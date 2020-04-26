來這裡跟和平少女打卡 向慰安婦致敬

台北當代藝術館裡，放置了一個身著韓服的短髮少女雕像。少女面容溫柔平靜，雙手握拳坐在椅子上。旁邊擺了一個椅子，邀觀眾上坐自拍、與少女一起「打卡」。這並非跟韓劇、韓流有關的宣傳活動，而是邀上座的觀眾，一起為爭取慰安婦人權發聲、紀錄。

這座雕像是南韓雕塑家夫婦金曙炅與金運成聯手完成的「和平少女像」。短髮少女象徵二戰期間被日本送上戰場的韓籍慰安婦，旁邊的空椅子代表其他缺席的受害者。這件作品不僅向慰安婦受害者的鬥志表達敬意，也象徵支持全世界各地長期的婦權與人權運動。

凸顯日本審查制度

即使在被視為民主國家的現代日本，審查制度的陰影依然無所不在。2019年，在「日本愛知三年展」展出的「表現自由展：在那之後？」，聚焦「審查制度」議題。會中多件展品引發爭議，尤其是這件觸動日本慰安婦禁忌的「和平少女像」，開展後不斷接獲威脅、抗議，造成主辦單位開展三日便緊急撤展。雖在展期尾聲重新開放，已引發國際討論，擔憂藝術家的創作自由遭箝制。

上周起，包括「和平少女像」在內，六組曾在日本引起爭議、視為禁忌的藝術作品，於台北當代藝術館的「表現の不自由展」中展出。該展由「表現不自由展執行委員會」成員新井博之、岡本有佳共同擔任策展人，作品議題涵蓋慰安婦、戰爭罪行與殖民、天皇體制、福島核電廠事故等。

「表現の不自由展」的策展概念，源自於2012年國際相機品牌Nikon，在攝影展中取消南韓攝影師安世鴻有關慰安婦的作品。策展團隊遂於2015年策劃了第一檔「表現の不自由展」，展示曾受審查被視為禁忌的作品。

慰安婦議題仍是禁忌

策展團隊表示，世界各地都傳出審查藝術創作的消息。一部份的原因是來自於全球化，以及藝術家受到人權思想的啟蒙，進而反抗審查制度。在日本， 關於第二次世界大戰的殖民與侵略歷史，仍充斥互相對抗的詮釋觀點，如「慰安婦」議題，迄今仍是日本社會牢不可破的禁忌。

安世鴻創作的「重重:被遺留在中國的日軍朝鮮『慰安婦』」系列攝影作品，主角是12名二戰後留置於中國的韓國慰安婦。他以單色手法、特殊紙材，簡潔凝鍊地呈現她們臉上深切的皺紋與陰影，彷彿用歲月刻畫其身心的重重傷疤。這批作品在2012年遭Nikon攝影展中止展出，歷經三年訴訟藝術家獲得勝訴。