影／五個 IG 限時動態密技！漸層彩虹文字、多張照片組圖 你都會了嗎？

IG 限時動態花樣百出,今天這支影片介紹了五個 IG 小密技,小編剛剛看了之後才發現這五種我竟然都不會!漸層彩虹文字、多張照片組圖...,每個都超實用。如果你還不會,就快點進影片一起學吧!

影片提到的小技巧你都學起來了嗎?趕緊發個 IG 限時動態來試試看吧!另外,不知道大家記不記得,講者一邊介紹一邊示範時,曾說了個狀聲詞 Boom!(砰!)。其實英文口語中還有不少狀聲詞或感嘆詞喔,像是 ta-da、psst、whew...等,今天就跟著希平方一起來認識認識吧!

◎ ta-da

有時也寫成 ta-dah、ta-daaaah,是用來引起他人注意、展現興奮之情的感嘆詞,在變魔術、獻寶、展示某事物時都可能用到,據說是在模擬重要人物出場或儀式開始的號角齊鳴聲。例如:

Ta-da! Look what we got for you.(搭啦!看我們帶了什麼給你。)

另外,這個詞也經常會搭配張開雙手的手勢喔!它的發音和手勢可以參考這支 影片 (3:46)。

◎ voilà

Voilà 是法文 See there! 的意思,常用來獲取注意力,或暗示某物的出現就像是施了魔法般,有點像英文說的:There it is.、There you are.。例如:

Squeeze a little bit of lemon juice on top to give it the last touch. And voilà!(最後在上頭擠一點檸檬汁。瞧!)

另外,也可以參考 影片 (2:17)來聆聽它的發音喔!

◎ psst

也可以根據呈現出的聲音長短寫成 pst、pssst,是想小小聲吸引某人注意時會發出的聲音。例如發現有個同事有點不對勁,想偷問隔壁同事發生什麼事時,可能就會說:

Psst! Psst! Why is she acting so weird?(噗斯!噗斯!她怎麼怪怪的?)

另外,可以參考這個 網站 來聆聽這個詞的發音。

◎ pfff

有時也寫成 pf、pff,是想表示厭煩、失望、輕蔑時會發出的聲響,有點像我們中文說的「切」、「嘖」。例如:

Pfff, what's your problem?(嘖,你有什麼毛病啊?)

“Pfff!” she snorted. "Do I look like I care?" (「切!」她哼了一聲。「我看起來像在乎嗎?」)

另外,可以參考這個 網站 並點選 Audio 旁的播放圖示來聆聽發音。

◎ whew

常是要表達驚訝、疲倦、天氣熱、鬆了一口氣時會脫口而出的感嘆詞。例如:

Whew, what a tiring day!(吁,今天好累!)

Whew, that was close! We almost got caught!(呼,好險!我們差點就要被抓到了!)

另外也可以參考這個 影片 (1:07)來聆聽這個字該怎麼發音喔!

◎ huh

Huh 是想表示沒聽清楚、不太理解,或感到意外或不贊同時常用到的感嘆詞。例如:

Huh? What was your question again?(蛤?你剛的問題是什麼?)

Huh? Are you kidding me?(嘎?你在開玩笑嗎?)

另外也可以參考這支 影片 (1:05)來聆聽發音喔!

◎ aww

Aww 是一種表示喜愛的感嘆詞,有時也會寫成 aw、awww、awwww...,常用在覺得某事物很可愛、很感人、很貼心...的時候。例如:

Aww! Look at the dog lying in the sun. My heart is melting.(噢!你看那隻在曬太陽的狗。我的心要融化了。)

另外,也可以參考這支 影片 (1:54)來知道這個字該怎麼發音喔!

看完這篇專欄後,相信大家也都知道 ta-da、voilà、psst...等狀聲詞和感嘆詞的含意及使用時機了,下次觀看影片或美劇時,不妨多多留意喔!

