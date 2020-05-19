會考生活英語／【交通篇】 搭乘捷運環狀線
★單字
1. steak [stek] n. 牛排、肉排（國中基本1200字）
2. circle [ˋsɝkl] n. 圓形、圓圈（國中基本1200字）
★實用字詞
1. steakhouse牛排館
2. circular 圓形的、環狀的；Circular Line（捷運）環狀線
3. count me in 把我算在內、算我一份
Jack, Zoe and Irene plan to take the MRT Circular Line to dinner.
杰克、柔伊、艾琳計畫搭乘捷運環狀線去吃晚餐。
閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀
We are going to／a great steakhouse／in Xindian.
我們將要去／一家很棒的牛排館／在新店。
動手做做看：將長句分成短字詞
It will take only 15 minutes to get there.
考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型
1. Where are they going for dinner?
(A) A coffee shop
(B) A steakhouse
(C) A supermarket
2. Where is the restaurant?
(A) Very close to their office
(B) A little far away from their office
(C) In the central area of the city
3. How will they get there?
(A) By train
(B) By bus
(C) By MRT
解答：
動手做做看：將長句分成短字詞
It will take／only 15 minutes／to get there.
它將需要花費／僅僅15分鐘／到達哪裡。
考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型
1. (B) 2. (B) 3. (C)
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