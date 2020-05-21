境外生校園生活大揭密 屏科大同學組特派記者校園報導

屏東科技大學有來自43個國家境外生，總人數達622人。讓遠道來台求學的境外生有更多的機會接觸到台灣學生，也促使台灣學生們深入了解境外生們不同文化背景、觀點及在屏科大生活的點滴，國際事務處邀請國際交流大使社團5名台灣同學組成「境外生校園生活特派記者」，一同挖掘境外生們神秘的一面。

屏科大國際交流大使社團的5名同學分別為，企業管理系3年級的陸宜汝、應用外語系4年級的曾郁菁、餐飲管理系2年級的張芷瑜、郭品萱與4年級的蔡宜潔。以每2周訪問1名境外生模式，促進本國生與境外生使用深入訪談，有不同層次的交流。

透過實際訪問，增進各國學生與本國生互動機會，培養台灣學生的英語會話實力、各國口音辨識能力與臨場問答反應力。訪談時，學生們挑選有興趣的主題與境外生討論，令特派記者們最好奇的問題分別「為什麼會想來屏科大就讀」以及「台灣跟你的國家哪裡最不一樣？」。

索羅門群島的齊娜說，來屏科大就讀因為全英語的課程以及食品科學專業，她在屏科大完成碩士學位，也順利考取博士班「很享受也很喜歡這裡的人、事、物。」

史瓦帝尼的諾華思說，「我們國家的動物跟台灣的動物很不一樣，牠們不會像台灣的動物園一樣被圈養在圍欄裡，而是在大自然或是國家公園裡大群體的生活著，想要參訪還得事先預約」，在台灣動物園裡的動物雖隔圍欄沒有自由，但可以很安全地的觀察牠們，很不一樣的體驗。