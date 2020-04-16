影／你的護照有多強大 哪國護照最好用？

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哪一國的護照最好用呢？這其實取決於持有者能免簽證前往的國家數量喔！除此之外，護照的顏色也代表著不同的國家身分、國際關係，一起來看看小小一本護照傳達的各種訊息吧。

原來小小一本護照有這麼多學問，真是長知識了呢！不過說到出國，很多人都有過類似經驗吧！快下飛機時拿到英文版的「海關申報表」，結果一看挖哩勒，根本有看沒有懂，可飛機上沒有 Wi-Fi，問旅伴又覺得丟臉...究竟申報表上寫了什麼，又該如何填寫呢？今天就讓小編教教你，讓旅伴對你刮目相看吧！

我們以美國入境時要填寫的 海關申報表 （customs declaration）為例，來看看幾個經常會需要填寫的項目：

◎ family name 姓氏 / first name 名字

首先，姓名是必填資訊，但究竟哪個是「姓」哪個是「名」呢？

我們可以這樣想，因為「姓」是跟著家族的，因此 family name 自然就是指「姓氏」，又因為英文姓氏通常擺在後面，因此又稱 last name。有時也會用 surname 來代指。填寫時，填入護照上的姓氏就可以囉！

至於 first name 則是「名字」，因為英文名通常寫在前面，因此用了 first 這個字。又因為名字是「被取的、被給予的」，因此又稱 given name。有時也會用 forename 來代指。填寫時，同樣是填入護照上的名字就可以囉！

右下方的 middle name 則是「中間名」，是外國人「姓」跟「名」中間的名字，華人名字通常沒有，因此這欄就不用填喔。

◎ birth date 出生日期

有時也寫成 date of birth。那要注意，英美國家是西元紀年，若表單上只有兩格可填寫，填入西元年末兩位即可，可不要錯寫成民國幾年喔！像範例中填入的 98，其實就是代指 1998 年。

◎ number of family members traveling with you 與您同行的家庭成員人數

Number 是「數量」，family member 則是「家庭成員」，所以如果是一個人旅行，就在上頭寫上 0；如果是一家五口出國旅遊，就在上面填上 4 就好囉！

◎ U.S. street address (hotel name / destination) 在美國的街道地址（旅館名 / 目的地）

這欄會需要填入你在美國的落腳處，像是旅館、親友家...的所在地址，包含城市、州（state）等等。範例是以一間位於美國加州 Arcata 市 Valley West Boulevard 的旅館為例來填寫。

◎ passport issued by (country) 護照發照國 / passport number 護照號碼

Passport 是「護照」，issue 則是動詞「發行」。passport issued by (country) 字面意思是「護照是由（國家）發行」，所以這欄自然就是要填入「護照發行國」囉！

至於 passport number 則是字面上看到「護照號碼」的意思。

◎ country of residence 居住國

Residence 是名詞「居住」的意思，所以 country of residence 自然就是指「居住國」囉，也就是你現居的國家。

◎ countries visited on this trip prior to U.S. arrival 此次旅行抵達美國前曾去過的國家

Prior to 是「在...之前」的意思。如果你這趟旅程來美國之前有去過別的國家，或因為轉機的關係有出過機場，就要填入去過的國家名稱。如果是直達或只在機場轉機而沒有出去的話，回答 none 就可以囉！

◎ airline / flight no. or vessel name 航空公司 / 班機號或船名

No. 是 number（號）的縮寫，所以這個欄位自然就是要填入機票上顯示的航空 / 班機號囉！另外小小補充一下，班機號的兩位英文字母是用來代表搭乘的航空，例如 CI 就是中華航空的代碼。

◎ The primary purpose of this trip is business: Yes □ No □ 此次旅行的主要目的是商業 是 □ 否 □

其中，primary 是形容詞「主要的」的意思，purpose 則是「目的」。那這欄自然就是要根據旅遊目的來填答囉！另外小小補充個文化差異：美國勾選時習慣劃上「✕」的記號而非「✓」喔。

那除了 business（商業）之外，其他常見的旅遊目的還有像是：

● holiday / vacation / tourism 旅遊

● visiting family / relatives / friends 拜訪親友

● medical reasons 醫療目的

● study purposes 教育目的

● transit 轉機

這些常會在海關申報表上出現的字詞都記起來了嗎？下回再拿到海關申報表的時候，相信就知道該如何填寫囉！

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