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NSO口罩音樂會引國際媒體熱烈報導 售票場周末登場

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
週日於國家音樂廳舉辦的NSO《管絃織音》音樂會，音樂家戴口罩上場，引起國際媒體熱烈報導。圖／NSO提供
週日於國家音樂廳舉辦的NSO《管絃織音》音樂會，音樂家戴口罩上場，引起國際媒體熱烈報導。圖／NSO提供

周日在國家音樂廳舉辦的《管絃織音》音樂會，是疫情趨穩後NSO國家交響樂團的第一場演出試辦場，也是全球國家級音樂廳在疫情期間首次對民眾開放的大型音樂會。台上音樂家或戴口罩、或在彼此之間放置觀眾看不見的玻璃隔板，兼顧安全與藝術性，這場口罩音樂會透過全球直播，引起國際媒體熱烈報導。

NSO今天指出，本周六晚上將再舉辦一場《嬉遊夏夜》，同樣由音樂總監呂紹嘉指揮NSO，演出莫札特、德沃札克作品，是售票演出，票券已於本周二中午公開啟售。

NSO的首次全球直播演出獲得了眾多國際媒體關注。包括古典樂評「The Strad」雜誌、「音樂美國」（Musical America）雜誌、古典音樂廣播電台Classic FM、古典樂網路平台「The Violin Channel」，以及其他包括洛杉磯時報、英國財經媒體金融時報(Financial Times)，皆分享NSO《管絃織音》的直播資訊，且對於音樂會開放500名觀眾親臨參加的消息感到振奮。

｢音樂演出何時能重返現場？在多數音樂廳持續閉館的狀態下，仍有些場館讓我們看見了希望與可能性。」金融時報對NSO《管絃織音》音樂會現場描述：｢工作人員為所有設備進行消毒，並為每個人測量體溫。人們佩戴著口罩，並以透明隔板相隔開來。這並不是醫院手術室的場景，而是國家音樂廳的後台。」

面對金融時報的專訪，NSO執行長郭玟岑說：｢政府為了讓民眾回復日常生活而努力，我們則配合政府政策隨時準備好彈性應對。台灣此次傑出的防疫成果，同時透過科技，NSO才有機會將音樂現場與全球樂迷分享。」

NSO指出，自直播至今兩天內，除了來自台灣樂迷的點閱，《管絃織音》音樂會在日本及美國各有破千的瀏覽數，同時還有來自全球包括新加坡、馬來西亞、德國、英國與加拿大的線上觀眾一同欣賞這場演出。

NSO全球直播音樂會的第二場：《嬉遊夏夜》，已於26日中午12時啟售，是NSO在疫情趨緩後的首場售票演出。NSO表示，因應4K高畫質直播，音樂廳內安排了攝影機台及巨型吊臂，可售座位有限，請樂迷把握機會，走入音樂廳和NSO一同感受音樂所帶來的富足與美好。

●購票網址： https://wenk.in/01woF9 ；直播網址： https://youtu.be/EwwXf04MbHE

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