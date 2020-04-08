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影／如何要人坦率 學片語What’s the tea?意思跟茶無關

聯合新聞網 / 希平方

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這種假話大家都說過吧：「對不起，我現在才看到訊息。」其實真心話是：「我就是不想回你。」今天脫口秀環節〈要講就講真話〉（Said It, Meant It）就要來破解大家最愛講的假話！快看這八種口是心非你中了幾個！

影片中提到的這些假話是不是也讓你有似曾相識的感覺呢？其實生活中，我們無時無刻都在跟各式各樣的人溝通，有些人口是心非，有些人講話吞吞吐吐，有些人喜歡繞來繞去，有些人口風很緊。如果想告訴對方「就說吧、爽快點、把你知道的八卦講出來嘛」，你知道英文該怎麼說嗎？今天就跟著希平方一起來認識一下吧！

◎ shoot

Shoot 可不只有「射擊」的意思喔，它也可以用來邀請對方說出他們想講的話，意思類似中文說的「請說、說吧」。例如：

A: There’s something I want to tell you. But please keep it a secret.（有件事我想跟你說。但請幫我保密。）

B: Okay, shoot. I’m listening.（好，說吧。我在聽。）

◎ out with it

如果察覺對方吞吞吐吐、欲言又止，或不想告訴你某件事，但你希望他能說出來時，就能使用這個表達法，意思類似中文說的「說吧、說出來吧」。例如：

I know you are angry with me for some reason. Just out with it.（我知道你因為某些原因對我不滿。你就直說。）

◎ spit it out

對方吞吞吐吐時，除了 out with it，我們也可以用 spit it out 這個表達法來請他別再拖了、趕快把話說出來，意思類似中文說的「有什麼就說、爽快地說出來吧」。例如：

Come on, spit it out! Are they seeing each other?（好嘛，爽快點！他們是不是在交往？）

◎ fire away

如果有人好像有事想說或想問，而你想告訴他你可以說話或提問、不用遲疑，就能運用這個表達法喔！意思類似中文說的「說吧、問吧」。例如：

A: Can I ask you a few quick questions?（我可以很快問你幾個問題嗎？）

B: Fire away.（問吧。）

◎ spill the tea

這裡的 tea 可不是「茶」的意思喔！這個表達法跟變裝文化（drag culture）有關，在他們的詞彙中，T（也寫作 tea）指的是 truth（真相），後來隨著變裝文化越來越有名，大家也開始用 tea 來代指「八卦」，因此 spill the tea 後來就有了「跟我們講講八卦、把你知道的八卦講出來嘛」的意思。例如：

Come on, spill the tea. We all know you were at the party last night.（好嘛，把你知道的八卦講出來嘛。我們都知道昨晚你有去那個派對。）

類似的表達法還有像是：

What’s the tea?（有什麼八卦？）

What tea do you have?（你知道什麼八卦？）

Give us the tea.（把八卦告訴我們吧。）

◎ Let’s talk turkey.

Talk turkey 是片語「坦率直接地談話」的意思，所以 Let’s talk turkey. 自然就是指「我們開門見山吧、我們有話直說吧」，常用在商業場合。那為什麼跟 turkey 有關呢？據說是這樣的。曾有個白人和印地安人結伴去打獵，要分獵物時，白人告訴黑人：

"Now Wampum, you may have your choice: you take the crow, and I'll tale the turkey; or, if you'd rather, I'll take the turkey and you take the crow."（Wampum，你有兩個選擇：你拿烏鴉，我拿火雞；或我拿火雞，你拿烏鴉。）

印地安人發現這兩個選擇他都拿不到火雞，於是說：

"Ugh! You no talk turkey to me a bit."（呸！你壓根兒就沒跟我提到火雞。）

後來 talk turkey 就用來代指「坦率直接的談話」囉！我們來看個例子吧：

All right, guys. Enough with the pleasantries. Let’s talk turkey.（嘿，大夥兒。場面話差不多了。我們開門見山說吧。）

另外，也可以說 Let’s have some straight talk.，意思是一樣的喔！

Shoot、out with it、spit it out...這幾個常見的口語表達法都記起來了嗎？下回看美劇時不妨多多留意，跟外國人對話時若有合適機會也可以用用看喔！

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希平方 脫口秀

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