會考生活英語／【交通篇】 搭乘捷運環狀線

很多生活細節被大人認為沒什麼，小孩卻是很在意的；很多大人認為哪個小孩不哭泣，這沒什麼，小孩卻以為其實我很有事，只是說不出口！ 有時，不幸的悲劇源始於大人對事情的輕忽。 小絜在低年級時是個活潑可愛的小女生，跟同學相處融洽，但剛升上三年級，換了一位男老師，卻一反以往表現，每天媽媽帶到學校要離開時，她便開始哭泣、或躺在地上嚎啕大哭、或衝向母親緊緊抱住不放。老師必須安撫很久，才能將她帶進教室，有時遇到小絜過度耍賴，礙於本身是男教師，只好求助隔壁班女老師前來協助勸慰，弄得二班課程都受到影響、其他學生也有點不耐煩；有時也只能拜託家長前來安撫一下，但母親經常推託家裡很忙，她還有個二歲多的小孩要帶，實在不方便出來。好在小絜只要坐上椅子開始上課後，便能和其他同學一樣上課直到放學，但是學習精神與態度已然因早上的一場大鬧而顯得疲累。

2020-05-14 11:35