影／脫口秀主持人Jimmy Kimmel、Jimmy Fallon 傻傻分不清楚

有看脫口秀節目的人,想必都聽過 Jimmy Kimmel 和 Jimmy Fallon 這兩個名字吧?等等,你知道他們其實是兩個不同的人嗎?因為經常被認錯,兩位 Jimmy 決定同台告訴大家該怎麼分辨他們,一起看看吧!

想不到兩位 Jimmy 居然有這麼多共同點,像是都穿西裝、都在布魯克林出生、都喜歡一樣的早餐穀片。不過,不知道大家記不記得,兩人發現吃了一樣的早餐時,Jimmy Kimmel 解釋可能是因為這早餐很普遍,而 Jimmy Fallon 回了句「Totally.」,這是什麼意思呢?有什麼類似的表達法嗎?今天就跟著希平方一起探索一下吧!

totally 的意思是?

Totally 的字面意思是「完全地、徹底地」,例如:

He totally misunderstood what I was trying to say.(他完全誤解了我想表達的意思。)

但除此之外,這個字也可以用來「表示非常贊同某人說的話」喔,類似中文說的「真的!」。所以影片中 Jimmy Fallon 說 Totally! 時,其實就是在附和 Jimmy Kimmel。我們再來看個例子加深印象吧!

A: With his talent, I'm sure that he is going places.(以他的才能,我確信他會有很好的前途的。)

B: Totally!(真的!)

其他類似 Totally! 的表達法還有像是:Exactly!、Absolutely!,字面意思分別是「完全準確地」、「完全地、絕對地」,但在口語中同樣也可以用來「表示非常贊同某人」喔!我們也來看個例子:

A: What a charming city to walk around!(真是個適合四處走走的迷人城市!)

B: Absolutely!(真的!)

其他常見的口語回應

英文中還有許多像 Totally!、Exactly!、Absolutely! 一樣口語中相當常見,但不一定能從字面看出意思的表達法。我們也來認識幾個常見的吧!

◎ Tell me about it!

這也是要附和別人時常會用到的表達法,可以用來「表示你也這樣認為或有過相同經驗」,類似中文說的「真的!」、「就是說啊!」、「說得沒錯!」、「可不是嗎?」。我們也來看幾個例子:

A: The heat is killing me!(我快熱死了!)

B: Tell me about it!(真的!)

A: Luke is so full of himself.(Luke 真的超自以為是。)

B: Tell me about it! He’s driving me crazy too.(可不是嗎?他也快把我逼瘋了。)

◎ I know, right?

想「贊同某人剛才說的話」時,也能用上這個表達法,意思類似中文說的「我也覺得!」、「就是說啊!」、「是不是?!」。例如:

A: He can’t just walk away like that!(他不能就那樣走掉!)

B: I know, right?(是不是?!)

而社交媒體上常看到的 IKR 或 ikr,其實就是在指 I know, right? 喲。

◎ duh

想「表示某人說的話很蠢」時,常會使用這個表達法,類似中文說的「廢話!」、「還用你說!」但這是不正式的說法,使用時要注意場合以免得罪人喔。例如:

A: Everyone has 24 hours in a day.(每個人一天都有 24 小時。)

B: Well, duh!(廢話!)

◎ Yeah, right!

如果「不相信某人說的話或覺得這太荒唐了」,就可以使用這個表達法,類似中文說的「最好是啦!」、「騙誰啦!」。例如:

A: You know what I saw this morning? A UFO!(你知道我今天早上看到什麼嗎?幽浮!)

B: Yeah, right!(騙誰啦!)

◎ Shut up! / Get out! / No way!

如果有人說了很扯或令人意外的事情「讓你感到難以置信」,就可以使用這些表達法喔,這時候 shut up、get out 就不是字面上看到的「閉嘴、出去」的意思,而是類似中文說的「太扯了!」、「屁啦!」、「騙人!」、「不可能吧!」。例如:

A: Did you know she won a donut-eating contest back in school?(你知道她之前在學校時贏過吃甜甜圈的大胃王比賽嗎?)

B: Shut up!(太扯了!)

A: I proposed to her yesterday.(我昨天跟她求婚了。)

B: No way!(騙人!)

這些口語表達法是不是相當有趣呢?下回收看英文節目時不妨觀察看看是不是有用上這些表達法喔!

