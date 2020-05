影／猜拳時要怎麼贏對方？ 竟然有科學方法可以提高勝率

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

猜拳的時候到底要怎麼贏對方?其實這不全然是機率問題,你可以透過稍微判斷對方的心理想法來提高勝率喔。下次和朋友猜拳的時候記得要應用影片裡提到的小技巧喔!

看完影片後,你是不是也迫不急待想找朋友來猜個拳試試看這些訣竅有沒有用呢?那在影片中,我們連續幾次看到 hand 這個字,像是:if we lost the previous hand...,注意這個 hand 可不是「手」的意思喔,而是「玩一把」的「把」。除了這兩個常見意思之外,hand 其實還有相當多意思,今天就跟著希平方一起來看幾個相當常見但你不一定知道的用法吧!

◎ hand 指針

沒錯,hand 也有「指針」的意思,是可數名詞,又可細分成 hour hand「時針」、minute hand「分針」和 second hand「秒針」。例如:

You might want to wear a watch with a second hand for the exam.(你可能會想戴個有秒針的手錶去那場考試。)

◎ give a hand 幫個忙

這裡的 hand 是名詞「幫忙」的意思喔,會以單數形式出現。如果要表示「幫(某人)一個忙」,英文可以說 give / lend (someone) a hand,而如果要表達「需要幫忙」,則可以說 need / want a hand。例如:

Could you give me a hand carrying those boxes?(你可以幫我搬那些箱子嗎?)

Do you have time? I need a hand with these files.(你有空嗎?我需要有人幫忙這些檔案。)

◎ give someone a big hand 給予某人掌聲

這裡的 a big hand 可不是「大手」的意思喔,而是 a round of applause 「一輪掌聲」的意思。那想請觀眾「給某人掌聲」,除了 give someone a big hand,也可以說 a big hand for someone 或 give someone a (big) round of applause。例如:

What an amazing performance! Let’s give them a big hand.(太精彩的表演了!我們給他們一些熱烈掌聲吧。)

◎ have a hand in something 參與某事

這裡的 hand 指的是 a part or share in doing something 「有份參與某事」。我們可以這樣想,「把手伸到某件事」自然就是指「參與或插手某件事」囉!例如:

I swear I had no hand in this matter.(我發誓我沒有插手這件事。)

The police believed that terrorists should have a hand in the explosion.(警方認為這起爆炸案應該有恐怖分子參與其中。)

◎ in someone’s hands 由某人掌控、負責

這裡的 hand 是 control 「控制」的意思,通常會以複數形式呈現。所以 in someone’s hands 或 in the hands of someone 自然就是指「由某人掌控、由某人負責」囉。例如:

I'm going to leave this matter in your hands to decide.(這件事我會交給你來決定。)

The founder retired two years ago, and the company is now in the hands of his eldest son.(創辦人兩年前退休,現在這間公司是由他的大兒子負責。)

◎ on the other hand 另一方面

Hand 也可以用來指在議題中的不同「方面、面向」。像是我們常聽到的「另一方面」,英文就是 on the other hand,可以用來帶出兩個不同的想法。例如:

It’s a good bargain, but on the other hand, I don’t think you really need one.(這很划算,但另一方面,我不覺得你真的需要它。)

另外,也經常會搭配 on the one hand 寫成:on the one hand...on the other hand。例如:

On the one hand, this apartment is small, but on the other hand, it’s in a quiet and convenient location.(一方面,這棟公寓很小,但另一方面,它所處的地段很安靜也很方便。)

原來 hand 除了「手」的意思之外,還有這麼多用法。這些 hand 的常見用法你都學起來了嗎?生活中也別忘了找機會實際運用看看喔!

