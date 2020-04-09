影／attack不只有攻擊的意思 「突然想爆吃零食」英文怎麼說？

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在海邊戲水時遇到鯊魚該怎麼辦？來看看幽默又機智的創作者快樂氰化物（Cyanide & Happiness）如何應對這棘手的狀況吧！

哇，鯊魚的襲擊（shark attack）真是可怕啊！不過除了 shark attack 這種有趣的字，英文中還有許多和 attack 搭配的詞彙，今天就來和希平方一起學習吧！

◎ heart attack

大家應該常聽到這個用法吧？attack 有「（疾病等的）突然發作」的意思，可以和 heart「心臟」搭配，表示「心臟病發作」。類似的搭配還有像是 asthma attack「氣喘發作」、panic attack「恐慌發作」，舉個例子：

He suffered a fatal heart attack while running.（他跑步時心臟病發猝死。）

The boy said that following the news about COVID-19 caused him to have a panic attack.（那名男孩說追蹤新冠病毒的新聞讓他恐慌發作。）

◎ terrorist attack

這幾年這個字在國際媒體上常常出現，意思是「恐怖攻擊」，也可以稱作 terror attack，舉個例子：

The terrorist attack at the Christchurch mosques left 51 people dead.（在基督城清真寺的恐怖攻擊造成 51 人身亡。）

◎ counterattack

Counter「相反的」加上 attack「攻擊」，意思就是「反攻、反擊」，也可以加上連字號寫成 counter-attack，舉個例子：

The general is going to launch a counterattack against the rebels.（將軍即將要對反叛軍發起反擊。）

◎ snack attack

這個字的字面意思是「零食攻擊」，不過衍伸的意思則是「突然想爆吃零食」，是個比較幽默的講法，舉個例子：

Sorry, dude. I had a serious snack attack last night, so I ate up all the chocolate cookies.（抱歉，老兄。我昨晚突然想爆吃零食，所以我把巧克力餅乾都吃光了。）

◎ Big Mac attack

這個字的用法和 snack attack 類似，意思是「突然想吃（麥當勞）大麥克」。你也許會納悶為什麼偏偏是大麥克呢？這其實來自於 1980 年代美國麥當勞的 廣告 ，裡面用了 Big Mac attack 這個詞彙塑造出任何時刻都想吃大麥克的強烈慾望，在當時引起全美轟動。來看個例子吧：

A Big Mac attack could strike at any time.（隨時都可能會想吃大麥克。）

Could you get me a Big Mac and a Coke right now? I’m having a Big Mac attack.（你現在可以幫我買個大麥克和可樂嗎？我超想吃大麥克。）

◎ dictionary attack

這個字是隨著網路而出現的詞彙，意思是「（駭客的）字典攻擊法」，指駭客運用程式自動輸入字典中的各個單字來破解密碼，舉個例子：

Don’t use any ordinary words as your passwords, or you might fall victim to dictionary attacks.（別用常見的單字當作你的密碼，不然你有可能遭受駭客的字典攻擊。）

認識完這幾個跟 attack 有關的有趣詞彙後，如果還覺得不夠過癮，趕快到下面的延伸閱讀學更多喔！

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