快訊

性侵幼妻養女「鮑毓明案」？中國販售兒童的送養黑色產業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／你的護照有多強大 哪國護照最好用？

聯合新聞網 / 希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

哪一國的護照最好用呢？這其實取決於持有者能免簽證前往的國家數量喔！除此之外，護照的顏色也代表著不同的國家身分、國際關係，一起來看看小小一本護照傳達的各種訊息吧。

原來小小一本護照有這麼多學問，真是長知識了呢！不過說到出國，很多人都有過類似經驗吧！快下飛機時拿到英文版的「海關申報表」，結果一看挖哩勒，根本有看沒有懂，可飛機上沒有 Wi-Fi，問旅伴又覺得丟臉...究竟申報表上寫了什麼，又該如何填寫呢？今天就讓小編教教你，讓旅伴對你刮目相看吧！

我們以美國入境時要填寫的海關申報表（customs declaration）為例，來看看幾個經常會需要填寫的項目：

◎ family name 姓氏 / first name 名字

首先，姓名是必填資訊，但究竟哪個是「姓」哪個是「名」呢？

我們可以這樣想，因為「姓」是跟著家族的，因此 family name 自然就是指「姓氏」，又因為英文姓氏通常擺在後面，因此又稱 last name。有時也會用 surname 來代指。填寫時，填入護照上的姓氏就可以囉！

至於 first name 則是「名字」，因為英文名通常寫在前面，因此用了 first 這個字。又因為名字是「被取的、被給予的」，因此又稱 given name。有時也會用 forename 來代指。填寫時，同樣是填入護照上的名字就可以囉！

右下方的 middle name 則是「中間名」，是外國人「姓」跟「名」中間的名字，華人名字通常沒有，因此這欄就不用填喔。

◎ birth date 出生日期

有時也寫成 date of birth。那要注意，英美國家是西元紀年，若表單上只有兩格可填寫，填入西元年末兩位即可，可不要錯寫成民國幾年喔！像範例中填入的 98，其實就是代指 1998 年。

◎ number of family members traveling with you 與您同行的家庭成員人數

Number 是「數量」，family member 則是「家庭成員」，所以如果是一個人旅行，就在上頭寫上 0；如果是一家五口出國旅遊，就在上面填上 4 就好囉！

◎ U.S. street address (hotel name / destination) 在美國的街道地址（旅館名 / 目的地）

這欄會需要填入你在美國的落腳處，像是旅館、親友家...的所在地址，包含城市、州（state）等等。範例是以一間位於美國加州 Arcata 市 Valley West Boulevard 的旅館為例來填寫。

◎ passport issued by (country) 護照發照國 / passport number 護照號碼

Passport 是「護照」，issue 則是動詞「發行」。passport issued by (country) 字面意思是「護照是由（國家）發行」，所以這欄自然就是要填入「護照發行國」囉！

至於 passport number 則是字面上看到「護照號碼」的意思。

◎ country of residence 居住國

Residence 是名詞「居住」的意思，所以 country of residence 自然就是指「居住國」囉，也就是你現居的國家。

◎ countries visited on this trip prior to U.S. arrival 此次旅行抵達美國前曾去過的國家

Prior to 是「在...之前」的意思。如果你這趟旅程來美國之前有去過別的國家，或因為轉機的關係有出過機場，就要填入去過的國家名稱。如果是直達或只在機場轉機而沒有出去的話，回答 none 就可以囉！

◎ airline / flight no. or vessel name 航空公司 / 班機號或船名

No. 是 number（號）的縮寫，所以這個欄位自然就是要填入機票上顯示的航空 / 班機號囉！另外小小補充一下，班機號的兩位英文字母是用來代表搭乘的航空，例如 CI 就是中華航空的代碼。

◎ The primary purpose of this trip is business: Yes □ No □ 此次旅行的主要目的是商業 是 □ 否 □

其中，primary 是形容詞「主要的」的意思，purpose 則是「目的」。那這欄自然就是要根據旅遊目的來填答囉！另外小小補充個文化差異：美國勾選時習慣劃上「✕」的記號而非「✓」喔。

那除了 business（商業）之外，其他常見的旅遊目的還有像是：

● holiday / vacation / tourism 旅遊

● visiting family / relatives / friends 拜訪親友

● medical reasons 醫療目的

● study purposes 教育目的

● transit 轉機

這些常會在海關申報表上出現的字詞都記起來了嗎？下回再拿到海關申報表的時候，相信就知道該如何填寫囉！

延伸閱讀

1. 在機場最常遇到的 6 件事！「護照不見」、「行李超重」英文怎麼說？

2. 【實用對話】到機場怎麼報到？

3. 【旅遊英文】搭飛機達人一定要會的進階單字！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

護照 海關 機場

延伸閱讀

案393出國三十年回台確診 歷史時光機驚見台灣這項世界第一

趕出家門、沒收護照 陸防疫爆歧視非裔

非裔男沒戴罩被廣州警扣護照 奈方外交代表嗆警挨轟

有沒有去過國家警示景點？ 嘉義市國中小學大調查

相關新聞

影／學防疫期間流行詞 「WFH」是什麼意思？

以罵髒話聞名的演員山繆傑克森最近以視訊的方式登上《吉米夜現場》，朗讀了一首關於防疫的詩，呼籲大家這段時間要好好待在家裡。趕快來欣賞一下他迷人的嗓音吧！

影／你的護照有多強大 哪國護照最好用？

哪一國的護照最好用呢？這其實取決於持有者能免簽證前往的國家數量喔！除此之外，護照的顏色也代表著不同的國家身分、國際關係，一起來看看小小一本護照傳達的各種訊息吧。

寫作教室／用「運算思維」 學邏輯思考提升寫作力

現代科技已經融入日常生活中，開車少不了Google 地圖導航，Netflix（網飛）會因你的喜好而推薦不同的網路串流影片，手機APP點餐後 Uber Eats 或Foodpanda則把將美食會送到你家門口。這些平台所依靠著演算法和程式設計來服務大眾，其最根本的能力就是科技領域強調的「運算思維」，運算思維是指「運用運算工具的思維能力」。

紐時賞析／手機不通、沒無線網路的童年 不在社群媒體訊息轟炸下長大

Viral dance memes and dance challenges on TikTok largely bypass Green Bank, West Virginia. So do viral sensations like augmented reality filters on Snapchat and Instagram.

紐時賞析／為何帝王斑蝶愈來愈少？

Western monarch butterflies spend their winters in Pismo Beach and other sites on the central California coast. A few months later, they breed in the Central Valley and as far north and east as Idaho.

數感實驗室／計算機科學巨人：戴克斯特拉（中）

上周我們介紹了戴克斯特拉教授進入計算機科學領域的緣由。當他決定不再研究理論物理後，他進入阿姆斯特丹大學攻讀資工博士學位，正式走上計算機科學這條路。這個領域的朋友絕對對他不陌生，沒錯，鼎鼎大名的Dijkstra演算法正是以他命名的演算法。他在程式設計、演算法等領域中提出許多創新概念，對計算機科學有著巨大的影響，戴克斯特拉的諸多貢獻，讓他在1972年獲得了有計算機科學界諾貝爾獎之稱的圖靈獎（ACM Turing Award）。

比一比 台灣識字率贏大陸輸北韓

台灣識字率逐年穩定上升，歸功於國民義務教育及性別平等宣導。但聯合國教科文組織（UNESCO）指出，儘管全球在過去的50年中識字率一直在穩步上升，全世界仍然有7.5億的文盲成年人，其中大多數為女性。

台灣文盲 10年減19萬人

隨著教育制度的變革與普及化，國人識字率逐年提升，根據內政部統計，2019年我國年滿15歲以上人口，識字率達98.96%，續呈增勢。其中，女性識字率也從十年前的96.33%，累計增加1.8個百分點，與男性識字率差距逐年縮小。

當藝術在瘟疫蔓延時 戴口罩就是時尚

當戴口罩成為日常，也將成為時尚與藝術。當歐美還在討論是否戴口罩，台灣已展開口罩線上預購；當世界開始憂慮口罩不足，台灣已有...

影／attack不只有攻擊的意思 「突然想爆吃零食」英文怎麼說？

在海邊戲水時遇到鯊魚該怎麼辦？來看看幽默又機智的創作者快樂氰化物（Cyanide & Happiness）如何應對這棘手的狀況吧！

紐時賞析／歐盟農業政策 須大幅修正

Europe’s $65-billion-a-year farm program needs to change radically if it is to protect the environment and support small farmers, a group of European scientists said in a paper published in the journal “People and Nature” .

紐時賞析／為何肥皂能對付細菌和病毒？

It probably began with an accident thousands of years ago. A...

熱門新聞

碩士畢業生創8年新低 醫藥衛生領域成長居冠

南投縣第二座 埔里國中職業試探中心今揭牌

國二生段考作文寫阿中部長的手 「那雙手好似防護罩」

解大學退場危機 校長籲降低生師比

成大110學年起與國防部合作獨招國防學士班

台師大：因應疫情 全校遠距課程延長至24日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。