中山大學打造「西灣學院創意實踐基地」 成創意孵化場

中山大學「西灣學院創意實踐基地」今天正式啟用，位於圖資大樓10樓、面積600坪，擁有西子灣無敵海景，並以海岸景觀發想設計，將礁岸、礁石等意象轉化為空間元素。基地借鏡美國麻省理工學院的媒體實驗室，以學生與測試想像未來為主體，打造全新的「教學研發實驗櫥窗」，提供師生思考激辯、跨域教學、演講研討、測試想法及展演成果使用。

「西灣學院創意實踐基地」由中大西灣學院副院長陸曉筠主導設計，她所規畫的嘉義東石「鰲鼓濕地森林園區」，曾榮獲美國景觀大獎。

中山大學校長鄭英耀表示，全新的西灣學院創意實踐基地讓教室不再只是教室，而是「生活實驗場」。摒除厚重的牆面阻隔，互動空間僅以玻璃分界，研討室桌椅跳脫四四方方的傳統形態，沒有固定座位，改以不規則、開放或活動式設計供運用。還設有即興發表平台與綠色植栽牆，和滿室蕨類的「放鬆區」。

西灣學院院長蔡敦浩說，從創作到測試、原型到展示，創意實踐基地是中山的「教學研發實驗櫥窗」，期能成為學生將創意催化，進而落地生根的孵化場。

因應斜槓世代亟需的表達能力，基地內的TED講堂規畫為梯形階梯式座位，協助學生戰勝「舞台恐懼症」，並設置攝影棚與影音製播設備，迎接「網紅時代」。用以培育「實戰力」的創作場域，除購入3D列印機、鑽孔機等手作設備，也預留大片空間，開放學生進駐使用。