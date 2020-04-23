快訊

傳病危？陸官媒曝金正恩回電敘利亞 暗示北韓一切如常

示威者捕抓潮？香港「磚頭致死案」謀殺起訴的司法爭辯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／【一分鐘英語】each跟every 到底差在哪？

聯合新聞網 / 希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

許多學英文的人常常會被意思相似的單字搞得頭很痛，好比說 every 和 each 這兩個單字，我們趕快來看看這兩個字要怎麼區分吧！

看完後有沒有覺得豁然開朗啊？如果還是覺得不太清楚的話，以下小編再幫大家整理一下，讓大家更清楚地了解 every 和 each 這兩個字的用法和差別喔！

◎ 個別 / 整體

雖然這兩個字常常可以互換，後面也都會搭配單數名詞，不過 each 更強調的是個體，而 every 強調的是整體，我們來看個例子比較一下：

Each student gave an oral presentation in turn.（每一個學生輪流口頭報告。）

Every student came from the same department.（所有學生都來自同一個科系。）

→ each student 是強調每一個學生，也就是將學生一個一個分開來看；every student 則是把全部的學生視為一個整體。

◎ 兩者以上 / 三者以上

當我們在談論兩者以上的事物時，我們會用 each 來表示「每一個」。如果在談論三者以上的事物時，則可以用 each 或 every，我們來比較一下：

Laurence has tattoos on each arm.（Laurence 兩隻手臂上都有刺青。）

→ 因為手臂有兩隻，所以要用 each。

May painted each / every fingernail.（May 在每隻手指上都塗了指甲油。）

→ 因為手指總共有十隻，所以用 each 和 every 都可以。

◎ 能不能當代名詞

Each 可以當代名詞單獨使用，但 every 不能當代名詞單獨使用，而是要接上名詞，舉個例子：

Each of us has a backpack.（我們每個人都有後背包。）

這時候就不能改寫成 every of us (X)，而要寫成：

Every one of us has a backpack.（我們每個人都有後背包。）

再舉個例子：

He picked up ten magazines and read each of them.（他拿了十本雜誌，並且每本都讀。）

He picked up ten magazines and read every one of them.（他拿了十本雜誌，並且每本都讀。）

◎ 慣用搭配

最後，小編再幫大家補充一下，every 有許多常見的慣用搭配，如 everyone「每個人」、everybody「每個人」、everything「每件事」、everywhere「各處」，而 each 就不會有這種兩個單字連在一起的慣用搭配喔，舉些例子：

Everyone has the opportunity to change themselves.（每個人都有改變自己的機會。）

Everybody knows Kobe Bryant.（每個人都知道 Kobe Bryant。）

Some people are born with everything—money, appearance, intelligence, etc.（有些人一出生就擁有一切－－財富、外貌、聰明才智等等。）

Everywhere we went was packed with tourists.（我們去的每個地方都擠滿觀光客。）

如果覺得記不太起來的話，不妨多唸唸我們的例句，就會慢慢熟悉這兩個字的差別囉～

延伸閱讀

1. 到底是 than I 還是 than me？

2. can't help 和 can't help but 差在哪？

3. though、although、even though 傻傻分不清？來看看究竟該怎麼用吧！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

刺青 希平方

延伸閱讀

正能量女神林依晨站台Kipling活動 自招維繫夫妻感情就靠送包包

WNBA／新獎項致敬布萊恩與女兒 邀凡妮莎作評審

發展聯盟連簽5星高中生 考慮曼巴學院當訓練基地

布萊恩墜機事件 罹難4家屬也提告

相關新聞

影／歷代級「洗手歌」！10 首超夯流行歌翻唱 你聽過幾首？

超有才的歌手兼 YouTuber Peter Hollens 改編了十首超夯流行歌，改寫成幽默的防疫洗手歌，這些夯曲你聽過幾首呢？防疫期間記得待在家、勤洗手！

影／【一分鐘英語】each跟every 到底差在哪？

許多學英文的人常常會被意思相似的單字搞得頭很痛，好比說 every 和 each 這兩個單字，我們趕快來看看這兩個字要怎麼區分吧！

哲學製造的問題比答案多嗎？從「樂透悖論」談問題的價值

有些人對哲學的質疑是，哲學很少解決問題，反而常常製造更多問題。這個質疑不容易反駁，因為對哲學研究來說，有時候「製造問題」反而是取得學術進展的方式。在這篇文章，我以「樂透悖論」作為例子，試圖說明為什麼「製造問題」不見得是問題。

國際小學堂／百年血漿療法 對抗新冠有一套

路透報導，美國醫院正在嘗試用新冠肺炎康復者捐出的血漿，治療新冠肺炎患者。

影／學防疫期間流行詞 「WFH」是什麼意思？

以罵髒話聞名的演員山繆傑克森最近以視訊的方式登上《吉米夜現場》，朗讀了一首關於防疫的詩，呼籲大家這段時間要好好待在家裡。趕快來欣賞一下他迷人的嗓音吧！

影／你的護照有多強大 哪國護照最好用？

哪一國的護照最好用呢？這其實取決於持有者能免簽證前往的國家數量喔！除此之外，護照的顏色也代表著不同的國家身分、國際關係，一起來看看小小一本護照傳達的各種訊息吧。

寫作教室／用「運算思維」 學邏輯思考提升寫作力

現代科技已經融入日常生活中，開車少不了Google 地圖導航，Netflix（網飛）會因你的喜好而推薦不同的網路串流影片，手機APP點餐後 Uber Eats 或Foodpanda則把將美食會送到你家門口。這些平台所依靠著演算法和程式設計來服務大眾，其最根本的能力就是科技領域強調的「運算思維」，運算思維是指「運用運算工具的思維能力」。

紐時賞析／手機不通、沒無線網路的童年 不在社群媒體訊息轟炸下長大

Viral dance memes and dance challenges on TikTok largely bypass Green Bank, West Virginia. So do viral sensations like augmented reality filters on Snapchat and Instagram.

紐時賞析／為何帝王斑蝶愈來愈少？

Western monarch butterflies spend their winters in Pismo Beach and other sites on the central California coast. A few months later, they breed in the Central Valley and as far north and east as Idaho.

數感實驗室／計算機科學巨人：戴克斯特拉（中）

上周我們介紹了戴克斯特拉教授進入計算機科學領域的緣由。當他決定不再研究理論物理後，他進入阿姆斯特丹大學攻讀資工博士學位，正式走上計算機科學這條路。這個領域的朋友絕對對他不陌生，沒錯，鼎鼎大名的Dijkstra演算法正是以他命名的演算法。他在程式設計、演算法等領域中提出許多創新概念，對計算機科學有著巨大的影響，戴克斯特拉的諸多貢獻，讓他在1972年獲得了有計算機科學界諾貝爾獎之稱的圖靈獎（ACM Turing Award）。

比一比 台灣識字率贏大陸輸北韓

台灣識字率逐年穩定上升，歸功於國民義務教育及性別平等宣導。但聯合國教科文組織（UNESCO）指出，儘管全球在過去的50年中識字率一直在穩步上升，全世界仍然有7.5億的文盲成年人，其中大多數為女性。

台灣文盲 10年減19萬人

隨著教育制度的變革與普及化，國人識字率逐年提升，根據內政部統計，2019年我國年滿15歲以上人口，識字率達98.96%，續呈增勢。其中，女性識字率也從十年前的96.33%，累計增加1.8個百分點，與男性識字率差距逐年縮小。

熱門新聞

泰晤士SDGs全球排名出爐 我國這兩所大學入總榜

國中會考取消英聼家長氣 教師：爭議多取消也是不得已

張安樂中山大學演講惹議 教部不同意用深耕經費

禁用Zoom之後 教育部全新遠距教學影片上架

中山大學校長為白狼演講風波道歉 包正豪批從眾媚俗

薇閣小學爆禁政戰教師子女到校 校方：只是請家長盡量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。