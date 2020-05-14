快訊

勞保年改沒下文 勞團：完全執政沒道理拖下去

預備振興 龔明鑫接國發會、黃天牧升金管會主委

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／離太陽最近的是哪顆行星？ 認識太陽系八大行星

聯合新聞網 / 希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

離太陽最近的是哪顆行星？八大行星中最大的是木星還是土星？熟悉的旋律讓人輕鬆記下星球的英文名稱，還能順便學些天文小知識喔！

一邊看影片一邊學天文是不是很有趣呢？影片中，行星們的歌詞唱到「我們繞著太陽轉」，你還記得是用上哪個動詞嗎？英文中好多字都有「轉、旋轉、轉動」的意思，像是 orbit、revolve、rotate、spin...等，這些字差在哪裡，又有哪些字能用來表示剛才提到的「公轉」呢？今天就跟著希平方一探究竟吧！

orbit、revolve、rotate、spin 差在哪裡？

◎ orbit

英英字典的解釋是 to move in an orbit (= a curved path) around a much larger object, especially a planet, star, etc.（沿著一個曲線軌道繞著一個比自身大得多的物體移動，尤指行星、恆星等），因此要表示行星「繞著太陽公轉」，自然可以用 orbit 這個字囉！例如：

The earth orbits the Sun in a counterclockwise direction.（地球以逆時鐘的方向繞著太陽公轉。）

而 orbit 除了動詞的用法，也可以作為名詞表示「軌道」，例如：

The new telecommunication satellite is now in orbit.（新的通訊衛星目前已步入軌道。）

◎ revolve

除了 orbit，我們也可以用 revolve 來表示「公轉」，它的英英字典解釋是：​to go in a circle around a central point（繞著一個中心點轉圈），而這個點尤其是指「自身以外的點」。那地球公轉時是繞著「太陽」這個自身以外的點轉動，因此自然可以用 revolve 來表示囉！例如：

It takes the earth about 365 days to revolve around the Sun.（地球公轉太陽一圈大概會花上 365 天。）

說到 revolve，就不得不提一個相當實用的表達法：think the (whole) world revolves around (someone)。它的字面意思是「認為全世界繞著某人轉動」，其實就是在說某人「自以為自己很重要、很了不起」喔，帶有負面含意。例如：

It’s obvious that she thinks the whole world revolves around her and that we should all drop everything to help her.（她顯然以為自己最了不起，而我們應該丟下一切去幫她。）

◎ rotate

這個字常常會跟 revolve 比較。它的英英字典解釋是：to move or turn around a central fixed point; to make something do this（繞著一個固定的中心點移動或轉動；或讓某物這樣做），那跟 revolve 不一樣的是，這個點尤其指一個位於自身以內的點，所以要表示旋轉椅、門把、扇葉...轉動時，都常用到這個字喔！例如：

She rotated the handle slowly, trying not to wake up the kids.（她緩慢地轉動門把，試著不吵醒孩子們。）

A strange noise occurs every time the fan blades start to rotate.（這電扇扇葉開始轉動時都會出現一個奇怪的聲音。）

因為 rotate 指的是在一個自身以內的點轉動，因此比較不會用來表示地球「公轉」，但因為地球自轉時就是繞著一個地球內部的軸去轉動，因此可以用來表示地球「自轉」。例如：

The earth rotates on its axis while it revolves around the Sun.（地球繞著太陽公轉的同時也會繞著自己的軸自轉。）

◎ spin

要表示「自轉」，除了用 rotate，也可以用 spin 這個字。它的英英字典解釋是：to turn round and round quickly; to make something do this（一圈又一圈快速轉動；或讓某物這樣做）。例如：

The earth spins counterclockwise from west to east.（地球由西向東逆時鐘自轉。）

不過 spin 跟其他字不同的地方在於它更強調「（使）快速轉動」的涵義喔！例如：

Let’s spin a coin to see who should go first.（我們來轉硬幣看誰應該先去。）

The kid jumped with joy when she saw the pinwheel spinning in the wind.（那女孩看到風車在風中轉動時開心地跳了起來。）

而我們中文常說的「天旋地轉」，其實也可以用到 spin 這個字，例如：

After taking the medicine, I felt my head spinning.（我吃下那藥後感到天旋地轉。）

文章最後，我們來簡單複習一下這幾個字的差別。orbit 指「繞著一個較大物體轉動」，revolve 指「繞著一個自身以外的點轉動」，兩者都可以用來表示「公轉」；rotate 指「繞著一個自身以內的點轉動」，可以用來表示「自轉」；spin 也可以表示「自轉」，但更強調「快速轉動」的涵義。

看完今天的專欄後，相信大家也更了解 orbit、revolve、rotate、spin 這幾個字了，以後看到時應該就不會被「轉」暈囉！

延伸閱讀

1. 星球的英文名字怎麼來的？

2. 探索宇宙！『星雲』、『彗星』英文怎麼說？

3. 和宇宙有關的表達法－－once in a blue moon 是什麼意思？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

希平方 木星 彗星

延伸閱讀

袁青／怎麼活著消費?

錯過再等200年 日環食6月21日登場 嘉市有最好觀賞景點

國家隊買不停 點火台股520

賴弘國經濟差距導致婚變？胡瓜妙問小禎「醫生有錢嗎」

相關新聞

紐時賞析／氣候變遷 將使野生動物驟然消亡

Climate change could result in a more abrupt collapse of many animal species than previously thought, starting in the next decade if greenhouse gas emissions are not reduced, according to a study published last month in Nature.

紐時賞析／紙本公文 讓日本難以推動遠距工作

Officially, Shuhei Aoyama has been teleworking for a month. But that doesn't mean he can avoid going to the office.

影／離太陽最近的是哪顆行星？ 認識太陽系八大行星

離太陽最近的是哪顆行星？八大行星中最大的是木星還是土星？熟悉的旋律讓人輕鬆記下星球的英文名稱，還能順便學些天文小知識喔！

U值媒／爸媽注意！別輕忽孩子的每場哭鬧

很多生活細節被大人認為沒什麼，小孩卻是很在意的；很多大人認為哪個小孩不哭泣，這沒什麼，小孩卻以為其實我很有事，只是說不出口！ 有時，不幸的悲劇源始於大人對事情的輕忽。 小絜在低年級時是個活潑可愛的小女生，跟同學相處融洽，但剛升上三年級，換了一位男老師，卻一反以往表現，每天媽媽帶到學校要離開時，她便開始哭泣、或躺在地上嚎啕大哭、或衝向母親緊緊抱住不放。老師必須安撫很久，才能將她帶進教室，有時遇到小絜過度耍賴，礙於本身是男教師，只好求助隔壁班女老師前來協助勸慰，弄得二班課程都受到影響、其他學生也有點不耐煩；有時也只能拜託家長前來安撫一下，但母親經常推託家裡很忙，她還有個二歲多的小孩要帶，實在不方便出來。好在小絜只要坐上椅子開始上課後，便能和其他同學一樣上課直到放學，但是學習精神與態度已然因早上的一場大鬧而顯得疲累。

科幻元年 文字和圖像齊發 5月15日線上交流

兩位90後、喜好藝文的創意年輕人，在Ücafe創意空間相遇，決定在5月15日晚上辦一場「2020 科幻元年，出發──建構30年後的世界」線上交流會，他們分別是未來敘事工場和Zigma雜誌的創辦人彭啟東、奥斯卡，既惺惺相惜，又雄心壯志，企圖定義台灣的科幻文藝發展從他們開始。

U值媒／反思台灣遠距教育防疫流程

馬來西亞的新冠狀疫情爆發也如秘魯一般一發不可收拾，只是馬來西亞的爆發時間比秘魯早了一些，也因此封國的時間遠比秘魯更長。馬來西亞政府在教育防疫動作上確實比秘魯政府來的積極了些，因為他們很快的就跟Google取得技術協助，同時引導馬來西亞的師生使用Google classroom+Google meeting。

U值媒／七到九歲 情緒控管重要一堂課

七到九歲是非常奇妙的年紀！他/她們已不是處處需要父母協助的幼兒，他/她們看似能獨立運作，自己吃飯、上廁所、睡覺，自己揹書包走路上學，能更準確決定喜歡和不喜歡的事物。也因為他/她們進步到可以做這些幼兒時期做不到的事，而且有很好的體力，可以不睡午覺，一直撐到晚上。因此，父母常誤以為孩子真的長大了，對他/她們有著超越真實能力的要求；例如希望他/她們能夠自己安排時間、自己玩。我們必須理解的是，這些孩子在思考發展上，是需要被妥善保護和引導的！他/她們在思考的成長經驗上，也就是如何獨立思考，才剛是啟蒙時期。

故宮花氣薰人帖 專屬黃庭堅的浪漫

春天繁花盛開的時刻，賞花之外，不妨趁著疫情稍緩之際，來到故宮北院欣賞北宋詩人黃庭堅的書法「花氣薰人帖」，看看大詩人如何用...

分析侏羅紀早期恐龍胚胎牙齒 興大跨國團隊登國際期刊

中興大學生命科學院講座教授、多倫多大學密西沙加校區教授羅伯賴茲（Robert Reisz）院士、客座教授黃大一、生科院長...

U值媒／因拍紀錄片 我擁有五年高中生活

2018年6月，甫從南崁高中畢業的我告訴自己：這輩子不回來這間學校了。但因為一部紀錄片《1819》的拍攝，我拿起攝影機，回到這個充滿故事的母校。如今拍攝製作接近尾聲，被攝者高中生六月就要畢業，彷彿我也跟著畢業，心情十分複雜。當時為了參與新北紀錄片獎，隨便起個念頭要回南崁高中拍片，但越是拍攝越覺得痛苦異常，幾度想要放棄。

影／防疫期間 線上英文視訊會議必學的12句話！

防疫期間，很多人都會開視訊會議。但總是會遇到對方斷線、連線品質不佳等狀況，此時該如何用英文跟對方溝通呢？如果不知道怎麼說，就絕對不能錯過今天這部影片，學學這 12 句超實用的句子！

紐時賞析／疫情下求生 非營利組織新任務

It took Stephanie Cartier nearly three years to open No Limits, a central New Jersey cafe operated by people with intellectual disabilities. That was early February. It took only a few days in March to close the 65-seat restaurant indefinitely.

熱門新聞

成大帥教授神似日劇男主角…超狂背景起底 網友喊「老天不公平」

試題外洩重大舞弊 107年警消特考將擇日重考

國小教師「反對陪低年級學生吃午餐」 家長不滿

新版私校條例通過前拚退場？教團憂稻江開啟停辦潮

全台38校資工系大解密！考生選填熱門度：交大第1名、台大第9名

創校19年…稻江學院宣布停辦 師生錯愕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。