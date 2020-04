影／attack不只有攻擊的意思 「突然想爆吃零食」英文怎麼說？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

在海邊戲水時遇到鯊魚該怎麼辦?來看看幽默又機智的創作者快樂氰化物(Cyanide & Happiness)如何應對這棘手的狀況吧!

哇,鯊魚的襲擊(shark attack)真是可怕啊!不過除了 shark attack 這種有趣的字,英文中還有許多和 attack 搭配的詞彙,今天就來和希平方一起學習吧!

◎ heart attack

大家應該常聽到這個用法吧?attack 有「(疾病等的)突然發作」的意思,可以和 heart「心臟」搭配,表示「心臟病發作」。類似的搭配還有像是 asthma attack「氣喘發作」、panic attack「恐慌發作」,舉個例子:

He suffered a fatal heart attack while running.(他跑步時心臟病發猝死。)

The boy said that following the news about COVID-19 caused him to have a panic attack.(那名男孩說追蹤新冠病毒的新聞讓他恐慌發作。)

◎ terrorist attack

這幾年這個字在國際媒體上常常出現,意思是「恐怖攻擊」,也可以稱作 terror attack,舉個例子:

The terrorist attack at the Christchurch mosques left 51 people dead.(在基督城清真寺的恐怖攻擊造成 51 人身亡。)

◎ counterattack

Counter「相反的」加上 attack「攻擊」,意思就是「反攻、反擊」,也可以加上連字號寫成 counter-attack,舉個例子:

The general is going to launch a counterattack against the rebels.(將軍即將要對反叛軍發起反擊。)

◎ snack attack

這個字的字面意思是「零食攻擊」,不過衍伸的意思則是「突然想爆吃零食」,是個比較幽默的講法,舉個例子:

Sorry, dude. I had a serious snack attack last night, so I ate up all the chocolate cookies.(抱歉,老兄。我昨晚突然想爆吃零食,所以我把巧克力餅乾都吃光了。)

◎ Big Mac attack

這個字的用法和 snack attack 類似,意思是「突然想吃(麥當勞)大麥克」。你也許會納悶為什麼偏偏是大麥克呢?這其實來自於 1980 年代美國麥當勞的 廣告 ,裡面用了 Big Mac attack 這個詞彙塑造出任何時刻都想吃大麥克的強烈慾望,在當時引起全美轟動。來看個例子吧:

A Big Mac attack could strike at any time.(隨時都可能會想吃大麥克。)

Could you get me a Big Mac and a Coke right now? I’m having a Big Mac attack.(你現在可以幫我買個大麥克和可樂嗎?我超想吃大麥克。)

◎ dictionary attack

這個字是隨著網路而出現的詞彙,意思是「(駭客的)字典攻擊法」,指駭客運用程式自動輸入字典中的各個單字來破解密碼,舉個例子:

Don’t use any ordinary words as your passwords, or you might fall victim to dictionary attacks.(別用常見的單字當作你的密碼,不然你有可能遭受駭客的字典攻擊。)

認識完這幾個跟 attack 有關的有趣詞彙後,如果還覺得不夠過癮,趕快到下面的延伸閱讀學更多喔!

延伸閱讀

1. 『玻璃心』英文怎麼說?超夯網路用語你會幾個?

2. 【中二動畫系列】不好意思,有 AirPods 就是比較高級(窮人不要看)

3. stupid 意思是『呆、蠢,還是笨?』用錯糗很大!

【更多學英文資源,詳見《希平方》】