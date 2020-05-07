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防疫新生活運動雙鐵解禁規畫曝光 中期可不戴口罩

影／防疫期間 線上英文視訊會議必學的12句話！

聯合新聞網 / 希平方

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防疫期間，很多人都會開視訊會議。但總是會遇到對方斷線、連線品質不佳等狀況，此時該如何用英文跟對方溝通呢？如果不知道怎麼說，就絕對不能錯過今天這部影片，學學這12句超實用的句子！

視訊會議會遇到的狀況百百種，如果要請對方「開啟鏡頭」，或「調高、調低麥克風音量」，你知道英文該怎麼說嗎？今天就讓希平方幫大家整理一些影片中的句子，並認識更多在線上會議時可能會派上用場的表達法吧！

確認成功連線

首先，線上會議正式開始前，會需要確定大家都有進來會議室，且彼此都能聽到、看到對方，這時候，有幾個常見的句子可以運用，像是：

● Are you there?（你在嗎？）

● Can you see me now?（你現在看得到我嗎？）

● Can you hear me now?（你現在聽得到我的聲音嗎？）

● Hello, I can see you now.（哈囉，我現在可以看到你了。）

畫面相關

線上視訊時，有時會出現畫面停住、對方沒有打開視訊鏡頭，或需要共享螢幕的狀況，這時候，我們可能可以用到這幾個表達法：

● You’ve frozen.（你的畫面停住了。）

● Can you turn on your webcam?（你可以開啟鏡頭嗎？）

● Can you share your screen?（你可以共享螢幕嗎？）

● Can you see the screen I just shared?（你有看到我剛共享的螢幕嗎？）

聲音相關

開線上會議時，也很常會遇到聽不到聲音、聲音跟畫面不同步等等的問題，我們也來看幾個能用上的表達法：

● You’re on mute.（你按到靜音了。）

● Can you unmute your microphone?（你可以開啟你的麥克風嗎？）

● Can you please mute your microphone?（你可以把麥克風調成靜音嗎？）

● Can you turn up the mic volume?（你可以調高麥克風音量嗎？）

● Can you turn down / lower the mic volume?（你可以調低麥克風音量嗎？）

● I can’t hear you clearly.（我聽不太清楚你的聲音。）

● Can you plug in your earphones?（你可以接上耳機嗎？）

● Can you please speak up?（可以請你講大聲一點嗎？）

● Can you please lower your voice?（可以請你講小聲一點嗎？）

● Your audio is out of sync.（你的聲音跟畫面不同步。）

通訊相關

開線上會議時，穩定的網路也是很重要的，如果遇到網路訊號不穩，這幾個句子你可能會用上：

● I'm afraid you've got poor Internet connection.（你的網路訊號好像有點弱。）

● You’re breaking up.（訊號有點斷斷續續。）

● The connection was lost. Can you say that again?（剛才訊號斷了。你可以再說一次嗎？）

● Let me switch to a different Wi-Fi. I’ll call you in a minute.（我換個 Wi-Fi 網路。等一下重新打給你。）

● Is that better?（有好點了嗎？）

這些實用的表達法都記起來了嗎？下回再要用英文開線上會議時，相信遇到上述提到的狀況時就不會腦袋一片空白囉！

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希平方 疫情

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