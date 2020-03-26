獲選率僅1％！台灣10家最酷新創 AI公司占一半

科技部選拔全台最酷的10科技新創公司，今公布選拔結果，雲守護安控、聿信醫療等10家企業獲選；AI公司占五成、生醫公司占三成，是最大宗。科技部長陳良基說，盼能鼓勵台灣年輕世代用科技解決問題，助新創提升國際能見度、爭取更多資源商機，有機會成為新產業結構的一環。

科技部表示，入圍新創中，生醫團隊占比達三成，如「聿信醫療」藉由偵測肺的聲音監控肺部異常狀態；「豐康微流體晶片」的獨家微流體晶片技術，可於10分鐘內針對急性腎損傷進行檢測，及「昱星生物科技」光學檢測技術可量測細胞對藥物的反應，提升治療準確度。

陳良基說，新冠肺炎疫情持續，有些入圍者投入解決問題，像是聿信醫療用產品提升早期徵狀診斷率、減少醫療不必要的接觸，目前已與亞東醫院合作進行肺部偵測臨床試驗。

聚焦AI技術比率達五成，比如「雲守護安控」透過影像辨識骨骼的姿勢與資料對比，可精準偵測及預防老人跌倒；「愛因斯坦人工智慧」以30秒快檢技術，測出腦出血部位。

另外，「亞大基因科技」與微軟共建基因Co-cell資料平台；「光禾感知科技」以空間識別和訊號處理為核心，全感知科技進攻日本智慧棒球場；「洞見未來科技」打造新一代智慧助聽器，研發技術可從吵雜的情況下精確地捕捉到人聲。

綠能領域方面，科技部表示，本年十酷團隊中創下最高募資額的「聯齊科技」善用模組化平台，將能源數據和裝置整合至雲端系統，成功進軍日本市場。另有資通科技領域的「稜研科技」，是國內外少數同時具備毫米波及嵌入式技術能力的團隊，可為全球基地台提供具競爭優勢的模組產品。

科技部表示，這次評審包括產業代表、新創投資人、技術專家、新創生態圈代表，從2620家科技新創中，推薦521家團隊參與選拔，經初審、複審、決選三階段，遴選出台灣科技新創10酷。