影／都是「假期」 holiday跟vacation差在哪？

許多人常常分不清楚 holiday 和 vacation 到底差在哪?難道不都是指「假期」嗎?一起來看看這部影片的介紹吧!

看完後,有沒有稍微有點概念了呢?以下小編再幫大家整理一下,讓大家更清楚地了解 holiday 和 vacation 這兩個字的用法和差別喔!

表示「假期」

◎ vacation

在美式英文中,若要表示「假期」時,會用 vacation 這個字。不過要注意這個字通常是當單數或不可數名詞喔,不會有複數用法,來看些例子吧:

You look tired; you should take a vacation.(你看起來很累;你應該休個假。)

We're planning a summer vacation to Thailand next year.(我們正計畫明年夏天到泰國旅遊。)

They're on vacation in Okinawa right now.(他們現在在沖繩休假。)

◎ holiday

在英式英文中,若要表示「假期」時,會用 holiday 這個字。這個字可以當可數或不可數名詞,來看些例子吧:

I get four weeks’ holiday a year.(我一年有四週的假期。)

Did you enjoy your summer holidays?(你的暑假還愉快嗎?)

I'm afraid Jimmy is away on holiday this week.(不好意思,Jimmy 這週休假去了。)

◎ holiday

在美式英文中,holiday 可以表示「國定假日」,通常指的是特定一天的國定假日,如 Thanksgiving(感恩節)、Independence Day(獨立紀念日)、New Year's Day(元旦)等等,舉個例子:

The Fourth of July is a national holiday in the U.S.(在美國,七月四號是國定假日。)

◎ bank holiday

如果是英式英文,「國定假日」則會用 bank holiday 表示。這個字源自於 19 世紀末的英國,當時 bank holiday 是指銀行休息的日子,現在則用來指國定假日,舉個例子:

My family and I plan to go camping in Cornwall this bank holiday weekend.(這次的連假我們家計畫到康瓦爾露營。)

◎ public holiday

如果你怕搞混的話,別擔心,無論在英式或美式英文中,你都可以用 public holiday 來指「國定假日」,舉個例子:

New Year's Day is a public holiday in many countries.(在許多國家,元旦是國定假日。)

「假期」還可以怎麼說?

◎ break

大家一定常常聽到 take a break(休息一下)這個說法,但其實 break 除了可以指「休息」以外,也可以指「假期」喔,不管英式還是美式都通用,來看些例子吧:

How long is Christmas break this year?(今年的聖誕假期有多長?)

Due to the coronavirus outbreak, all schools in Taiwan had an extended winter break.(因為冠狀病毒疫情爆發,台灣所有的學校都把寒假延長了。)

看完這篇專欄後,你一定更熟悉 holiday 和 vacation 這兩個字的差別了,也不用再擔心會用錯囉!下面還有更精彩的延伸閱讀,可千萬別錯過喔!

