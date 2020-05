影／離太陽最近的是哪顆行星？ 認識太陽系八大行星

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

離太陽最近的是哪顆行星?八大行星中最大的是木星還是土星?熟悉的旋律讓人輕鬆記下星球的英文名稱,還能順便學些天文小知識喔!

一邊看影片一邊學天文是不是很有趣呢?影片中,行星們的歌詞唱到「我們繞著太陽轉」,你還記得是用上哪個動詞嗎?英文中好多字都有「轉、旋轉、轉動」的意思,像是 orbit、revolve、rotate、spin...等,這些字差在哪裡,又有哪些字能用來表示剛才提到的「公轉」呢?今天就跟著希平方一探究竟吧!

orbit、revolve、rotate、spin 差在哪裡?

◎ orbit

英英字典的解釋是 to move in an orbit (= a curved path) around a much larger object, especially a planet, star, etc. (沿著一個曲線軌道繞著一個比自身大得多的物體移動,尤指行星、恆星等),因此要表示行星「繞著太陽公轉」,自然可以用 orbit 這個字囉!例如:

The earth orbits the Sun in a counterclockwise direction.(地球以逆時鐘的方向繞著太陽公轉。)

而 orbit 除了動詞的用法,也可以作為名詞表示「軌道」,例如:

The new telecommunication satellite is now in orbit.(新的通訊衛星目前已步入軌道。)

◎ revolve

除了 orbit,我們也可以用 revolve 來表示「公轉」,它的英英字典解釋是:​ to go in a circle around a central point (繞著一個中心點轉圈),而這個點尤其是指「自身以外的點」。那地球公轉時是繞著「太陽」這個自身以外的點轉動,因此自然可以用 revolve 來表示囉!例如:

It takes the earth about 365 days to revolve around the Sun.(地球公轉太陽一圈大概會花上 365 天。)

說到 revolve,就不得不提一個相當實用的表達法:think the (whole) world revolves around (someone)。它的字面意思是「認為全世界繞著某人轉動」,其實就是在說某人「自以為自己很重要、很了不起」喔,帶有負面含意。例如:

It’s obvious that she thinks the whole world revolves around her and that we should all drop everything to help her.(她顯然以為自己最了不起,而我們應該丟下一切去幫她。)

◎ rotate

這個字常常會跟 revolve 比較。它的英英字典解釋是: to move or turn around a central fixed point; to make something do this (繞著一個固定的中心點移動或轉動;或讓某物這樣做),那跟 revolve 不一樣的是,這個點尤其指一個位於自身以內的點,所以要表示旋轉椅、門把、扇葉...轉動時,都常用到這個字喔!例如:

She rotated the handle slowly, trying not to wake up the kids.(她緩慢地轉動門把,試著不吵醒孩子們。)

A strange noise occurs every time the fan blades start to rotate.(這電扇扇葉開始轉動時都會出現一個奇怪的聲音。)

因為 rotate 指的是在一個自身以內的點轉動,因此比較不會用來表示地球「公轉」,但因為地球自轉時就是繞著一個地球內部的軸去轉動,因此可以用來表示地球「自轉」。例如:

The earth rotates on its axis while it revolves around the Sun.(地球繞著太陽公轉的同時也會繞著自己的軸自轉。)

◎ spin

要表示「自轉」,除了用 rotate,也可以用 spin 這個字。它的英英字典解釋是: to turn round and round quickly; to make something do this (一圈又一圈快速轉動;或讓某物這樣做)。例如:

The earth spins counterclockwise from west to east.(地球由西向東逆時鐘自轉。)

不過 spin 跟其他字不同的地方在於它更強調「(使)快速轉動」的涵義喔!例如:

Let’s spin a coin to see who should go first.(我們來轉硬幣看誰應該先去。)

The kid jumped with joy when she saw the pinwheel spinning in the wind.(那女孩看到風車在風中轉動時開心地跳了起來。)

而我們中文常說的「天旋地轉」,其實也可以用到 spin 這個字,例如:

After taking the medicine, I felt my head spinning.(我吃下那藥後感到天旋地轉。)

文章最後,我們來簡單複習一下這幾個字的差別。orbit 指「繞著一個較大物體轉動」,revolve 指「繞著一個自身以外的點轉動」,兩者都可以用來表示「公轉」;rotate 指「繞著一個自身以內的點轉動」,可以用來表示「自轉」;spin 也可以表示「自轉」,但更強調「快速轉動」的涵義。

看完今天的專欄後,相信大家也更了解 orbit、revolve、rotate、spin 這幾個字了,以後看到時應該就不會被「轉」暈囉!

