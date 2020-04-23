影／【一分鐘英語】each跟every 到底差在哪？

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

許多學英文的人常常會被意思相似的單字搞得頭很痛，好比說 every 和 each 這兩個單字，我們趕快來看看這兩個字要怎麼區分吧！

看完後有沒有覺得豁然開朗啊？如果還是覺得不太清楚的話，以下小編再幫大家整理一下，讓大家更清楚地了解 every 和 each 這兩個字的用法和差別喔！

◎ 個別 / 整體

雖然這兩個字常常可以互換，後面也都會搭配單數名詞，不過 each 更強調的是個體，而 every 強調的是整體，我們來看個例子比較一下：

Each student gave an oral presentation in turn.（每一個學生輪流口頭報告。）

Every student came from the same department.（所有學生都來自同一個科系。）

→ each student 是強調每一個學生，也就是將學生一個一個分開來看；every student 則是把全部的學生視為一個整體。

◎ 兩者以上 / 三者以上

當我們在談論兩者以上的事物時，我們會用 each 來表示「每一個」。如果在談論三者以上的事物時，則可以用 each 或 every，我們來比較一下：

Laurence has tattoos on each arm.（Laurence 兩隻手臂上都有刺青。）

→ 因為手臂有兩隻，所以要用 each。

May painted each / every fingernail.（May 在每隻手指上都塗了指甲油。）

→ 因為手指總共有十隻，所以用 each 和 every 都可以。

◎ 能不能當代名詞

Each 可以當代名詞單獨使用，但 every 不能當代名詞單獨使用，而是要接上名詞，舉個例子：

Each of us has a backpack.（我們每個人都有後背包。）

這時候就不能改寫成 every of us (X)，而要寫成：

Every one of us has a backpack.（我們每個人都有後背包。）

再舉個例子：

He picked up ten magazines and read each of them.（他拿了十本雜誌，並且每本都讀。）

He picked up ten magazines and read every one of them.（他拿了十本雜誌，並且每本都讀。）

◎ 慣用搭配

最後，小編再幫大家補充一下，every 有許多常見的慣用搭配，如 everyone「每個人」、everybody「每個人」、everything「每件事」、everywhere「各處」，而 each 就不會有這種兩個單字連在一起的慣用搭配喔，舉些例子：

Everyone has the opportunity to change themselves.（每個人都有改變自己的機會。）

Everybody knows Kobe Bryant.（每個人都知道 Kobe Bryant。）

Some people are born with everything—money, appearance, intelligence, etc.（有些人一出生就擁有一切－－財富、外貌、聰明才智等等。）

Everywhere we went was packed with tourists.（我們去的每個地方都擠滿觀光客。）

如果覺得記不太起來的話，不妨多唸唸我們的例句，就會慢慢熟悉這兩個字的差別囉～

延伸閱讀

1. 到底是 than I 還是 than me？

2. can't help 和 can't help but 差在哪？

3. though、although、even though 傻傻分不清？來看看究竟該怎麼用吧！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】