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那些課本沒教的英文／對醫護人員表達感激 如何用英文說「辛苦了！」

聯合新聞網 / 希平方

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中英文的差異除了語言上語系不同，更重要的是背後的文化背景也不同，所以常常會遇到中文講得出來，但想要翻成英文卻語塞講不出來的狀況。像是日文、中文、韓文都有這句話：「辛苦了」，但英文中卻沒有直接的翻譯。這就是文化背景不同所造成的差異喔。

今天的英文小挑戰：「辛苦了」英文到底該怎麼說？想好了嗎？一起往下看吧！

別人幫助你（朋友、同事、服務人員、外送人員）

生活中，常常會有別人幫忙你的情況。比如好心的室友幫你跑腿買東西，賢慧爆棚的好同事煮便當給你吃，我們都會感激地說：「辛苦了！謝謝你！」這時候，「辛苦了！」到底該怎麼說？其實一句 Thank you. 就可以打天下。可以這樣說：

Thank you. / Thanks a lot.（很謝謝你 / 辛苦了。）

Thank you so much.（非常謝謝你 / 辛苦了。）

假如今天你在外送平台點了餐點，剛好外面正下著大雨，外送人員淋了雨全身溼答答地走到四樓，將餐點送到你面前，你又抱歉又感激地說：「謝謝、謝謝，真的辛苦你了。」這時候你一定會覺得只有一句 Thank you. 實在沒辦法表達你心中的感激，可以再加上 appreciate 這個單字：

Thank you so much. I really appreciate it.（真的很感謝 / 辛苦了。我很感激。）

對同事說：「辛苦了」

同事之間最需要互相勉勵了，畢竟大家每天一起同甘共苦。如果大家很努力地一起完成一項專案，彼此就可以互相勉勵說：「大家真的辛苦了！」英文就可以用稱讚的方式表達：

Well done.（做得好。）

Great effort, everyone.（大家，做得很棒。）

We did a great job! / We did great!（我們做得很棒！）

Good job, everyone! We did it!（大家做得很棒 / 大家辛苦了！我們做到了！）

如果這個專案還沒做完，大家想要互相勉勵，繼續努力下去，就可以說：

Keep it up!（辛苦了，繼續加油！）

Keep up the good work.（我們繼續加油。大家辛苦了。）

又或者，同事今晚要加班忙某項專案，你覺得同事在專案表現上非常優秀，想要給他鼓勵，就可以說：

You are doing a great job.（辛苦了。你做得很棒。）

老闆對員工說：「辛苦了」

身為老闆，一定要適時稱讚、鼓勵一下員工，員工幫你做了好多事情，不妨見到他們的時候對他們說一聲：「辛苦了，做得很好！」英文就可以說：

I appreciate your hard work.（感謝你們的努力，辛苦了。）

Well done / Good job, everyone. You did great.（大家做得很棒。辛苦了。）

I appreciate your contribution to the company.（我很感謝你們對公司的付出。）

朋友、同事度過很辛苦的一天，跟他說：「你真的辛苦了」

如果今天同事忙到焦頭爛額，說：「天哪，我事情完全做不完。」你可能會回他：「天哪，辛苦了 QQ」，加個 QQ 整個情緒就不一樣了，這裡是要傳達你的同情、理解，翻成英文可以這樣說：

Oh my God. You must be tired.（我的天哪。你一定很累，辛苦了。）

It must be tiring. Hang in there.（這一定很累。辛苦你了，加油。）

It must be a hard day. / It must be a rough day.（今天一天真是辛苦你了。）

又或者朋友發生倒楣的事情，事情樣樣不順利，你想要表達同情，跟他說：「你真的辛苦了」，英文可以說：

That sucks. Hope things get well soon.（真的太糟了，你好辛苦。希望事情好轉。）

對辛勤的防疫人員、醫護人員等說：「辛苦了」

現在正值疫情嚴峻的時刻，最辛苦的就是站在最前線的防疫人員、醫護人員，想要對他們說聲「辛苦了！」英文可以這樣表達：

We appreciate your effort.（感謝你們的努力，辛苦了。）

Thank you for your effort.（謝謝你們的辛勞，辛苦了。）

Thank you for all the effort you’ve put in.（謝謝你們付出的所有努力，辛苦了。）

看完了解說之後，你可能會覺得，怎麼辦？這些英文表達好像都有點隔靴搔癢，傳達不出內心想要表達「你真的花費很多力氣，所以真的辛苦了」的感覺。這也是沒辦法的事情，因為這就是文化下所產生的差異。東方人相對來說比較注重禮節，所以常常會和他人說：「辛苦了」，而西方人比較自由、不拘小節一點，所以整個文化脈絡下就不會衍生出這樣的話語，反而比較會運用「讚美、感謝」的方式表達類似的意思。

其實也不得不讚嘆中文的博大精深，簡單三個字「辛苦了」就可以運用在各種情境，表達不同的情緒，英文卻無法一言以蔽之。大家在學英文的同時，也別忘記，中文也是很重要、很偉大的喔！

好啦，小編話太多了，今天就到這裡吧！辛苦了！Well done, everyone!

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