳述著人間世。

蔣勳將曹操寫出「傲世的霸主，孤獨的詩人」，集真性情與政治冷酷於一生。「與人為伴」的狗文化超過一萬年了，從骨董字畫中，發現擬人化的狗情感仍在發酵。柯比•布萊恩親自寫的「我是這樣成為柯比的」，堪為勵志圭臬。

也有莫言寫「不讚美胡同的人」，張宏傑寫「曾國藩與李鴻章的進退」，黃霑寫「捐獻」，古龍寫「蛇與仙鶴」，劉墉寫「大膽與工謹」，汪曾祺寫「自得其樂」的私房菜等。更有不少感人舒心之作，面對防疫、新科技與金融社會的報導。

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