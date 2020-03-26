影／都是「假期」 holiday跟vacation差在哪？

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許多人常常分不清楚 holiday 和 vacation 到底差在哪？難道不都是指「假期」嗎？一起來看看這部影片的介紹吧！

看完後，有沒有稍微有點概念了呢？以下小編再幫大家整理一下，讓大家更清楚地了解 holiday 和 vacation 這兩個字的用法和差別喔！

表示「假期」

◎ vacation

在美式英文中，若要表示「假期」時，會用 vacation 這個字。不過要注意這個字通常是當單數或不可數名詞喔，不會有複數用法，來看些例子吧：

You look tired; you should take a vacation.（你看起來很累；你應該休個假。）

We're planning a summer vacation to Thailand next year.（我們正計畫明年夏天到泰國旅遊。）

They're on vacation in Okinawa right now.（他們現在在沖繩休假。）

◎ holiday

在英式英文中，若要表示「假期」時，會用 holiday 這個字。這個字可以當可數或不可數名詞，來看些例子吧：

I get four weeks’ holiday a year.（我一年有四週的假期。）

Did you enjoy your summer holidays?（你的暑假還愉快嗎？）

I'm afraid Jimmy is away on holiday this week.（不好意思，Jimmy 這週休假去了。）

◎ holiday

在美式英文中，holiday 可以表示「國定假日」，通常指的是特定一天的國定假日，如 Thanksgiving（感恩節）、Independence Day（獨立紀念日）、New Year's Day（元旦）等等，舉個例子：

The Fourth of July is a national holiday in the U.S.（在美國，七月四號是國定假日。）

◎ bank holiday

如果是英式英文，「國定假日」則會用 bank holiday 表示。這個字源自於 19 世紀末的英國，當時 bank holiday 是指銀行休息的日子，現在則用來指國定假日，舉個例子：

My family and I plan to go camping in Cornwall this bank holiday weekend.（這次的連假我們家計畫到康瓦爾露營。）

◎ public holiday

如果你怕搞混的話，別擔心，無論在英式或美式英文中，你都可以用 public holiday 來指「國定假日」，舉個例子：

New Year's Day is a public holiday in many countries.（在許多國家，元旦是國定假日。）

「假期」還可以怎麼說？

◎ break

大家一定常常聽到 take a break（休息一下）這個說法，但其實 break 除了可以指「休息」以外，也可以指「假期」喔，不管英式還是美式都通用，來看些例子吧：

How long is Christmas break this year?（今年的聖誕假期有多長？）

Due to the coronavirus outbreak, all schools in Taiwan had an extended winter break.（因為冠狀病毒疫情爆發，台灣所有的學校都把寒假延長了。）

看完這篇專欄後，你一定更熟悉 holiday 和 vacation 這兩個字的差別了，也不用再擔心會用錯囉！下面還有更精彩的延伸閱讀，可千萬別錯過喔！

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