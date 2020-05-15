國際小學堂／抗體檢測控疫情？美貪快吃癟

美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）四日起要求新冠病毒抗體檢測工具須經主管機關審查，並須符合食藥局制定的精確度標準，不讓偽造的抗體檢測工具繼續流入市面。

食藥局三月十六日為了解決新冠病毒檢測工具太少的問題，允許未經審查的抗體檢測工具上市，僅要求企業自行證明產品有效，並註明未經當局批准，吸引一百七十家企業投入抗體檢測市場，其中有不肖業者假造商品。

德國中部吉納市一名科學家展示新冠病毒抗體檢測工具。 （美聯社）

食藥局聲明說：「我們有彈性絕不等於我們容許詐欺，很遺憾看到不肖業者行銷假造的檢測工具，將疾病大流行視為可乘之機，從美國人民的焦慮牟利。」

在新政策下，檢測工具製造商必須申請「緊急使用授權」，依據先前政策已上市的檢測組，製造商也須申請緊急使用授權。此外，檢測工具須符合食藥局規定的精準度，測出新冠病毒抗體陽性至少要達到九成的精確度，測出抗體陰性至少要達到九成五的精確度。

抗體檢測究竟是什麼？路透從幾方面來談。

什麼是病毒抗體檢測？

人體對抗許多疾病時會產生抗體。新冠病毒抗體檢測旨在判定某人感染過並已康復。

檢測旨在尋找兩種抗體「免疫球蛋白Ｍ」和「免疫球蛋白Ｇ」。人體剛開始對抗新冠病毒時會迅速製造免疫球蛋白Ｍ，免疫球蛋白Ｇ較晚製造，但保留較久。免疫球蛋白Ｇ存在，意味人體可能對新冠病毒免疫。

一些公司研發快速檢測法，就是在手指抽取一點毛細血管的血做測試，幾分鐘就知道結果。另有一些公司研發「酵素免疫分析法」，要把血液樣本送到實驗室分析，雖然比較慢，但精準很多。

美國加州史丹福醫學院臨床病理學主任岑德說：「就目前情況看來，檢測精準比方便重要多了。」

美國明尼蘇達州梅約醫學中心傳染病血清室主任伊麗薩．提爾說，檢測工具充斥市面，精準度各不相同，「我們得確定使用的工具最精準」。

提爾說，梅約醫學中心發展出針對免疫球蛋白Ｇ的酵素免疫分析法，檢驗新冠病毒抗體的準確度超過百分之九十五。

抗體檢測有助於解封？

抗體檢測能幫助我們辨認哪些人感染過，以及感染程度輕重。

政府和企業可以透過抗體檢測，決定誰最有可能安全重返工作崗位和恢復面對面互動，並決定是要全面取消居家避疫措施，還是分階段取消。

抗體檢測呈陰性或抗體非常少的人，染疫風險很可能比抗體很多的人來得高。

有抗體是否從此免疫？

就許多傳染病而言，有抗體意味有了某種程度的免疫力，不過就新冠病毒而言，這點還不確定。

就算對新冠病毒免疫，免疫力有多強？能免疫多久？科學家都不知道。麻疹等疾病的免疫力持續終身，但也有其他疾病的免疫力隨時間遞減。

紐約西奈山醫院院長瑞奇說：「除非有進一步研究，否則我們無法確定有新冠病毒抗體就免疫。」