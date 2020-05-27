影／簡訊引起的誤會 priceless兩種意思差很多！

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大家是否曾經在傳簡訊時誤解了對方的意思，而產生不必要的誤會呢？快來看看喜劇演員 Key 和 Peele 怎麼把簡訊產生的小誤會愈演愈烈吧！

看來只有冷冰冰的文字真的很容易產生誤會呢，譬如說裡面的兩人對於 priceless 的解讀似乎就不太一樣，今天就讓我們一起來認識這個字和其他看起來很類似的字吧！

priceless

◎ 珍貴的、無價的

在家悠閒躺在沙發上的 Peele 很可能把 priceless 解讀成我們平常熟悉的意思「珍貴的、無價的」，所以當他看到這個字並且回傳訊息時才會露出充滿幸福的微笑，真心覺得 Key 是個體貼、珍貴的好朋友，我們來看個例子吧：

My grandfather has a priceless collection of antiques, but I don't know where he keeps them.（我的祖父有一些非常珍貴的古董收藏，但我不知道他放在哪裡。）

◎ 超級好笑的、荒謬的

另一方面，在廚房裡生悶氣的 Key 在傳 priceless 時意思應該是在斥責對方「太好笑了、太荒謬了」，結果看到對方又回一樣的話，整個人氣到罵髒話、說不出話來。因此即使是同一個字，語氣不同傳達的意思也會不一樣。來看個例子吧：

You should have seen his face when I pulled his leg—it was priceless!（你應該看看我開他玩笑時他的表情－－真是太好笑啦！）

worthless

◎ 沒有價值的、不值錢的

雖然和 priceless 結構有點像，但要注意 worthless 指的是「沒有價值的、不值錢的」，基本上是貶義的詞，可要小心別用錯囉！舉個例子：

Because of the coronavirus pandemic, shares in the company are now almost worthless.（因為冠狀病毒造成的全球性傳染病，公司的股價變得幾乎一文不值。）

Critics say the director's new film is worthless.（評論家說這名導演的新片一無是處。）

valueless

◎ 沒有價值的、不值錢的

和 worthless 類似，valueless 也是貶義詞，表示「沒有價值的、不值錢的」，使用時也要注意囉！舉個例子：

How do you tell a real antique from a valueless replica?（你怎麼分辨真正的古董和沒價值的仿冒品？）

I am sorry to say that your lessons are valueless. Please come up with something a bit more innovative next time.（不好意思，您的課真的沒什麼用。請您下次準備有點新意的東西。）

invaluable

◎ 非常貴重的、無價的

不過一樣從 value 衍伸出來的 invaluable 意思卻是「非常貴重的、無價的」，是有正面意思的詞彙喔，舉個例子：

I believe my experience in product development would be invaluable for the company.（我相信我開發產品的經驗對公司來說會是十分寶貴的。）

The research should prove invaluable in the study of human brains.（這個研究在人腦研究上非常重要。）

試著將例句多念幾次，看看這些字會在什麼情況被使用，自然而然就能學會這些字的用法，也不用怕會搞混囉！

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