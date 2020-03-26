快訊

日2少女荒廢旅館探險後人間蒸發 24年後海上撈出白骨

獲選率僅1％！台灣10家最酷新創 AI公司占一半

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

科技部選拔全台最酷的10科技新創公司，今公布選拔結果，雲守護安控、聿信醫療等10家企業獲選；AI公司占五成、生醫公司占三成，是最大宗。科技部長陳良基說，盼能鼓勵台灣年輕世代用科技解決問題，助新創提升國際能見度、爭取更多資源商機，有機會成為新產業結構的一環。

科技部表示，入圍新創中，生醫團隊占比達三成，如「聿信醫療」藉由偵測肺的聲音監控肺部異常狀態；「豐康微流體晶片」的獨家微流體晶片技術，可於10分鐘內針對急性腎損傷進行檢測，及「昱星生物科技」光學檢測技術可量測細胞對藥物的反應，提升治療準確度。

陳良基說，新冠肺炎疫情持續，有些入圍者投入解決問題，像是聿信醫療用產品提升早期徵狀診斷率、減少醫療不必要的接觸，目前已與亞東醫院合作進行肺部偵測臨床試驗。

聚焦AI技術比率達五成，比如「雲守護安控」透過影像辨識骨骼的姿勢與資料對比，可精準偵測及預防老人跌倒；「愛因斯坦人工智慧」以30秒快檢技術，測出腦出血部位。

另外，「亞大基因科技」與微軟共建基因Co-cell資料平台；「光禾感知科技」以空間識別和訊號處理為核心，全感知科技進攻日本智慧棒球場；「洞見未來科技」打造新一代智慧助聽器，研發技術可從吵雜的情況下精確地捕捉到人聲。

綠能領域方面，科技部表示，本年十酷團隊中創下最高募資額的「聯齊科技」善用模組化平台，將能源數據和裝置整合至雲端系統，成功進軍日本市場。另有資通科技領域的「稜研科技」，是國內外少數同時具備毫米波及嵌入式技術能力的團隊，可為全球基地台提供具競爭優勢的模組產品。

科技部表示，這次評審包括產業代表、新創投資人、技術專家、新創生態圈代表，從2620家科技新創中，推薦521家團隊參與選拔，經初審、複審、決選三階段，遴選出台灣科技新創10酷。

陳良基 基因 新冠肺炎

延伸閱讀

防疫立功基礎研究也要超前部署！陳良基：經費應倍增

基礎研究經費占比 陳良基盼5年內增為10%到15%

創業之星／陳良基：創新創業 挹注經濟動能

AI助陣 強化台灣防疫軟實力

相關新聞

獲選率僅1％！台灣10家最酷新創 AI公司占一半

科技部選拔全台最酷的10科技新創公司，今公布選拔結果，雲守護安控、聿信醫療等10家企業獲選；AI公司占五成、生醫公司占三...

影／都是「假期」 holiday跟vacation差在哪？

許多人常常分不清楚 holiday 和 vacation 到底差在哪？難道不都是指「假期」嗎？一起來看看這部影片的介紹吧！

影／不吉利的日子 為什麼外國人超怕「十三號星期五」？

西方世界普遍認為「十三號星期五」是個不吉利的日子，那到底為什麼這一天不吉利？這種忌諱又是從什麼時候開始流傳的呢？趕快來了解一下吧！

寫作教室／挖掘你的「找碴」感官：從哪裡看見細節

寫作強調「主動看見」細節的重要，並且運用摹寫，示現作者視野中美好畫面（美好不代表正向），目的為帶領讀者還原（或可稱回憶）...

數感實驗室／為何這方式領口罩？ 身分證末碼的奇偶數問題

近日隨著口罩議題引發了許多數學素養題，比方說，現在用身分證末碼奇數或偶數錯開民眾購買日期，有些人可能會想，這真的完全公平...

突破新冠肺炎封鎖 AR藝術登陸中正紀念堂等世界12地標

新冠肺炎疫情蔓延，倫敦、紐約、巴黎等藝術大城相繼關閉博物館與藝廊，卻激發新形態藝術的崛起。美國藝術家KAWS的AR藝術展...

國際小學堂／內外交迫 土耳其放難民入歐

除了新冠肺炎，歐洲正面臨另一場危機：土耳其開放邊界，不阻擋難民進入歐洲。與土國接壤的希臘和保加利亞大為緊張，調派軍警鎮守邊界，自二○一五年難民潮之後，新一波難民闖進歐洲的危機一觸即發。

影／紐西蘭網紅爸爸帶寶寶買菜 kiwi除了奇異果還有別的意思！

相信對許多新手爸媽來說，帶小寶寶到超市購物是一件相當不容易的事，你是屬於哪種類型的家長呢？趕快來看看這位來自紐西蘭的網紅爸爸的爆笑演出吧！

影／泰勒絲成名代價 《美國小姐》官方中文預告

小天后泰勒絲獲獎無數，音樂之路可說是非常成功，然而人紅是非多，她在演藝生涯中飽受批評與爭議，私生活、身材...都成了大家茶餘飯後的話題。今年，Netflix 推出紀錄片電影《美國小姐》，一揭她成名背後所遇到的困難、挫折與心路歷程，一起來看看那個你所不知道的泰勒絲。

紐時賞析／商家無須再把男女顧客隔開 沙國社會轉變

For insight into these head-spinning times in Saudi Arabia, where the ultraconservative social and religious codes that micromanage daily life seem to spring a new leak every month — women driving! movie theaters! Usher and Akon rapping to sold-out crowds! — it sometimes pays to read the Google Maps reviews of specialty coffee shops.

我科大參與製作美國儀器 助合成癌症疫苗原料藥

龍華科技大學表示，校內老師參與美國生技公司CSBio的產學計畫，台美合作開發胜肽合成儀，能製作癌症疫苗原料藥、治SARS...

寫作教室／如果我能看得見——打造「細節」的敘事技巧

寫作最可貴在於「看見」，無論讀者或作者，都在力求「看見」他人眼底的畫面，進而「回憶」或「幻想」自己的內心小劇場。事實上，...

熱門新聞

教部拍板：會考、指考、統測規畫二次考 採外加名額分發

統測、指考跟進會考有兩次考試方案？陳時中：和教育部討論中

東部某大學生曾赴中研院交流 校方：學生已居家檢疫

部落最年輕巫師 花商何盈暉錄取暨南大學原民專班

千人以上中小學可購紅外線熱顯像儀 1054校受惠

台大農試場賣店明起限師生職員進入 每人限購一瓶牛奶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。