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突破新冠肺炎封鎖 AR藝術登陸中正紀念堂等世界12地標

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
美國藝術家KAWS的AR藝術展，民眾可從手機APP購買AR藝品，自行設計場景並打卡，創造自己的藝廊。記者陳宛茜／攝影
美國藝術家KAWS的AR藝術展，民眾可從手機APP購買AR藝品，自行設計場景並打卡，創造自己的藝廊。記者陳宛茜／攝影

新冠肺炎疫情蔓延，倫敦、紐約、巴黎等藝術大城相繼關閉博物館與藝廊，卻激發新形態藝術的崛起。美國藝術家KAWS的AR藝術展上周登陸中正紀念堂，並於倫敦千禧橋、巴黎羅浮宮等12個世界地標同步展出，成為近期最夯的國際藝術大展。

簡稱「AR」的擴增實境技術，指的是透過鏡頭影像的位置角度與圖像分析，讓螢幕上的虛擬世界和現實場景進行結合與互動。KAWS此次設計的是一款摀著眼睛的虛擬公仔，民眾只要用手機下載App、來到這12個地點，就可以觀看KAWS的創作：公仔漂浮於羅浮宮金字塔之上、在京都和服美女的腳下行走、或是飛翔於坦尚尼亞廣闊的草原之上。

民眾也可從App中購買虛擬這款公仔，透過手機在全球不同地點放置、設計場景和打卡，創造自己的作品後上傳社交網站，打造屬於自己的藝廊。此一名為「Expanded Holiday（延長假期）」的藝展，推出時間正逢新冠肺炎爆發之際，AR藝品無須飄洋過海，也不必擔心人擠人看展，意外突破疫情封鎖，成為新冠肺炎期間最夯的國際藝術展。

策展人胡朝聖表示，AR藝術發展數年，技術逐漸成熟。他曾與東吳大學合作，在戶外打造20多件AR雕塑，讓觀眾透過手機觀看結合現實卻超越現實的藝術創作。AR藝品可和觀眾互動、大量收藏，翻轉傳統藝術限量、珍貴的特質，並擴展藝術收藏和觀看的方式，可望在「後新冠肺炎時代」成為不可忽視的藝術潮流。

此外，原定3月舉辦的香港巴賽爾藝術展，因疫情改成線上展後，銷售意外強勁。根據藝術網站「ArtNet」調查，多間國際大型畫廊在上周三線上藝展開幕後，相繼賣出逾台幣上千萬的大畫。一幅保羅‧麥卡錫的畫作，甚至賣給了一名正在居家隔離的法國收藏家。

巴賽爾藝術總監馬克在新聞稿中表示，雖然沒有什麼可以取代親自參與實體藝博會的經驗，但遍布全球的VIP買家很樂意可以在一個空間中看見2000多幅全球傑出畫作，許多畫廊也透過此一平台探索「線上觀看」畫作的潛力。

胡朝聖指出，在此一充滿天災人禍的時代，網路將不可避免地成為重要的交易型態；加上新世代藏家對網路相當熟悉，新冠肺炎讓線上藝廊與AR藝術迅速崛起，成為未來主要的藝術觀賞與消費形式。

美國藝術家KAWS的AR藝術展，此刻正在中正紀念堂、倫敦千禧橋、巴黎羅浮宮等12個世界地標同步展出。圖／取自Acute Art網站
美國藝術家KAWS的AR藝術展，此刻正在中正紀念堂、倫敦千禧橋、巴黎羅浮宮等12個世界地標同步展出。圖／取自Acute Art網站

新冠肺炎 疫情 巴黎

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