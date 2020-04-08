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蘭女馬虹喜多益滿分怎麼努力？ 愛聽英文歌看電影讀新聞

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
除學生自我學習外，蘭陽女中語文資優班的學習環境也提供了多樣的國際交流機會，讓學生們一展語言長才。圖為馬虹喜（右）與英文老師游聖芬。圖／國立蘭陽女中提供
除學生自我學習外，蘭陽女中語文資優班的學習環境也提供了多樣的國際交流機會，讓學生們一展語言長才。圖為馬虹喜（右）與英文老師游聖芬。圖／國立蘭陽女中提供

國立蘭陽女中傳喜訊，語文資優班馬虹喜英文多益測驗，拿下990滿分，除語言天份外，勤練與讀書得法，她聽英文歌曲，看英文電影及戲劇增加單字量，學習當地人常用語法，理解不同文化的思考，閱讀原文書加強語感，提升閱讀速度，讀英文新聞練習不同的切入觀點，刺激思考。

蘭陽女中今天捷報指出，高二學生馬虹喜二月份參加TOEIC英文多益測驗，獲990滿分，展現優秀的語言天分，以及在校辛勤努力的學習成果。

馬虹喜2歲時曾與隨家人到印度定居一段時間，小六時才回到台灣，在國外旅居的教育奠定了良好的英文基礎，回到台灣後，一方面適應台灣教育，一方面持續精進自己的英文能力，後來順利考取蘭陽女中語文資優班。

她精進語言與讀書有方法，校方說，聆聽英文歌曲、觀看英文電影及戲劇是馬虹喜重要的學習管道，不僅可以藉此增加單字量，也能學習當地人常用語法，藉此理解不同文化的思考，當然，閱讀原文書更是不可或缺，加強語感外，更能提升閱讀速度，英文新聞也是她練習的方式，尤其不同的切入觀點可刺激思考。

除學生自我學習外，校方表示，蘭陽女中語文資優班的學習環境也提供了多樣的國際交流機會，例如，擔任哈佛大學鱷魚合唱團的接待大使、參加大馬高中生文學交流、日本甲南高中GSH計畫的互動，讓學生們一展語言長才。

馬虹喜更難能可貴的是，除了英語文，她也積極參與不同語文的跨國活動，她參加109年度應邀赴韓國教育交流參訪活動甄選，在全國百位高中生的激烈競爭下脫穎而出，實為不易。

對未來升學，馬虹喜表示，不一定以外文為唯一目標，社會、人類學、商業學群都有可能，也希望有機會再次出國學習。

除馬虹喜優異表現外，校方表示，蘭陽女中近年多益成績皆有同學得到相當優異的成績，數理實驗班3年級曾鈺量970分、吳欣慈965分、語文資優班2年級黃歆茹945分，表現也都相當亮眼，感謝英文科教學團隊的用心努力。

國立蘭陽女中傳喜訊，語文資優班馬虹喜英文多益測驗，拿下990滿分。圖／國立蘭陽女中提供
國立蘭陽女中傳喜訊，語文資優班馬虹喜英文多益測驗，拿下990滿分。圖／國立蘭陽女中提供

語言 多益 電影

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