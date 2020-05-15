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國際小學堂／抗體檢測控疫情？美貪快吃癟

聯合報 / 記者李京倫／綜合報導
印尼丹格朗市一名醫護人員在免下車檢測站採集一名男子手指的血液，檢測新冠病毒抗體。 （美聯社）
印尼丹格朗市一名醫護人員在免下車檢測站採集一名男子手指的血液，檢測新冠病毒抗體。 （美聯社）

美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）四日起要求新冠病毒抗體檢測工具須經主管機關審查，並須符合食藥局制定的精確度標準，不讓偽造的抗體檢測工具繼續流入市面。

食藥局三月十六日為了解決新冠病毒檢測工具太少的問題，允許未經審查的抗體檢測工具上市，僅要求企業自行證明產品有效，並註明未經當局批准，吸引一百七十家企業投入抗體檢測市場，其中有不肖業者假造商品。

德國中部吉納市一名科學家展示新冠病毒抗體檢測工具。 （美聯社）
德國中部吉納市一名科學家展示新冠病毒抗體檢測工具。 （美聯社）

食藥局聲明說：「我們有彈性絕不等於我們容許詐欺，很遺憾看到不肖業者行銷假造的檢測工具，將疾病大流行視為可乘之機，從美國人民的焦慮牟利。」

在新政策下，檢測工具製造商必須申請「緊急使用授權」，依據先前政策已上市的檢測組，製造商也須申請緊急使用授權。此外，檢測工具須符合食藥局規定的精準度，測出新冠病毒抗體陽性至少要達到九成的精確度，測出抗體陰性至少要達到九成五的精確度。

抗體檢測究竟是什麼？路透從幾方面來談。

什麼是病毒抗體檢測？

人體對抗許多疾病時會產生抗體。新冠病毒抗體檢測旨在判定某人感染過並已康復。

檢測旨在尋找兩種抗體「免疫球蛋白Ｍ」和「免疫球蛋白Ｇ」。人體剛開始對抗新冠病毒時會迅速製造免疫球蛋白Ｍ，免疫球蛋白Ｇ較晚製造，但保留較久。免疫球蛋白Ｇ存在，意味人體可能對新冠病毒免疫。

一些公司研發快速檢測法，就是在手指抽取一點毛細血管的血做測試，幾分鐘就知道結果。另有一些公司研發「酵素免疫分析法」，要把血液樣本送到實驗室分析，雖然比較慢，但精準很多。

美國加州史丹福醫學院臨床病理學主任岑德說：「就目前情況看來，檢測精準比方便重要多了。」

美國明尼蘇達州梅約醫學中心傳染病血清室主任伊麗薩．提爾說，檢測工具充斥市面，精準度各不相同，「我們得確定使用的工具最精準」。

提爾說，梅約醫學中心發展出針對免疫球蛋白Ｇ的酵素免疫分析法，檢驗新冠病毒抗體的準確度超過百分之九十五。

抗體檢測有助於解封？

抗體檢測能幫助我們辨認哪些人感染過，以及感染程度輕重。

政府和企業可以透過抗體檢測，決定誰最有可能安全重返工作崗位和恢復面對面互動，並決定是要全面取消居家避疫措施，還是分階段取消。

抗體檢測呈陰性或抗體非常少的人，染疫風險很可能比抗體很多的人來得高。

有抗體是否從此免疫？

就許多傳染病而言，有抗體意味有了某種程度的免疫力，不過就新冠病毒而言，這點還不確定。

就算對新冠病毒免疫，免疫力有多強？能免疫多久？科學家都不知道。麻疹等疾病的免疫力持續終身，但也有其他疾病的免疫力隨時間遞減。

紐約西奈山醫院院長瑞奇說：「除非有進一步研究，否則我們無法確定有新冠病毒抗體就免疫。」

酵素 傳染病 麻疹

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