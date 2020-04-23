文化部財政部推圖書免徵營業稅有共識 明年正式上路

為健全出版產業發展並增進國人閱讀風氣，文化部自三年前即已研議推動圖書營業稅減免，以減輕出版產業稅捐負擔。經過三年努力，文化部於今日世界閱讀日宣布，文化部與財政部已達成共識，預計將於五月預告「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」相關條文修訂，圖書免徵營業稅將於明年正式上路。

文化部表示，新修訂之「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」，將增訂實體及數位圖書之出版業者，其實體或數位圖書出版品經文化部認可後，即可免徵營業稅。文化部並將與教育部所屬的國家圖書館合作，未來出版業者只要在向國家圖書館申請ISBN／EISBN時，即可同步提出申請免徵營業稅之認可；只要出版業者一次申請後，產業鏈中下游的經銷和零售業者如書店、賣場、便利超商等，均無需重複申請，經認可之圖書出版品銷售收入得直接免徵營業稅，以簡化程序，落實便民服務。

文化部長鄭麗君表示，圖書出版是國家文化國力的重要基礎，感謝財政部部長蘇建榮和教育部長潘文忠大力支持，一起推動圖書營業稅減免，此舉將是促進創作出版、健全出版產業及提升文化國力的重要一步。

她指出，文化部後續將與財政部和隸屬教育部的國家圖書館組成跨部會工作小組，辦理「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」修訂並研議相關執行細節，待線上申請系統建置完成後，於明年年中正式上路。

文化部表示，世界各國圖書出版產業均面臨嚴峻挑戰，我國出版產業產值雖已自2017年開始連續三年止跌回升，業界仍期待政府能協助減輕圖書產業稅賦負擔，以穩定知識根基。

據統計，全球目前已經有英國、愛爾蘭、阿根廷及亞洲鄰國如南韓、泰國、馬來西亞等53個國家提供紙本圖書免稅或零稅率之優惠。其中，南韓、泰國與馬來西亞更進一步同時免除紙本與數位圖書出版品之營業稅。

文化部自三年前即已研議推動圖書營業稅減免，並與財政部正式達成共識，實體和數位圖書出版品經文化部認可後，即可免徵銷售營業稅；以期能提振圖書出版產業，帶動國人創作出版和購書閱讀風氣，進而厚植我國文化國力。