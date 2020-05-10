故宮花氣薰人帖 專屬黃庭堅的浪漫

春天繁花盛開的時刻，賞花之外，不妨趁著疫情稍緩之際，來到故宮北院欣賞北宋詩人黃庭堅的書法「花氣薰人帖」，看看大詩人如何用詩句和書法形容花朵的香氣。此一詩作浪漫中帶著禪意，書法線條婉轉靈動，曾被形容是「黃庭堅最嫵媚的書法」。

文化部指定國寶

故宮北院今年1月起規畫「國寶聚焦」專室，選定正館107陳列室為，每次選展二組件國寶級書畫，展出均為美術史中聲名赫赫的一時之選，展期以三個月為原則，定期更換展件。4月底起展出的第二批「國寶聚焦」，其中一件便是黃庭堅「花氣薰人帖」，2012年獲文化部指定為國寶。

黃庭堅是北宋著名文學家、書法家，是江西詩派開山之祖。他與張耒、晁補之、秦觀都遊學於蘇東坡門下，合稱為「蘇門四學士」，之後與蘇東坡齊名稱為「蘇黃」。

詩背後故事 飄花香

「花氣薰人帖」這首詩是這麼來的。黃庭堅詩名滿天下，喜歡附庸風雅的駙馬王銑多次向他求詩，黃庭堅不勝其擾。有一天，黃庭堅在家中參禪時，王銑又派人送來滿屋子的花。因為黃庭堅答應送詩給他，卻始終沒有收到，送花來提醒黃庭堅。黃庭堅靈感一來、意隨筆轉，寫下了這首七言詩。

「花氣薰人欲破禪，心情其實過中年。春來詩思何所似，八節灘頭上水船。」

詩的大意是：花朵開放時的香氣薰人，讓我平日修行禪定的功夫都被破除了。但是我的心情其實已經過了中年，你問我春天到了會有什麼樣的寫詩靈感，我認為就像有一艘船停泊在一層一層逆水的灘頭。船要上行，何其艱難啊。當時的黃庭堅是43歲。

人到中年難寫詩

王銑向黃庭堅索詩，黃庭堅寫詩告訴他，自己已過中年，難有寫詩心情。但妙的是，王銑其實已索詩成功，這首絕妙好詩也讓王銑從此名留中國文學史與美術史。而黃庭堅口裡說自己已到難以寫詩的中年，卻又完成如此佳作。令人好奇，收到這首詩的王銑，還會繼續向黃庭堅索詩嗎？

這帖由鮮花召喚而出的書法，故宮網站形容「全作隨手寫來，用筆蒼勁，墨色由潤而枯，雖是草書結體，但有行書筆意，筆畫起止顯得和緩沉著，字字獨立，神氣煥發」。後人多視其為黃庭堅最動人的作品，線條從拘謹轉為灑脫自在，展現人到中年的隨心所欲。而詩句中浪漫的春天氣息，彷彿可以穿越時空，感染千年後的觀眾。

「花氣薰人帖」是好詩、好書法，也是好故事。故宮北院第一展覽區的「古畫動漫書法篇」，此刻正展出「花氣薰人帖」。此部小品電影運用實拍及多媒體藝術呈現手法，讓千年前的一個春天，文人之間贈花索詩的浪漫故事，展現於觀眾面前。觀眾在古今兩件展品間穿梭參看，當有更多領會。