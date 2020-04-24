國際建議親子共讀搭配擁抱 緩解疫情期間疏離感

新冠肺炎疫情持續，歐盟組織發起全球閱讀起步走聯盟，台灣代表信誼基金會參與昨天晚上的全球線上會議，分享台灣兒童早期閱讀推廣方法。信誼基金會董事長張杏如說，疫情期間親子更要建立固定且規律的共讀時間，選用輕鬆有趣、參與性高的圖畫書，透過共讀和擁抱，讓孩子安心。

張杏如表示，數位資源強化是對抗這波疫情的普遍作法，有些國家考慮低幼齡孩童較少使用線上閱讀資源，特別增加線上兒歌資源。但奧地利閱讀組織強調人與人的接觸是無可取代的，他們的經驗發現，網路的相關研討會或線上資源，對家長的效果其實沒有那麼好。

美國Reach Out & Read組織呼籲美國家庭，在這個面臨空前壓力、威脅而被迫疏遠身體接觸的時段，孩子更需要安全感，特別是來自父母和照顧者的愛與照顧。把孩子抱在腿上，透過大聲朗讀和親密的肢體接觸，是讓孩子感受到被愛與保護最好的方法。

在這一波疫情中，部分地區贈書組織也因疫情擴大已暫停醫院或整體贈書活動，而做了疫情調整因應。比如部分地區封城的南非，藉由送食計畫同步遞送贈書到家長手上，並透過報紙的合作將書的內容印製在報紙上，讓家長剪下自製成摺疊書，送到孩子的手上和孩子共讀。加拿大則在停止醫院贈書後，改由官網申請寄贈，並強化社群媒體資源，協助家長進行閱讀。

澳洲和英國等閱讀組織特別關注疫情下易被忽略的弱勢家庭關懷，分別強化說故事教材配送和電話訪問，關懷弱勢家庭中零到五歲孩童的閱讀。也有人說，這個時候鼓勵祖父母多多和孩子共讀，可以讓祖孫心靈更安定、放心。

每年第四季，信誼邀請台灣近百家社區圖書館串連舉辦Bookstart Day親子活動。信誼表示，今年是否改用數位方式舉辦，將視疫情況做決定。