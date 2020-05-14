影／離太陽最近的是哪顆行星？ 認識太陽系八大行星

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離太陽最近的是哪顆行星？八大行星中最大的是木星還是土星？熟悉的旋律讓人輕鬆記下星球的英文名稱，還能順便學些天文小知識喔！

一邊看影片一邊學天文是不是很有趣呢？影片中，行星們的歌詞唱到「我們繞著太陽轉」，你還記得是用上哪個動詞嗎？英文中好多字都有「轉、旋轉、轉動」的意思，像是 orbit、revolve、rotate、spin...等，這些字差在哪裡，又有哪些字能用來表示剛才提到的「公轉」呢？今天就跟著希平方一探究竟吧！

orbit、revolve、rotate、spin 差在哪裡？

◎ orbit

英英字典的解釋是 to move in an orbit (= a curved path) around a much larger object, especially a planet, star, etc. （沿著一個曲線軌道繞著一個比自身大得多的物體移動，尤指行星、恆星等），因此要表示行星「繞著太陽公轉」，自然可以用 orbit 這個字囉！例如：

The earth orbits the Sun in a counterclockwise direction.（地球以逆時鐘的方向繞著太陽公轉。）

而 orbit 除了動詞的用法，也可以作為名詞表示「軌道」，例如：

The new telecommunication satellite is now in orbit.（新的通訊衛星目前已步入軌道。）

◎ revolve

除了 orbit，我們也可以用 revolve 來表示「公轉」，它的英英字典解釋是：​ to go in a circle around a central point （繞著一個中心點轉圈），而這個點尤其是指「自身以外的點」。那地球公轉時是繞著「太陽」這個自身以外的點轉動，因此自然可以用 revolve 來表示囉！例如：

It takes the earth about 365 days to revolve around the Sun.（地球公轉太陽一圈大概會花上 365 天。）

說到 revolve，就不得不提一個相當實用的表達法：think the (whole) world revolves around (someone)。它的字面意思是「認為全世界繞著某人轉動」，其實就是在說某人「自以為自己很重要、很了不起」喔，帶有負面含意。例如：

It’s obvious that she thinks the whole world revolves around her and that we should all drop everything to help her.（她顯然以為自己最了不起，而我們應該丟下一切去幫她。）

◎ rotate

這個字常常會跟 revolve 比較。它的英英字典解釋是： to move or turn around a central fixed point; to make something do this （繞著一個固定的中心點移動或轉動；或讓某物這樣做），那跟 revolve 不一樣的是，這個點尤其指一個位於自身以內的點，所以要表示旋轉椅、門把、扇葉...轉動時，都常用到這個字喔！例如：

She rotated the handle slowly, trying not to wake up the kids.（她緩慢地轉動門把，試著不吵醒孩子們。）

A strange noise occurs every time the fan blades start to rotate.（這電扇扇葉開始轉動時都會出現一個奇怪的聲音。）

因為 rotate 指的是在一個自身以內的點轉動，因此比較不會用來表示地球「公轉」，但因為地球自轉時就是繞著一個地球內部的軸去轉動，因此可以用來表示地球「自轉」。例如：

The earth rotates on its axis while it revolves around the Sun.（地球繞著太陽公轉的同時也會繞著自己的軸自轉。）

◎ spin

要表示「自轉」，除了用 rotate，也可以用 spin 這個字。它的英英字典解釋是： to turn round and round quickly; to make something do this （一圈又一圈快速轉動；或讓某物這樣做）。例如：

The earth spins counterclockwise from west to east.（地球由西向東逆時鐘自轉。）

不過 spin 跟其他字不同的地方在於它更強調「（使）快速轉動」的涵義喔！例如：

Let’s spin a coin to see who should go first.（我們來轉硬幣看誰應該先去。）

The kid jumped with joy when she saw the pinwheel spinning in the wind.（那女孩看到風車在風中轉動時開心地跳了起來。）

而我們中文常說的「天旋地轉」，其實也可以用到 spin 這個字，例如：

After taking the medicine, I felt my head spinning.（我吃下那藥後感到天旋地轉。）

文章最後，我們來簡單複習一下這幾個字的差別。orbit 指「繞著一個較大物體轉動」，revolve 指「繞著一個自身以外的點轉動」，兩者都可以用來表示「公轉」；rotate 指「繞著一個自身以內的點轉動」，可以用來表示「自轉」；spin 也可以表示「自轉」，但更強調「快速轉動」的涵義。

看完今天的專欄後，相信大家也更了解 orbit、revolve、rotate、spin 這幾個字了，以後看到時應該就不會被「轉」暈囉！

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