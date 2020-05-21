境外生校園生活大揭密 屏科大同學組特派記者校園報導
屏東科技大學有來自43個國家境外生，總人數達622人。讓遠道來台求學的境外生有更多的機會接觸到台灣學生，也促使台灣學生們深入了解境外生們不同文化背景、觀點及在屏科大生活的點滴，國際事務處邀請國際交流大使社團5名台灣同學組成「境外生校園生活特派記者」，一同挖掘境外生們神秘的一面。
屏科大國際交流大使社團的5名同學分別為，企業管理系3年級的陸宜汝、應用外語系4年級的曾郁菁、餐飲管理系2年級的張芷瑜、郭品萱與4年級的蔡宜潔。以每2周訪問1名境外生模式，促進本國生與境外生使用深入訪談，有不同層次的交流。
透過實際訪問，增進各國學生與本國生互動機會，培養台灣學生的英語會話實力、各國口音辨識能力與臨場問答反應力。訪談時，學生們挑選有興趣的主題與境外生討論，令特派記者們最好奇的問題分別「為什麼會想來屏科大就讀」以及「台灣跟你的國家哪裡最不一樣？」。
索羅門群島的齊娜說，來屏科大就讀因為全英語的課程以及食品科學專業，她在屏科大完成碩士學位，也順利考取博士班「很享受也很喜歡這裡的人、事、物。」
史瓦帝尼的諾華思說，「我們國家的動物跟台灣的動物很不一樣，牠們不會像台灣的動物園一樣被圈養在圍欄裡，而是在大自然或是國家公園裡大群體的生活著，想要參訪還得事先預約」，在台灣動物園裡的動物雖隔圍欄沒有自由，但可以很安全地的觀察牠們，很不一樣的體驗。
屏科大國際交流大使社指出，後續根據訪談內容撰寫境外生人物特刊，分享在國際事務處網站，展現在境外生最寫實的一面給未來有意願來到台灣就讀的各國學子們，吸引更多人到屏科大就讀。
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