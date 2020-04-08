台南女中陳珮綸多才多藝 錄取美國普渡大學工程學院

台南女中高三學生陳珮綸多才多藝，和同學組隊參加全國學生音樂競賽四重奏拿冠軍，去年底並完成英文小說創作並已出版，最近錄取美國普渡大學工程學院。正為下一本英文小說努力的她，勉勵學妹，想做就去做，不要猶豫，一猶豫機會就錯失。

陳珮綸的父母都是英文老師，從小就看英文小說長大，並且養成和父母、妹妹以英語溝通的習慣，加上國小、國中都讀雙語班，奠定深厚的英文底子。去年參加全國英語辯論決賽，獲評審團獎，也獲得全國高中英語演講比賽優勝，以及全國單字大賽決賽趙子甯一等獎。TED是美國的一家私有非盈利機構，該機構以它組織的TED大會著稱，這個會議的宗旨是“用思想的力量來改變世界”。 每年3月，TED大會在美國召集眾多科學、設計、文學、音樂等領域的傑出人物，分享他們關於技術、社會、人的思考和探索。

國中畢業後，愛英文寫作的陳珮綸就醞釀要寫英文小書，並陸續寫成篇章，去年底出書。珮綸說，內容描述女主角發現家族秘密，展開探索，劇情懸疑、詭譎，較特別的是，以3名劇中人物的視角做不同切換，讓讀者也能身歷其境。書未上架，但在校內福利社買得到。下一本小說也在準備中，卻是不同的領域，也希望給自己挑戰。她也分享學好英文的撇步，「多看、多用、多講、多聽」。

陳珮綸拉得一手好琴，去年和同學組弦樂四重奏參加全國學生音樂競賽，獲得B組冠軍。而愛挑戰的珮論，高一也加入儀隊，每天利用時間苦練，高二當上隊長，也帶領女儀隊奪得全國高中職女儀隊競賽，南區冠軍，全國第5名，展現不同才藝。她也策畫舉辦「TEDx」活動，邀請專家演講，分享思考與探索，希望「用思想的力量來改變世界」。活動中演講者的一句勉勵的話讓她深印腦海，「要有做下去的傻

勁與勇氣，若猶豫，機會就會錯失。」