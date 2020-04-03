快訊

【總編開箱】誰是陳時中「保持距離」的非特定人士？

防堵新冠肺炎疫情由境外「倒灌」 大陸這樣做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

充滿歷史典故 1座墓園彷彿1部民國史

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
王雲五墓園氣勢磅礡，由其得意門生、中研院院士金耀基撰寫的墓誌銘，曾是國文考題。圖為一代名伶孟小冬之墓。記者陳宛茜／攝影
王雲五墓園氣勢磅礡，由其得意門生、中研院院士金耀基撰寫的墓誌銘，曾是國文考題。圖為一代名伶孟小冬之墓。記者陳宛茜／攝影

台灣有充滿歷史典故的名人墓園、也不乏名家設計的墓碑。民眾不妨利用清明掃墓的機會，走訪這些充滿故事的墓園，也許會從中找到靈感與人生體悟。

台灣人訪巴黎，會到蒙帕納斯墓園，在沙特、波特萊爾等名人墓碑前憑弔、發思古幽情。最有資格成為「台版蒙帕納斯墓園」的，當屬位於新北樹林淨律寺樂山墓園。這裡是教育家王雲五、京劇名伶「冬皇」孟小冬、攝影大師郎靜山、詩人周夢蝶的最後歸宿，一座墓園彷彿一部民國史。

樂山墓園中的王雲五墓園氣勢磅礡，由其得意門生、中研院院士金耀基撰寫的墓誌銘，洋洋灑灑上千字。這篇墓誌銘文好、字好，曾收錄於「民國人物碑傳集」等書中，還曾被當成國文考題。而孟小冬的墳墓則由她自己生前選好設計，墓碑上的字還是由張大千題字。在清明節這一天，周夢蝶的友人與詩迷總是相約來到樂山，一起祭拜這位「孤獨國」的詩人。

國家文藝獎得主黃聲遠設計的「渭水之丘」，以極簡的詩意手法處理「台灣國父」蔣渭水遷葬後的墓園，贏得2018年台灣建築獎。「渭水之丘」是台灣第一個奪建築獎的墳墓。

渭水之丘位於櫻花陵園的最高丘地，墓園主體是一個有機橢圓形的平台，訪客站上平台，可俯瞰整個宜蘭平原、遠眺龜山島，壯闊的山與海從腳下一路連到天邊。參訪者可沿著雪谷步道上山，經過蔣渭水診斷台灣社會問題的「臨床講義」，走入被山海迴旋包圍的步道中，在盡頭看見渭水先生的墓石，靜躺於大片青草之中。碑上一個字都沒有，以留白引人沉思。

台中大度山花園公墓裡的席德進墓園，是畫家席德進最後一件作品。席德進學生、建築學者李乾朗表示，席德進臨終前在病床上親手設計墓園，交由他依其遺願建造，是席德進喜愛的典雅閩南式風格。

台灣的名人墓園還包括台大的傅斯年墓園(傅園)、中研院的胡適墓園、陽明山上的林語堂故居、張大千故居等，皆是風景清幽、適合漫步與憑弔的沉思空間。

德學者讚嘆：台墓碑工藝水準高 在國外能進博物館

可惜，台灣缺乏對墓碑文化的研究，迄今對台灣墓碑研究最完整深入的學者竟來自德國。高雄大學副教授奧利華（Oliver Streiter），從2007年開始研究台灣墓碑，並建置一個名為「數墓」( https://thakbong.dyndns.tv/ ）的網站，蒐集8萬個台灣墓碑的資料與照片。他指出，台灣許多墓碑的工藝水準，「在國外可以送進博物館」，卻沒做任何考古研究便丟棄，相當可惜。

王雲五墓園氣勢磅礡，由其得意門生、中研院院士金耀基撰寫的墓誌銘，曾是國文考題。記者陳宛茜／攝影
王雲五墓園氣勢磅礡，由其得意門生、中研院院士金耀基撰寫的墓誌銘，曾是國文考題。記者陳宛茜／攝影
黃聲遠設計的「渭水之丘」，是「台灣國父」蔣渭水的墓園，獲2018年台灣建築獎。圖／建築師雜誌提供
黃聲遠設計的「渭水之丘」，是「台灣國父」蔣渭水的墓園，獲2018年台灣建築獎。圖／建築師雜誌提供

墓碑 建築

延伸閱讀

墓園有巧思 變網美拍照景點

擁恆文創園區未興建靈骨塔 追思先人受疫情干擾較小

三芝世紀墓園服務中心上樑 安藤忠雄、龍巖首個代表作

公園內多出兩塊新墓碑 民眾見「死亡時間」毛骨悚然

相關新聞

英國紅色電話亭、彼得兔 墳墓啟發創作

清明掃墓節將至。華人慎終追遠，卻視墓碑、墓園為陰森恐怖之處，一年只有一天願意來此，並誕生了「墓仔埔也敢去」這樣的歌曲。

充滿歷史典故 1座墓園彷彿1部民國史

台灣有充滿歷史典故的名人墓園、也不乏名家設計的墓碑。民眾不妨利用清明掃墓的機會，走訪這些充滿故事的墓園，也許會從中找到靈...

國際小學堂／抗疫王牌 美「國防生產法」登板

美國總統川普三月十八日援用韓戰時代的法律「國防生產法」（Defense Production Act），希望迅速擴充口罩和防護衣產能，以對抗新冠肺炎疫情。

影／五個 IG 限時動態密技！漸層彩虹文字、多張照片組圖 你都會了嗎？

IG 限時動態花樣百出，今天這支影片介紹了五個 IG 小密技，小編剛剛看了之後才發現這五種我竟然都不會！漸層彩虹文字、多張照片組圖...，每個都超實用。如果你還不會，就快點進影片一起學吧！

紐時賞析／國內暴亂 影響印度全球地位

Until recently, Prime Minister Narendra Modi’s campaign to portray India as a rising power seemed to be ticking along despite troubles at home.

紐時賞析／新冠病毒時代 恐懼日增

In a Harlem cafe , a woman reading her cellphone sneezed without covering her mouth. On an ordinary day, the fleeting moment would pass barely noticed. But these are not ordinary days.

影／一段愛與冠狀病毒的故事 隔離、重災區、封城英文怎麼說？

近期武漢肺炎疫情日漸加劇，社會大眾人心惶惶。在這關鍵時期，不妨看看這段有趣的防疫宣導影片放鬆一下吧！

會考生活英語／【節慶篇】 清明連假

★單字 1. weekend [ˋwikˋɛnd] n. 周末（國中基本1200字）

紐時賞析／心理思考捷徑 導致醫師診斷錯誤

It’s tempting to believe that physicians are logical, meticulous thinkers who perfectly weigh the pros and cons of treatment options, acting as unbiased surrogates for their patients.

紐時賞析／睡眠障礙和工作過勞 職場導入身心靈安適課程

On a rainy Thursday afternoon, in a plush pink conference room in Manhattan, a group of colleagues formed a meditation circle. As they sat in their own silence, sirens and traffic wailed below. “Bathe in the joy of truly loving yourself,” a former Tibetan Buddhist monk advised them.

影／都是「假期」 holiday跟vacation差在哪？

許多人常常分不清楚 holiday 和 vacation 到底差在哪？難道不都是指「假期」嗎？一起來看看這部影片的介紹吧！

影／不吉利的日子 為什麼外國人超怕「十三號星期五」？

西方世界普遍認為「十三號星期五」是個不吉利的日子，那到底為什麼這一天不吉利？這種忌諱又是從什麼時候開始流傳的呢？趕快來了解一下吧！

熱門新聞

讓掌聲響起 清華大學發起向醫護致敬

影／清大26名師生通過隔離 校方拍影片致敬醫護

體能佳成績好！阿里山新住民二代錄取清大「將星計畫」

振聲高中3胞胎亮眼摘星 繁星都上國立大學

學校財務拉警報？環球科大澄清：絕無資金缺口

台師大全校大消毒改採遠距教學 確診生近期沒去鄰近商圈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。