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當代館穿孔城市 帶你看見城市風景

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
陳伯義的「步移景換‧華江陰陽」以建於70年代的華江整宅為主角，以類似卷軸的長幅方式呈現，彷彿台北版的「清明上河圖」。記者陳宛茜／攝影
陳伯義的「步移景換‧華江陰陽」以建於70年代的華江整宅為主角，以類似卷軸的長幅方式呈現，彷彿台北版的「清明上河圖」。記者陳宛茜／攝影

四、五層的無電梯公寓、照顧銀髮族的外籍移工、騎著機車在大街小巷穿梭的外送員、窩居街邊卻香火鼎盛的廟宇，這些是你我已熟悉的城市風景，卻可能因為熟悉而被視為平常、遭到忽視。

正在台北當代藝術館展出的年度大展「穿孔城市」，資深策展人黃海鳴邀來18組藝術家，用銳利的藝術之眼穿破偏見的高牆，帶我們看見身邊城市的內在肌理。

藝術家姚瑞中的「巨神連線」系列攝影作品，拍攝廟宇、墓園、公園及樂園內一尊尊的巨大神像。他運用遠景鏡頭將巨大神像所在的街道一併攝入，讓觀者彷彿在行進之中被超乎尋常的巨大神像所震懾。

城市裡有神就有鬼。林羿綺在曼谷擔任駐村藝術家時完成影像作品「運行針：曼谷」，以當地人親口訴說的鬼故事，呈現城市和居民之間飄忽神秘的關係。

影片以一句耐人尋味的對白「我在這裡沒有遇到靈魂，但是我有我的故事要說」開場，看似灑狗血的通俗都市奇談，配上深具藝術性的影像畫面—被訪者肖像和事件發生地的動態影像相互並置、在雜訊中逐漸現身又消失。這一趟奇幻之旅反而吸引觀者進一步思考，靈異故事之中所隱藏的城市身世。

隨著「行動送餐」消費模式崛起，外送員成為都市無處不在的景觀，黃彥超的錄像作品「Food Winge」，影片中的外送員穿著純白服裝、帶著外送背包，彷彿鬼魅穿梭於巨大城市空間之中、漫無目的地溜滑板、滑手機，彷彿尋找一個出口。

逐漸在你我身邊消失的「步登公寓」，是1960年代到1970年代最典型的台北公寓。這段時間興建的公寓帶點急就章的克難成分，只有四到五層、無電梯、步行可達，稱為「步登公寓」。公寓中狹長陰暗的樓梯、加上鐵窗的陽台、隔離室內外、半透明的雕花玻璃，某種程度呼應了戒嚴時代的社會氛圍。

藝術家陳宣誠的「剖視島」，將步登公寓的空間經驗以藝術方式切碎、抽離與轉化。這座擺在展場中的大型結構體，乍看外表與「步登公寓」無法聯想，但觀眾步行其中，產生的視角、光影、運用雕花玻璃形成的模糊視野，在在喚醒人們於步登公寓的生活經驗。

騎樓也是台灣人重要的城市空間。洪譽豪的「無以為家」取材自萬華的騎樓空間，以3D 掃描紀錄騎樓內的攤販、過客、住民、街友，並將之巧妙交織，將人們生活的軌跡嵌入時間的長河。陳伯義的「步移景換‧華江陰陽」以建於70年代的華江整宅為主角，以類似卷軸的長幅方式呈現，觀者隨著攝影師的視線與漫遊畫中，光影靜靜灑落，彷彿目睹台北版的「清明上河圖」。

藝術家 外送員 攝影
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