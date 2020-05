影／防疫期間 線上英文視訊會議必學的12句話！

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

防疫期間,很多人都會開視訊會議。但總是會遇到對方斷線、連線品質不佳等狀況,此時該如何用英文跟對方溝通呢?如果不知道怎麼說,就絕對不能錯過今天這部影片,學學這12句超實用的句子!

視訊會議會遇到的狀況百百種,如果要請對方「開啟鏡頭」,或「調高、調低麥克風音量」,你知道英文該怎麼說嗎?今天就讓希平方幫大家整理一些影片中的句子,並認識更多在線上會議時可能會派上用場的表達法吧!

確認成功連線

首先,線上會議正式開始前,會需要確定大家都有進來會議室,且彼此都能聽到、看到對方,這時候,有幾個常見的句子可以運用,像是:

● Are you there?(你在嗎?)

● Can you see me now?(你現在看得到我嗎?)

● Can you hear me now?(你現在聽得到我的聲音嗎?)

● Hello, I can see you now.(哈囉,我現在可以看到你了。)

畫面相關

線上視訊時,有時會出現畫面停住、對方沒有打開視訊鏡頭,或需要共享螢幕的狀況,這時候,我們可能可以用到這幾個表達法:

● You’ve frozen.(你的畫面停住了。)

● Can you turn on your webcam?(你可以開啟鏡頭嗎?)

● Can you share your screen?(你可以共享螢幕嗎?)

● Can you see the screen I just shared?(你有看到我剛共享的螢幕嗎?)

聲音相關

開線上會議時,也很常會遇到聽不到聲音、聲音跟畫面不同步等等的問題,我們也來看幾個能用上的表達法:

● You’re on mute.(你按到靜音了。)

● Can you unmute your microphone?(你可以開啟你的麥克風嗎?)

● Can you please mute your microphone?(你可以把麥克風調成靜音嗎?)

● Can you turn up the mic volume?(你可以調高麥克風音量嗎?)

● Can you turn down / lower the mic volume?(你可以調低麥克風音量嗎?)

● I can’t hear you clearly.(我聽不太清楚你的聲音。)

● Can you plug in your earphones?(你可以接上耳機嗎?)

● Can you please speak up?(可以請你講大聲一點嗎?)

● Can you please lower your voice?(可以請你講小聲一點嗎?)

● Your audio is out of sync.(你的聲音跟畫面不同步。)

通訊相關

開線上會議時,穩定的網路也是很重要的,如果遇到網路訊號不穩,這幾個句子你可能會用上:

● I'm afraid you've got poor Internet connection.(你的網路訊號好像有點弱。)

● You’re breaking up.(訊號有點斷斷續續。)

● The connection was lost. Can you say that again?(剛才訊號斷了。你可以再說一次嗎?)

● Let me switch to a different Wi-Fi. I’ll call you in a minute.(我換個 Wi-Fi 網路。等一下重新打給你。)

● Is that better?(有好點了嗎?)

這些實用的表達法都記起來了嗎?下回再要用英文開線上會議時,相信遇到上述提到的狀況時就不會腦袋一片空白囉!

