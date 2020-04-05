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江賢二一甲子縮影 從2.5萬張畫作看宇宙

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
江賢二作品「銀湖」。圖／北美館提供
江賢二作品「銀湖」。圖／北美館提供

地點從紐約、巴黎到台東，視野從「關窗」到「開窗」，色彩從深沉濃重到燦爛奔放。此刻在台北市立美術館展出「江賢二：回顧展」，蒐集畫家江賢二歷經一甲子逾200件作品，其色彩與光線的流轉，彷彿縮影此一世代台灣藝術家從出走到返鄉的心路歷程。

江賢二生於1942年，師大藝術系畢業旅居歐美逾30年。1960年代末，江賢二遠赴巴黎、紐約，在異鄉歷經現實與夢想的拉扯，留下許多色調深沉的作品。那時的江賢二甚至刻意將畫室窗戶全部封起，在沒自然光的環境下完成畫作。

上世紀末返台後，江賢二2008年遷居台東，完成色彩繽紛的「比西里岸之夢」系列、「金樽」系列。在台東海岸天光雲影與海潮濤聲召喚之下，江賢二敞開封閉多年的窗，讓近一甲子在異地流轉的人生，於畫布上傾瀉出燦爛光芒。

江賢二旅法期間曾完成「巴黎聖母院」系列，返台後他從故鄉廟宇啟發靈感，創作「百年廟」，兩個系列相比，可看到畫家如何運用深沉的畫筆捕捉宗教的神聖體驗。為了照顧親人，江賢二往返台美兩地，過程中完成的的「銀湖」系列，其神秘又壯闊的畫面，策展人王家驥形容「如海、如鏡、如雪，亦如星雲」，觀眾彷彿親臨藝術家的心湖，隨著藝術家的心神波瀾晃漾。

「我總是不知不覺間受這種音色透明感的影響，特別是弦樂那種一層一層交織、音色一層又一層的鋪展。」江賢二熱愛西洋古典音樂，他表示，其為人所稱道的色彩層次與不受顏料堆疊影響的透明感，深受音樂啟發。欣賞江賢二的畫作，彷彿可以「聽」見巴哈、孟德爾頌、德布西、荀白克等大師的音樂，隨著無聲的旋律走進藝術家的人生之旅。

藝術家可以「看」見宇宙嗎？藝術和科技合作，不僅打破兩者各自的限制、也開啟人們的想像，甚至提供宇宙之謎的可能解答。台中國立台灣美術館此刻正展出的「對稱性破缺：超科學藝術展，是國美館與英國藝術宇創意科技基金會和歐洲核子研究組織（CERN）合辦的大展。邀請九位國際藝術家展出他們與科學家、科學研究合作的成果。

英國藝術家蘇珊崔斯特的作品「藝術史的全像宇宙理論」，基於一個有趣而頗具野心的假設；一直以來，全世界藝術家所想描繪的，不管是有意識或無意識的，其實是宇宙的全像本質。如果將這些作品匯聚起來，人們便有可能看見完整的宇宙。

因此，她把藝術史上2萬5000張作品，從洞穴壁畫到全球當代藝術投影出來，並仿效CERN大型強子對撞機的運作模式，以每秒25張影像高速循環播放這兩萬五千張畫作，呈現一幅迷離魔幻的宇宙全景圖。

台北市立美術館展出「江賢二：回顧展」，展出畫家江賢二一甲子逾200件作品。圖／北美館提供
台北市立美術館展出「江賢二：回顧展」，展出畫家江賢二一甲子逾200件作品。圖／北美館提供
江賢二作品「金樽」。圖／北美館提供
江賢二作品「金樽」。圖／北美館提供
台北市立美術館展出「江賢二：回顧展」，展出畫家江賢二一甲子逾200件作品。圖／北美館提供
台北市立美術館展出「江賢二：回顧展」，展出畫家江賢二一甲子逾200件作品。圖／北美館提供

藝術家 巴黎聖母院 台東

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