破蛋怎處理？動物園靠「補蛋術」拯救龜寶寶

台北市立動物園照養各種卵生動物，但當動物媽媽把蛋產下後，卻可能因各種突發狀況，導致胚胎無法正常發育。為此，台北市立動物園依照蛋損壞程度進行評估，並透過驚人「補蛋」技術，以及檢傷分類，填補各種「裂蛋」，讓龜寶寶得以在蛋中延續生命。

園方表示，當年協助進行龜蛋人工孵化，偏偏遇上蛋殼破損事件的保育員，急中生智將膠帶黏在破掉的蛋殼上，沒想到胚胎成功在蛋殼裡發育、孵化，經過多年努力，損壞蛋的孵化率逐步已提高到30至50%。

園方提到，有些迷糊的動物媽媽，總把蛋以「四處亂撒」的方式產下，除了容易踩壞，也無法順利孵化出寶寶。保育員為此祭出「補蛋技術」，仔細修補破損的蛋殼後，讓胚胎能持續正常發育。

至於補蛋細節，園方表示，主要就是將破損處完整覆蓋，避免水分過度散失或微生物入侵，讓胚胎繼續健康成長。此外，園方也會針對破蛋進行檢傷分類，等級1為蛋殼只有表面出現裂痕，等級2為蛋殼破損、內層卵膜完整，等級3為蛋殼與卵膜皆受損、蛋液已溢出。

園方也進一步說明，等級1只需在裂縫處塗上無毒指甲油，等級2、3的方法，一種是在破損處以石臘膜或高級人工皮貼覆，再以熱熔槍沿破損處周圍加熱，讓石臘膜黏合在蛋殼上。另一種則是採「回收蛋殼再利用」，將回收蛋殼清洗乾淨並消毒後，配合無毒指甲油貼於破損處，才算大功告成。