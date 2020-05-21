22屆台北電影節崑大視訊系師生系友傳捷報 入圍7項
第22屆台北電影節預定6月25日至7月11日登場，崑山科大今天表示，視訊傳播設計系傳捷報，入圍最佳導演、最佳劇情長片、最佳編劇、最佳聲音設計、最佳視覺效果等7項大獎，學生畢業後投入業界皆有傑出表現，表現相當亮眼。
第22屆台北電影節共有331部作品報名，崑大視訊系副教授曹源峰與簡豐書、湯湘竹以「返校」入圍最佳聲音設計獎，系友張榮吉以「下半場」入圍最佳劇情長片、最佳導演獎、最佳編劇獎；高偉晏以「下半場」及「蟬鳴」入圍最佳聲音設計獎；嚴振欽以「江湖無難事」、「灼人秘密」入圍最佳視覺效果獎；馬毓廷則以「暗之光」入圍最佳視覺效果獎。
視訊系主任胡佩芸表示，該系定位為南台灣發展數位影音文化創意產業系所，專注電影、電視以及數位科技等影音媒體藝術形式學習與創作，延攬國家文藝獎、金馬獎、金鐘獎與威尼斯影展等獎項得主蒞校授課，無論編導企畫、拍攝與繪製、影音後製特效等相關專業領域，已能確實建立學生實作能力，學生進入業界服務表現亮眼，屢獲金馬、金鐘獎，受到業界好評，系上老師也創下不少佳績。
校方表示，視訊系陳曉東副教授的「寶米恰恰」在第14屆時榮獲最佳剪輯獎、曹源峰副教授獲得卓越貢獻獎，系友張榮吉「逆光飛翔」拿下觀眾票選獎；系友李念修執導「河北臺北」獲第18屆最佳紀錄片與社會公義電影獎；系友江宜真在第21屆時與知名音效師杜篤之合作，以電影「幸福城市」拿下最佳聲音設計獎。今年競爭仍相當激烈，師生皆期待能夠拿下好成績。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言