影／五個 IG 限時動態密技！漸層彩虹文字、多張照片組圖 你都會了嗎？
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IG 限時動態花樣百出，今天這支影片介紹了五個 IG 小密技，小編剛剛看了之後才發現這五種我竟然都不會！漸層彩虹文字、多張照片組圖...，每個都超實用。如果你還不會，就快點進影片一起學吧！
影片提到的小技巧你都學起來了嗎？趕緊發個 IG 限時動態來試試看吧！另外，不知道大家記不記得，講者一邊介紹一邊示範時，曾說了個狀聲詞 Boom!（砰！）。其實英文口語中還有不少狀聲詞或感嘆詞喔，像是 ta-da、psst、whew...等，今天就跟著希平方一起來認識認識吧！
◎ ta-da
有時也寫成 ta-dah、ta-daaaah，是用來引起他人注意、展現興奮之情的感嘆詞，在變魔術、獻寶、展示某事物時都可能用到，據說是在模擬重要人物出場或儀式開始的號角齊鳴聲。例如：
Ta-da! Look what we got for you.（搭啦！看我們帶了什麼給你。）
另外，這個詞也經常會搭配張開雙手的手勢喔！它的發音和手勢可以參考這支影片（3:46）。
◎ voilà
Voilà 是法文 See there! 的意思，常用來獲取注意力，或暗示某物的出現就像是施了魔法般，有點像英文說的：There it is.、There you are.。例如：
Squeeze a little bit of lemon juice on top to give it the last touch. And voilà!（最後在上頭擠一點檸檬汁。瞧！）
另外，也可以參考影片（2:17）來聆聽它的發音喔！
◎ psst
也可以根據呈現出的聲音長短寫成 pst、pssst，是想小小聲吸引某人注意時會發出的聲音。例如發現有個同事有點不對勁，想偷問隔壁同事發生什麼事時，可能就會說：
Psst! Psst! Why is she acting so weird?（噗斯！噗斯！她怎麼怪怪的？）
另外，可以參考這個網站來聆聽這個詞的發音。
◎ pfff
有時也寫成 pf、pff，是想表示厭煩、失望、輕蔑時會發出的聲響，有點像我們中文說的「切」、「嘖」。例如：
Pfff, what's your problem?（嘖，你有什麼毛病啊？）
“Pfff!” she snorted. "Do I look like I care?" （「切！」她哼了一聲。「我看起來像在乎嗎？」）
另外，可以參考這個網站並點選 Audio 旁的播放圖示來聆聽發音。
◎ whew
常是要表達驚訝、疲倦、天氣熱、鬆了一口氣時會脫口而出的感嘆詞。例如：
Whew, what a tiring day!（吁，今天好累！）
Whew, that was close! We almost got caught!（呼，好險！我們差點就要被抓到了！）
另外也可以參考這個影片（1:07）來聆聽這個字該怎麼發音喔！
◎ huh
Huh 是想表示沒聽清楚、不太理解，或感到意外或不贊同時常用到的感嘆詞。例如：
Huh? What was your question again?（蛤？你剛的問題是什麼？）
Huh? Are you kidding me?（嘎？你在開玩笑嗎？）
另外也可以參考這支影片（1:05）來聆聽發音喔！
◎ aww
Aww 是一種表示喜愛的感嘆詞，有時也會寫成 aw、awww、awwww...，常用在覺得某事物很可愛、很感人、很貼心...的時候。例如：
Aww! Look at the dog lying in the sun. My heart is melting.（噢！你看那隻在曬太陽的狗。我的心要融化了。）
另外，也可以參考這支影片（1:54）來知道這個字該怎麼發音喔！
看完這篇專欄後，相信大家也都知道 ta-da、voilà、psst...等狀聲詞和感嘆詞的含意及使用時機了，下次觀看影片或美劇時，不妨多多留意喔！
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