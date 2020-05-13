科幻元年 文字和圖像齊發 5月15日線上交流

兩位90後、喜好藝文的創意年輕人，在Ücafe創意空間相遇，決定在5月15日晚上辦一場「2020 科幻元年，出發──建構30年後的世界」線上交流會，他們分別是未來敘事工場和Zigma雜誌的創辦人彭啟東、奥斯卡，既惺惺相惜，又雄心壯志，企圖定義台灣的科幻文藝發展從他們開始。

彭啟東剛出版科幻小說《記憶死刑》，探討死刑的第三個選擇，曾獲得文化部青年創作補助。適巧前陣子殺警事件鬧得沸沸揚揚，小說裡將死刑犯的記憶消除，賦予新身份並強制工作，以彌補被害者家屬的主張，立即在學生社群Dcard上熱烈討論，一度還衝上心情板的熱門榜。

目前還是淡江大學未來學研究所學生的彭啓東，曾與各電影公司開發故事、製作的動畫片，獲得大小獎項三十多項，他自許自己是有前瞻性的未來學家、擅說故事的科幻作家，熱衷於推出「科幻式的解決方案」試圖解決社會問題，是融合未來學理論與編劇敘事理論的方法。

《Zigma》雜誌團隊及共同創作者（左起）奥斯卡、廖若凡、An Chen illustration、manual_for_all、王郁慈，以及宋政傑。

2019上半年，陷入插畫生涯低潮的奥斯卡，想著如果不做點什麼，似乎就會被遺忘或淘汰，於是重新啟動名為「繪本漫畫獨立雜誌」的合作計劃，之後發展成如今的《Zigma》雜誌，主題定調為「軟科幻」，用科幻來闡述人性，「做別人不敢做的，因為如果選擇安逸保守，那永遠不會有新的可能。」

《Zigma》雜誌是台灣第一本以創作者為核心的科幻圖像小說雜誌，刊物名來自於數學的求和符號 Σ，以四名創作者為核心，每期搭配不同的客座創作者，奥斯卡認為共同討論學習，才能創作出更好的作品，並讓所有參與的創作者找到自己的說故事方式、被更多人看見，甚至對整個台灣的創作環境帶來改變。

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