快訊

韓國瑜喊官兵不疫調將罰 陳時中：無法定義務接受調查

第二批類專機又1國人不適送醫 目前共4人後送就醫採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文化部財政部推圖書免徵營業稅有共識 明年正式上路

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導

為健全出版產業發展並增進國人閱讀風氣，文化部自三年前即已研議推動圖書營業稅減免，以減輕出版產業稅捐負擔。經過三年努力，文化部於今日世界閱讀日宣布，文化部與財政部已達成共識，預計將於五月預告「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」相關條文修訂，圖書免徵營業稅將於明年正式上路。

文化部表示，新修訂之「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」，將增訂實體及數位圖書之出版業者，其實體或數位圖書出版品經文化部認可後，即可免徵營業稅。文化部並將與教育部所屬的國家圖書館合作，未來出版業者只要在向國家圖書館申請ISBN／EISBN時，即可同步提出申請免徵營業稅之認可；只要出版業者一次申請後，產業鏈中下游的經銷和零售業者如書店、賣場、便利超商等，均無需重複申請，經認可之圖書出版品銷售收入得直接免徵營業稅，以簡化程序，落實便民服務。

文化部長鄭麗君表示，圖書出版是國家文化國力的重要基礎，感謝財政部部長蘇建榮和教育部長潘文忠大力支持，一起推動圖書營業稅減免，此舉將是促進創作出版、健全出版產業及提升文化國力的重要一步。

她指出，文化部後續將與財政部和隸屬教育部的國家圖書館組成跨部會工作小組，辦理「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」修訂並研議相關執行細節，待線上申請系統建置完成後，於明年年中正式上路。

文化部表示，世界各國圖書出版產業均面臨嚴峻挑戰，我國出版產業產值雖已自2017年開始連續三年止跌回升，業界仍期待政府能協助減輕圖書產業稅賦負擔，以穩定知識根基。

據統計，全球目前已經有英國、愛爾蘭、阿根廷及亞洲鄰國如南韓、泰國、馬來西亞等53個國家提供紙本圖書免稅或零稅率之優惠。其中，南韓、泰國與馬來西亞更進一步同時免除紙本與數位圖書出版品之營業稅。

文化部自三年前即已研議推動圖書營業稅減免，並與財政部正式達成共識，實體和數位圖書出版品經文化部認可後，即可免徵銷售營業稅；以期能提振圖書出版產業，帶動國人創作出版和購書閱讀風氣，進而厚植我國文化國力。

文化部 馬來西亞 出版業

延伸閱讀

世界閱讀日 文化部走讀台灣線上起跑

世界閱讀日 教部：偏校閱讀老師將增至120人

實體書店求生 外賣點書興起

原民擬討回牡丹社事件頭骨 有望成台首例國際遺骨返還

相關新聞

影／歷代級「洗手歌」！10 首超夯流行歌翻唱 你聽過幾首？

超有才的歌手兼 YouTuber Peter Hollens 改編了十首超夯流行歌，改寫成幽默的防疫洗手歌，這些夯曲你聽過幾首呢？防疫期間記得待在家、勤洗手！

文化部財政部推圖書免徵營業稅有共識 明年正式上路

為健全出版產業發展並增進國人閱讀風氣，文化部自三年前即已研議推動圖書營業稅減免，以減輕出版產業稅捐負擔。經過三年努力，文...

影／【一分鐘英語】each跟every 到底差在哪？

許多學英文的人常常會被意思相似的單字搞得頭很痛，好比說 every 和 each 這兩個單字，我們趕快來看看這兩個字要怎麼區分吧！

哲學製造的問題比答案多嗎？從「樂透悖論」談問題的價值

有些人對哲學的質疑是，哲學很少解決問題，反而常常製造更多問題。這個質疑不容易反駁，因為對哲學研究來說，有時候「製造問題」反而是取得學術進展的方式。在這篇文章，我以「樂透悖論」作為例子，試圖說明為什麼「製造問題」不見得是問題。

國際小學堂／百年血漿療法 對抗新冠有一套

路透報導，美國醫院正在嘗試用新冠肺炎康復者捐出的血漿，治療新冠肺炎患者。

影／學防疫期間流行詞 「WFH」是什麼意思？

以罵髒話聞名的演員山繆傑克森最近以視訊的方式登上《吉米夜現場》，朗讀了一首關於防疫的詩，呼籲大家這段時間要好好待在家裡。趕快來欣賞一下他迷人的嗓音吧！

影／你的護照有多強大 哪國護照最好用？

哪一國的護照最好用呢？這其實取決於持有者能免簽證前往的國家數量喔！除此之外，護照的顏色也代表著不同的國家身分、國際關係，一起來看看小小一本護照傳達的各種訊息吧。

寫作教室／用「運算思維」 學邏輯思考提升寫作力

現代科技已經融入日常生活中，開車少不了Google 地圖導航，Netflix（網飛）會因你的喜好而推薦不同的網路串流影片，手機APP點餐後 Uber Eats 或Foodpanda則把將美食會送到你家門口。這些平台所依靠著演算法和程式設計來服務大眾，其最根本的能力就是科技領域強調的「運算思維」，運算思維是指「運用運算工具的思維能力」。

紐時賞析／手機不通、沒無線網路的童年 不在社群媒體訊息轟炸下長大

Viral dance memes and dance challenges on TikTok largely bypass Green Bank, West Virginia. So do viral sensations like augmented reality filters on Snapchat and Instagram.

紐時賞析／為何帝王斑蝶愈來愈少？

Western monarch butterflies spend their winters in Pismo Beach and other sites on the central California coast. A few months later, they breed in the Central Valley and as far north and east as Idaho.

數感實驗室／計算機科學巨人：戴克斯特拉（中）

上周我們介紹了戴克斯特拉教授進入計算機科學領域的緣由。當他決定不再研究理論物理後，他進入阿姆斯特丹大學攻讀資工博士學位，正式走上計算機科學這條路。這個領域的朋友絕對對他不陌生，沒錯，鼎鼎大名的Dijkstra演算法正是以他命名的演算法。他在程式設計、演算法等領域中提出許多創新概念，對計算機科學有著巨大的影響，戴克斯特拉的諸多貢獻，讓他在1972年獲得了有計算機科學界諾貝爾獎之稱的圖靈獎（ACM Turing Award）。

比一比 台灣識字率贏大陸輸北韓

台灣識字率逐年穩定上升，歸功於國民義務教育及性別平等宣導。但聯合國教科文組織（UNESCO）指出，儘管全球在過去的50年中識字率一直在穩步上升，全世界仍然有7.5億的文盲成年人，其中大多數為女性。

熱門新聞

泰晤士SDGs全球排名出爐 我國這兩所大學入總榜

中山大學校長為白狼演講風波道歉 包正豪批從眾媚俗

張安樂中山大學演講惹議 教部不同意用深耕經費

會考英聽喊卡 師嘆枉費教學努力

台中科大未立即採大型遠距教學 學生氣炸：群聚感染才要開始實施

蘭潭國中學生做出機械巨獸 還奪得全國賽冠軍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。