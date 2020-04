影／如何要人坦率 學片語What’s the tea?意思跟茶無關

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

這種假話大家都說過吧:「對不起,我現在才看到訊息。」其實真心話是:「我就是不想回你。」今天脫口秀環節〈要講就講真話〉(Said It, Meant It)就要來破解大家最愛講的假話!快看這八種口是心非你中了幾個!

影片中提到的這些假話是不是也讓你有似曾相識的感覺呢?其實生活中,我們無時無刻都在跟各式各樣的人溝通,有些人口是心非,有些人講話吞吞吐吐,有些人喜歡繞來繞去,有些人口風很緊。如果想告訴對方「就說吧、爽快點、把你知道的八卦講出來嘛」,你知道英文該怎麼說嗎?今天就跟著希平方一起來認識一下吧!

◎ shoot

Shoot 可不只有「射擊」的意思喔,它也可以用來邀請對方說出他們想講的話,意思類似中文說的「請說、說吧」。例如:

A: There’s something I want to tell you. But please keep it a secret.(有件事我想跟你說。但請幫我保密。)

B: Okay, shoot. I’m listening.(好,說吧。我在聽。)

◎ out with it

如果察覺對方吞吞吐吐、欲言又止,或不想告訴你某件事,但你希望他能說出來時,就能使用這個表達法,意思類似中文說的「說吧、說出來吧」。例如:

I know you are angry with me for some reason. Just out with it.(我知道你因為某些原因對我不滿。你就直說。)

◎ spit it out

對方吞吞吐吐時,除了 out with it,我們也可以用 spit it out 這個表達法來請他別再拖了、趕快把話說出來,意思類似中文說的「有什麼就說、爽快地說出來吧」。例如:

Come on, spit it out! Are they seeing each other?(好嘛,爽快點!他們是不是在交往?)

◎ fire away

如果有人好像有事想說或想問,而你想告訴他你可以說話或提問、不用遲疑,就能運用這個表達法喔!意思類似中文說的「說吧、問吧」。例如:

A: Can I ask you a few quick questions?(我可以很快問你幾個問題嗎?)

B: Fire away.(問吧。)

◎ spill the tea

這裡的 tea 可不是「茶」的意思喔!這個表達法跟變裝文化(drag culture)有關,在他們的詞彙中,T(也寫作 tea)指的是 truth(真相),後來隨著變裝文化越來越有名,大家也開始用 tea 來代指「八卦」,因此 spill the tea 後來就有了「跟我們講講八卦、把你知道的八卦講出來嘛」的意思。例如:

Come on, spill the tea. We all know you were at the party last night.(好嘛,把你知道的八卦講出來嘛。我們都知道昨晚你有去那個派對。)

類似的表達法還有像是:

What’s the tea?(有什麼八卦?)

What tea do you have?(你知道什麼八卦?)

Give us the tea.(把八卦告訴我們吧。)

◎ Let’s talk turkey.

Talk turkey 是片語「坦率直接地談話」的意思,所以 Let’s talk turkey. 自然就是指「我們開門見山吧、我們有話直說吧」,常用在商業場合。那為什麼跟 turkey 有關呢?據說是這樣的。曾有個白人和印地安人結伴去打獵,要分獵物時,白人告訴黑人:

"Now Wampum, you may have your choice: you take the crow, and I'll tale the turkey; or, if you'd rather, I'll take the turkey and you take the crow."(Wampum,你有兩個選擇:你拿烏鴉,我拿火雞;或我拿火雞,你拿烏鴉。)

印地安人發現這兩個選擇他都拿不到火雞,於是說:

"Ugh! You no talk turkey to me a bit."(呸!你壓根兒就沒跟我提到火雞。)

後來 talk turkey 就用來代指「坦率直接的談話」囉!我們來看個例子吧:

All right, guys. Enough with the pleasantries. Let’s talk turkey.(嘿,大夥兒。場面話差不多了。我們開門見山說吧。)

另外,也可以說 Let’s have some straight talk.,意思是一樣的喔!

Shoot、out with it、spit it out...這幾個常見的口語表達法都記起來了嗎?下回看美劇時不妨多多留意,跟外國人對話時若有合適機會也可以用用看喔!

