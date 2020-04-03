充滿歷史典故 1座墓園彷彿1部民國史

台灣有充滿歷史典故的名人墓園、也不乏名家設計的墓碑。民眾不妨利用清明掃墓的機會，走訪這些充滿故事的墓園，也許會從中找到靈感與人生體悟。

台灣人訪巴黎，會到蒙帕納斯墓園，在沙特、波特萊爾等名人墓碑前憑弔、發思古幽情。最有資格成為「台版蒙帕納斯墓園」的，當屬位於新北樹林淨律寺樂山墓園。這裡是教育家王雲五、京劇名伶「冬皇」孟小冬、攝影大師郎靜山、詩人周夢蝶的最後歸宿，一座墓園彷彿一部民國史。

樂山墓園中的王雲五墓園氣勢磅礡，由其得意門生、中研院院士金耀基撰寫的墓誌銘，洋洋灑灑上千字。這篇墓誌銘文好、字好，曾收錄於「民國人物碑傳集」等書中，還曾被當成國文考題。而孟小冬的墳墓則由她自己生前選好設計，墓碑上的字還是由張大千題字。在清明節這一天，周夢蝶的友人與詩迷總是相約來到樂山，一起祭拜這位「孤獨國」的詩人。

國家文藝獎得主黃聲遠設計的「渭水之丘」，以極簡的詩意手法處理「台灣國父」蔣渭水遷葬後的墓園，贏得2018年台灣建築獎。「渭水之丘」是台灣第一個奪建築獎的墳墓。

渭水之丘位於櫻花陵園的最高丘地，墓園主體是一個有機橢圓形的平台，訪客站上平台，可俯瞰整個宜蘭平原、遠眺龜山島，壯闊的山與海從腳下一路連到天邊。參訪者可沿著雪谷步道上山，經過蔣渭水診斷台灣社會問題的「臨床講義」，走入被山海迴旋包圍的步道中，在盡頭看見渭水先生的墓石，靜躺於大片青草之中。碑上一個字都沒有，以留白引人沉思。

台中大度山花園公墓裡的席德進墓園，是畫家席德進最後一件作品。席德進學生、建築學者李乾朗表示，席德進臨終前在病床上親手設計墓園，交由他依其遺願建造，是席德進喜愛的典雅閩南式風格。

台灣的名人墓園還包括台大的傅斯年墓園(傅園)、中研院的胡適墓園、陽明山上的林語堂故居、張大千故居等，皆是風景清幽、適合漫步與憑弔的沉思空間。

德學者讚嘆：台墓碑工藝水準高 在國外能進博物館