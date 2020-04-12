當藝術在瘟疫蔓延時 戴口罩就是時尚

當戴口罩成為日常，也將成為時尚與藝術。當歐美還在討論是否戴口罩，台灣已展開口罩線上預購；當世界開始憂慮口罩不足，台灣已有了第一個關於口罩的展覽—Wearing masks is FASHION(戴口罩就是時尚)，即起在松山文創園區松菸小賣所展出，歡迎觀眾戴著口罩去看展。

走進展場，在用格柵組成的木牆上，放置一張張時尚穿搭的手繪圖。仔細一看，每張圖中的時尚寵兒都戴著口罩，而口罩與整體穿搭融為一體，沒有違和之感。當打上漸層炫麗的燈光，口罩也變的時尚華麗。

「口罩成為日常穿搭的一部分，是非常不可思議的事情。」服裝設計師Doris Lin表示，這次展覽，一開始只是單純記錄自己的穿著，剛好遇上新冠病毒擴散。2月18日之後，她每天都會為畫中的主角搭配口罩，不知不覺地記錄了這段時間的生活型態，意外地將生活型態帶入服飾設計與穿搭，成為「時事的時尚」。

Doris Lin曾在倫敦旅居多年。當時她總是會拉著另一半在倫敦潮人聚集的Brick Lane漫步，觀察人們人們的生活型態與穿著。她所設計的手作飾品，也總是習慣性地結合生活型態與歷史元素，讓顧客覺得從作品中看到文化。

回台後她到大學流行設計系授課，第一堂課總是問學生「什麼是時尚？」她認為，新冠肺炎威脅下的口罩便是最好的例子，證明時尚就是「用符合現在的生活型態方式融入設計」。

口罩不只登上時尚舞台，也開始成為藝術議題。3月中，美國一位藝術家阿古斯(Peter Agoos)，為佇立在波斯頓美術館外的公共藝術作品「 白天(day)」戴上口罩。此一作品是一個巨大的嬰兒頭銅雕，戴上口罩讓人聯想新冠肺炎蔓延之下的美國。

「這是藝術對這個時局的回應。」 阿古斯解釋。因為疫情，該館才剛無限期關閉。然而不到兩天，阿古斯的口罩已被撤下。

但這位藝術家並不打算放棄繼續在這個城市創作關於口罩的藝術議題。

「這將是一場場藝術游擊行動」，他表示，反正現在每天宅在家裡，有大把的時間可以思考如何創作、打藝術游擊。

雖然還不能走入正式展場，口罩已成為歐美街頭藝術最夯的主題。英國權威媒體「衛報」，日前在網站上放上一張張歐美塗鴉藝術家以口罩為主題創作的街頭畫作，地點遍布英國倫敦、愛爾蘭都柏林、美國舊金山、波蘭華沙、法國巴黎、義大利卡塔尼亞。

這些出現在街道、廢墟與鐵道隧道的畫作之中，有戴著口罩的蒙娜麗莎、被超人崇拜的醫護人員、以口罩接吻的情侶等，洋溢笑中帶淚的幽默。不僅觀眾戴著口罩觀賞，就連藝術家也是戴著口罩完成塗鴉，形成「藝術在瘟疫中蔓延」的諷刺畫面。