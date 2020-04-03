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英國紅色電話亭、彼得兔 墳墓啟發創作

聯合報 / 記者陳宛茜／倫敦即時報導
位於倫敦市中心的索恩爵士墳墓，由索恩自己親手設計，其中央圓頂結構啟發了倫敦街頭的紅色電話亭。記者陳宛茜／攝影
位於倫敦市中心的索恩爵士墳墓，由索恩自己親手設計，其中央圓頂結構啟發了倫敦街頭的紅色電話亭。記者陳宛茜／攝影

清明掃墓節將至。華人慎終追遠，卻視墓碑、墓園為陰森恐怖之處，一年只有一天願意來此，並誕生了「墓仔埔也敢去」這樣的歌曲。

然而在英國，墓園不僅是人們憑弔與休憩的空間，更是藝術家、作家創作的靈感來源。倫敦街頭家具的代表—紅色電話亭，及英國最有名的童書「彼得兔」主角，靈感都來自墓碑與墓園。

因電影「哈利波特」一炮而紅的倫敦聖潘克拉斯火車站附近，立著300年歷史的聖潘克拉老教堂。

教堂周圍靜靜躺著多座墳墓，其中一座啟發了建築師吉爾斯（Giles Gilbert Scott）的靈感，倫敦街頭代表紅色電話亭從此誕生。

這座美麗而陰沉的墳墓，埋葬著英國史上公認最偉大的建築師—設計英格蘭銀行的約翰.索恩爵士（ Sir John Soan），以及他的妻子伊麗莎貝絲（Elizabeth Soane）。

伊麗莎貝絲1816年辭世，一年後，索恩為妻子和自己設計了這座低調、卻深具古典主義美學的墳墓。索恩爵士於1837辭世、葬進這座墳墓，永恆地陪伴摯愛的妻子。

聖潘克拉斯車站建造者為建築師喬治.吉爾伯特.斯克特（Geroge Gilbert Scott）。1926年，他的兒子吉爾斯參加倫敦一項設計電話亭的競圖，來到位於父親傑作附近的聖潘克拉斯老教堂漫步。於墓園沉思漫步時，吉爾斯看到索恩墳墓的中央圓頂結構，靈光一閃，最終贏得競圖。他在參與競圖的設計稿中，清楚寫明此一設計受到索恩墓園的啟發，完全不認為象徵現代化的電話亭向墓碑「致意」有什麼不妥。

此一紅色電話亭的設計歷經多次演進，但始終維持索恩爵士墳墓的基本結構。如果將紅色電話亭和索恩爵士墳墓的照片放一起，你會發現兩者間驚人的共同點；也會驚訝一個19世紀的墳墓，竟可啟發20世紀英國最具代表性的經典設計，所衍伸的文創商機迄今不衰。

如今台灣人到倫敦，總會不免俗帶回紅色電話亭造型的吊飾、撲滿或餅乾盒，可曾想過此一造型源自墳墓的伴手禮晦氣、不吉利？

墓園也是英國作家的靈感，寫「彼得兔」的作家碧雅翠絲（Beatrix Potter），其倫敦寓所位於布朗普頓墓園（Brompton Cemetery）附近。

2001年，「布朗普頓墓園之友」成員詹姆斯‧麥凱，以墓園的彩券基金進行研究，發現碧雅翠絲書中多位角色的名字，來自此一墓園的永久居民。如「彼得兔」主角Peter Rabbit，名字便與墓碑上的名字彼得‧拉比（Peter Rabbett）相似。詹姆斯認為，碧翠絲寫作也經常到此一墓園晃晃，從墓碑中尋找靈感。

消息傳開後，研究碧翠絲的傳記作家茱蒂‧泰勒不以為忤，反而稱讚此一研究是「迷人而令人愉快的想法」。

位於倫敦市中心的索恩爵士墳墓，由索恩自己親手設計，其中央圓頂結構啟發了倫敦街頭的紅色電話亭。記者陳宛茜／攝影
位於倫敦市中心的索恩爵士墳墓，由索恩自己親手設計，其中央圓頂結構啟發了倫敦街頭的紅色電話亭。記者陳宛茜／攝影
位於倫敦市中心的索恩爵士墳墓，由索恩自己親手設計。記者陳宛茜／攝影
位於倫敦市中心的索恩爵士墳墓，由索恩自己親手設計。記者陳宛茜／攝影
倫敦街頭的紅色電話亭，源自索恩爵士墳墓的圓頂結構是其特色。記者陳宛茜／攝影
倫敦街頭的紅色電話亭，源自索恩爵士墳墓的圓頂結構是其特色。記者陳宛茜／攝影

倫敦 墓碑

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