那些課本沒教的英文／對醫護人員表達感激 如何用英文說「辛苦了！」

中英文的差異除了語言上語系不同,更重要的是背後的文化背景也不同,所以常常會遇到中文講得出來,但想要翻成英文卻語塞講不出來的狀況。像是日文、中文、韓文都有這句話:「辛苦了」,但英文中卻沒有直接的翻譯。這就是文化背景不同所造成的差異喔。

今天的英文小挑戰:「辛苦了」英文到底該怎麼說?想好了嗎?一起往下看吧!

別人幫助你(朋友、同事、服務人員、外送人員)

生活中,常常會有別人幫忙你的情況。比如好心的室友幫你跑腿買東西,賢慧爆棚的好同事煮便當給你吃,我們都會感激地說:「辛苦了!謝謝你!」這時候,「辛苦了!」到底該怎麼說?其實一句 Thank you. 就可以打天下。可以這樣說:

Thank you. / Thanks a lot.(很謝謝你 / 辛苦了。)

Thank you so much.(非常謝謝你 / 辛苦了。)

假如今天你在外送平台點了餐點,剛好外面正下著大雨,外送人員淋了雨全身溼答答地走到四樓,將餐點送到你面前,你又抱歉又感激地說:「謝謝、謝謝,真的辛苦你了。」這時候你一定會覺得只有一句 Thank you. 實在沒辦法表達你心中的感激,可以再加上 appreciate 這個單字:

Thank you so much. I really appreciate it.(真的很感謝 / 辛苦了。我很感激。)

對同事說:「辛苦了」

同事之間最需要互相勉勵了,畢竟大家每天一起同甘共苦。如果大家很努力地一起完成一項專案,彼此就可以互相勉勵說:「大家真的辛苦了!」英文就可以用稱讚的方式表達:

Well done.(做得好。)

Great effort, everyone.(大家,做得很棒。)

We did a great job! / We did great!(我們做得很棒!)

Good job, everyone! We did it!(大家做得很棒 / 大家辛苦了!我們做到了!)

如果這個專案還沒做完,大家想要互相勉勵,繼續努力下去,就可以說:

Keep it up!(辛苦了,繼續加油!)

Keep up the good work.(我們繼續加油。大家辛苦了。)

又或者,同事今晚要加班忙某項專案,你覺得同事在專案表現上非常優秀,想要給他鼓勵,就可以說:

You are doing a great job.(辛苦了。你做得很棒。)

老闆對員工說:「辛苦了」

身為老闆,一定要適時稱讚、鼓勵一下員工,員工幫你做了好多事情,不妨見到他們的時候對他們說一聲:「辛苦了,做得很好!」英文就可以說:

I appreciate your hard work.(感謝你們的努力,辛苦了。)

Well done / Good job, everyone. You did great.(大家做得很棒。辛苦了。)

I appreciate your contribution to the company.(我很感謝你們對公司的付出。)

朋友、同事度過很辛苦的一天,跟他說:「你真的辛苦了」

如果今天同事忙到焦頭爛額,說:「天哪,我事情完全做不完。」你可能會回他:「天哪,辛苦了 QQ」,加個 QQ 整個情緒就不一樣了,這裡是要傳達你的同情、理解,翻成英文可以這樣說:

Oh my God. You must be tired.(我的天哪。你一定很累,辛苦了。)

It must be tiring. Hang in there.(這一定很累。辛苦你了,加油。)

It must be a hard day. / It must be a rough day.(今天一天真是辛苦你了。)

又或者朋友發生倒楣的事情,事情樣樣不順利,你想要表達同情,跟他說:「你真的辛苦了」,英文可以說:

That sucks. Hope things get well soon.(真的太糟了,你好辛苦。希望事情好轉。)

現在正值疫情嚴峻的時刻,最辛苦的就是站在最前線的防疫人員、醫護人員,想要對他們說聲「辛苦了!」英文可以這樣表達:

We appreciate your effort.(感謝你們的努力,辛苦了。)

Thank you for your effort.(謝謝你們的辛勞,辛苦了。)

Thank you for all the effort you’ve put in.(謝謝你們付出的所有努力,辛苦了。)

看完了解說之後,你可能會覺得,怎麼辦?這些英文表達好像都有點隔靴搔癢,傳達不出內心想要表達「你真的花費很多力氣,所以真的辛苦了」的感覺。這也是沒辦法的事情,因為這就是文化下所產生的差異。東方人相對來說比較注重禮節,所以常常會和他人說:「辛苦了」,而西方人比較自由、不拘小節一點,所以整個文化脈絡下就不會衍生出這樣的話語,反而比較會運用「讚美、感謝」的方式表達類似的意思。

其實也不得不讚嘆中文的博大精深,簡單三個字「辛苦了」就可以運用在各種情境,表達不同的情緒,英文卻無法一言以蔽之。大家在學英文的同時,也別忘記,中文也是很重要、很偉大的喔!

好啦,小編話太多了,今天就到這裡吧!辛苦了!Well done, everyone!

