周愷揚將成柏克萊大學部畢典首位台生致詞代表

美國加州大學柏克萊分校18日公告，全美排第二的Haas商學院今年畢業典禮將由來自台灣的周愷揚（Derek Chou）代表大學部畢業生致詞，雖然典禮將改成線上視訊且日期未定，自認是「梗王」的他表示，他埋了很多梗，相信大家聽他的致詞絕不會無聊。

根據最新《QS美國大學排名》，加大柏克萊分校是全美公立大學榜首，綜合類排行第四，是許多學子嚮往的學府。該校150年歷史中，去年是第一次有來自台灣學生（葉采衢，當時是研究生）代表致詞。周愷揚則是大學部第一位台生致詞代表。

周愷揚說，要成為畢業生代表，學業成績、在校表現是最基本的要求，最重要的是讓評審委員滿意致詞內容以及台風，經過影片徵選後，最後不到20人進入複試，面試時還得面對評審的各種提問。

周愷揚提前修完學分，去年12月回台服兵役，他利用服役期間擬講稿、錄徵選影片，通過第一關入圍，面試日就是退伍日。他說，由於今年因疫情改為視訊，加上面試時所有評委面無表情，他一度以為已經出局，沒想到卻在錄取通知裡看到評委稱讚他的創意與笑梗。

周愷揚的大學生活並不是都順風順水。他說，在台灣時從小學到高中從未上過全英文課程，但大一每堂課都要先看近百頁課本、寫數十頁報告，猛Ｋ書卻沒進展，只好向教授求助，每周找老師討論、參加讀書會，也要參與社團、拓展生活圈，才慢慢融入。之後3年都拿獎學金，大三暑假就接到第一份工作邀約，還擔任校刊嘲諷專欄作家、財金社團社長。

周愷揚的母親表示，兒子的求學路有不少貴人，她最感謝的是，4年前周愷揚決定赴美時，求助有20多年輔導高中生申請美國大學經驗的林教授，讓申請作業順暢許多。