快訊

遼寧艦編隊接近台灣北部海域 基隆成功級艦升火待發

新冠肺炎美國死亡突破2萬大關超越義大利 高居全球之冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當藝術在瘟疫蔓延時 戴口罩就是時尚

聯合報 / 記者陳宛茜／台北報導
台灣第一個關於口罩的展覽—Wearing masks is FASHION(戴口罩就是時尚)，歡迎觀眾戴著口罩去看展。記者陳宛茜／攝影
台灣第一個關於口罩的展覽—Wearing masks is FASHION(戴口罩就是時尚)，歡迎觀眾戴著口罩去看展。記者陳宛茜／攝影

當戴口罩成為日常，也將成為時尚與藝術。當歐美還在討論是否戴口罩，台灣已展開口罩線上預購；當世界開始憂慮口罩不足，台灣已有了第一個關於口罩的展覽—Wearing masks is FASHION(戴口罩就是時尚)，即起在松山文創園區松菸小賣所展出，歡迎觀眾戴著口罩去看展。

走進展場，在用格柵組成的木牆上，放置一張張時尚穿搭的手繪圖。仔細一看，每張圖中的時尚寵兒都戴著口罩，而口罩與整體穿搭融為一體，沒有違和之感。當打上漸層炫麗的燈光，口罩也變的時尚華麗。

「口罩成為日常穿搭的一部分，是非常不可思議的事情。」服裝設計師Doris Lin表示，這次展覽，一開始只是單純記錄自己的穿著，剛好遇上新冠病毒擴散。2月18日之後，她每天都會為畫中的主角搭配口罩，不知不覺地記錄了這段時間的生活型態，意外地將生活型態帶入服飾設計與穿搭，成為「時事的時尚」。

Doris Lin曾在倫敦旅居多年。當時她總是會拉著另一半在倫敦潮人聚集的Brick Lane漫步，觀察人們人們的生活型態與穿著。她所設計的手作飾品，也總是習慣性地結合生活型態與歷史元素，讓顧客覺得從作品中看到文化。

回台後她到大學流行設計系授課，第一堂課總是問學生「什麼是時尚？」她認為，新冠肺炎威脅下的口罩便是最好的例子，證明時尚就是「用符合現在的生活型態方式融入設計」。

口罩不只登上時尚舞台，也開始成為藝術議題。3月中，美國一位藝術家阿古斯(Peter Agoos)，為佇立在波斯頓美術館外的公共藝術作品「 白天(day)」戴上口罩。此一作品是一個巨大的嬰兒頭銅雕，戴上口罩讓人聯想新冠肺炎蔓延之下的美國。

「這是藝術對這個時局的回應。」 阿古斯解釋。因為疫情，該館才剛無限期關閉。然而不到兩天，阿古斯的口罩已被撤下。

但這位藝術家並不打算放棄繼續在這個城市創作關於口罩的藝術議題。

「這將是一場場藝術游擊行動」，他表示，反正現在每天宅在家裡，有大把的時間可以思考如何創作、打藝術游擊。

雖然還不能走入正式展場，口罩已成為歐美街頭藝術最夯的主題。英國權威媒體「衛報」，日前在網站上放上一張張歐美塗鴉藝術家以口罩為主題創作的街頭畫作，地點遍布英國倫敦、愛爾蘭都柏林、美國舊金山、波蘭華沙、法國巴黎、義大利卡塔尼亞。

這些出現在街道、廢墟與鐵道隧道的畫作之中，有戴著口罩的蒙娜麗莎、被超人崇拜的醫護人員、以口罩接吻的情侶等，洋溢笑中帶淚的幽默。不僅觀眾戴著口罩觀賞，就連藝術家也是戴著口罩完成塗鴉，形成「藝術在瘟疫中蔓延」的諷刺畫面。

口罩

延伸閱讀

台捐贈口罩抵丹佛 美聯邦參議員賈德納感動落淚

總配送量超總人口 陳時中：到周四就能輕鬆買口罩

孫正義將與比亞迪合作 月產口罩3億片將捐出

微星揪伴 研發口罩販賣機

相關新聞

當藝術在瘟疫蔓延時 戴口罩就是時尚

當戴口罩成為日常，也將成為時尚與藝術。當歐美還在討論是否戴口罩，台灣已展開口罩線上預購；當世界開始憂慮口罩不足，台灣已有...

影／attack不只有攻擊的意思 「突然想爆吃零食」英文怎麼說？

在海邊戲水時遇到鯊魚該怎麼辦？來看看幽默又機智的創作者快樂氰化物（Cyanide & Happiness）如何應對這棘手的狀況吧！

紐時賞析／歐盟農業政策 須大幅修正

Europe’s $65-billion-a-year farm program needs to change radically if it is to protect the environment and support small farmers, a group of European scientists said in a paper published in the journal “People and Nature” .

紐時賞析／為何肥皂能對付細菌和病毒？

It probably began with an accident thousands of years ago. A...

台南女中陳珮綸多才多藝 錄取美國普渡大學工程學院

台南女中高三學生陳珮綸多才多藝，和同學組隊參加全國學生音樂競賽四重奏拿冠軍，去年底並完成英文小說創作並已出版，最近錄取美...

影／如何要人坦率 學片語What’s the tea?意思跟茶無關

這種假話大家都說過吧：「對不起，我現在才看到訊息。」其實真心話是：「我就是不想回你。」今天脫口秀環節〈要講就講真話〉（Said It, Meant It）就要來破解大家最愛講的假話！快看這八種口是心非你中了幾個！

蘭女馬虹喜多益滿分怎麼努力？ 愛聽英文歌看電影讀新聞

國立蘭陽女中傳喜訊，語文資優班馬虹喜英文多益測驗，拿下990滿分，除語言天份外，勤練與讀書得法，她聽英文歌曲，看英文電影...

會考生活英語／【生活篇】 週末活動調查

★ 單字 1. drama [ˋdrɑmə] n. 戲劇（國中挑戰800字） 2. single [ˋsɪŋg!] adj. 單身的（國中挑戰800字）

寫作教室／被列入九大核心素養 「數位閱讀素養」

台灣人口約2千3百萬，根據TWNIC(財團法人台灣網路資訊中心)調查，12歲以上個人曾經上網率達82%，推估在台灣有1738萬人使用網路。現代的學生大都是數位原住民，從小就生活在3C的環境，常接收到網路各種訊息。

江賢二一甲子縮影 從2.5萬張畫作看宇宙

地點從紐約、巴黎到台東，視野從「關窗」到「開窗」，色彩從深沉濃重到燦爛奔放。此刻在台北市立美術館展出「江賢二：回顧展」，...

英國紅色電話亭、彼得兔 墳墓啟發創作

清明掃墓節將至。華人慎終追遠，卻視墓碑、墓園為陰森恐怖之處，一年只有一天願意來此，並誕生了「墓仔埔也敢去」這樣的歌曲。

充滿歷史典故 1座墓園彷彿1部民國史

台灣有充滿歷史典故的名人墓園、也不乏名家設計的墓碑。民眾不妨利用清明掃墓的機會，走訪這些充滿故事的墓園，也許會從中找到靈...

熱門新聞

管中閔嘆博班陷「惡性循環」 建議整併合辦

面試改書審有失甄選精神 台師大：視訊面試更不公平

網友提案即刻全面遠距教學 兩天速獲五千人附議成案教育部須回應

這位老師好厲害！把新冠肺炎疫情融入國文科考卷

高中生寫信給市長 訴說疫情活動被迫取消「悶的發慌」

台師大二階甄選取消面試 學測占分偏高難篩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。