影／脫口秀主持人Jimmy Kimmel、Jimmy Fallon 傻傻分不清楚

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有看脫口秀節目的人，想必都聽過 Jimmy Kimmel 和 Jimmy Fallon 這兩個名字吧？等等，你知道他們其實是兩個不同的人嗎？因為經常被認錯，兩位 Jimmy 決定同台告訴大家該怎麼分辨他們，一起看看吧！

想不到兩位 Jimmy 居然有這麼多共同點，像是都穿西裝、都在布魯克林出生、都喜歡一樣的早餐穀片。不過，不知道大家記不記得，兩人發現吃了一樣的早餐時，Jimmy Kimmel 解釋可能是因為這早餐很普遍，而 Jimmy Fallon 回了句「Totally.」，這是什麼意思呢？有什麼類似的表達法嗎？今天就跟著希平方一起探索一下吧！

totally 的意思是？

Totally 的字面意思是「完全地、徹底地」，例如：

He totally misunderstood what I was trying to say.（他完全誤解了我想表達的意思。）

但除此之外，這個字也可以用來「表示非常贊同某人說的話」喔，類似中文說的「真的！」。所以影片中 Jimmy Fallon 說 Totally! 時，其實就是在附和 Jimmy Kimmel。我們再來看個例子加深印象吧！

A: With his talent, I'm sure that he is going places.（以他的才能，我確信他會有很好的前途的。）

B: Totally!（真的！）

其他類似 Totally! 的表達法還有像是：Exactly!、Absolutely!，字面意思分別是「完全準確地」、「完全地、絕對地」，但在口語中同樣也可以用來「表示非常贊同某人」喔！我們也來看個例子：

A: What a charming city to walk around!（真是個適合四處走走的迷人城市！）

B: Absolutely!（真的！）

其他常見的口語回應

英文中還有許多像 Totally!、Exactly!、Absolutely! 一樣口語中相當常見，但不一定能從字面看出意思的表達法。我們也來認識幾個常見的吧！

◎ Tell me about it!

這也是要附和別人時常會用到的表達法，可以用來「表示你也這樣認為或有過相同經驗」，類似中文說的「真的！」、「就是說啊！」、「說得沒錯！」、「可不是嗎？」。我們也來看幾個例子：

A: The heat is killing me!（我快熱死了！）

B: Tell me about it!（真的！）

A: Luke is so full of himself.（Luke 真的超自以為是。）

B: Tell me about it! He’s driving me crazy too.（可不是嗎？他也快把我逼瘋了。）

◎ I know, right?

想「贊同某人剛才說的話」時，也能用上這個表達法，意思類似中文說的「我也覺得！」、「就是說啊！」、「是不是？！」。例如：

A: He can’t just walk away like that!（他不能就那樣走掉！）

B: I know, right?（是不是？！）

而社交媒體上常看到的 IKR 或 ikr，其實就是在指 I know, right? 喲。

◎ duh

想「表示某人說的話很蠢」時，常會使用這個表達法，類似中文說的「廢話！」、「還用你說！」但這是不正式的說法，使用時要注意場合以免得罪人喔。例如：

A: Everyone has 24 hours in a day.（每個人一天都有 24 小時。）

B: Well, duh!（廢話！）

◎ Yeah, right!

如果「不相信某人說的話或覺得這太荒唐了」，就可以使用這個表達法，類似中文說的「最好是啦！」、「騙誰啦！」。例如：

A: You know what I saw this morning? A UFO!（你知道我今天早上看到什麼嗎？幽浮！）

B: Yeah, right!（騙誰啦！）

◎ Shut up! / Get out! / No way!

如果有人說了很扯或令人意外的事情「讓你感到難以置信」，就可以使用這些表達法喔，這時候 shut up、get out 就不是字面上看到的「閉嘴、出去」的意思，而是類似中文說的「太扯了！」、「屁啦！」、「騙人！」、「不可能吧！」。例如：

A: Did you know she won a donut-eating contest back in school?（你知道她之前在學校時贏過吃甜甜圈的大胃王比賽嗎？）

B: Shut up!（太扯了！）

A: I proposed to her yesterday.（我昨天跟她求婚了。）

B: No way!（騙人！）

這些口語表達法是不是相當有趣呢？下回收看英文節目時不妨觀察看看是不是有用上這些表達法喔！

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