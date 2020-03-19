影／紐西蘭網紅爸爸帶寶寶買菜 kiwi除了奇異果還有別的意思！

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相信對許多新手爸媽來說，帶小寶寶到超市購物是一件相當不容易的事，你是屬於哪種類型的家長呢？趕快來看看這位來自紐西蘭的網紅爸爸的爆笑演出吧！

看完後，除了這位爸爸渾然天成的幽默感外，你有沒有注意到這位爸爸穩重又迷人的紐西蘭腔調呢？其實紐西蘭除了在腔調上和其他地區有些微不同，他們也有許多特有的表達方式喔，今天就和希平方一起學習吧！

◎ Kiwi / kiwi

說到紐西蘭就不得不提這個字，kiwi 不僅可以指「奇異果」、「奇異鳥」，字首大寫時也能指「紐西蘭人」喔，舉個例子：

Many Kiwis are anxious about the coronavirus.（許多紐西蘭人十分擔心冠狀病毒。）

◎ g'day

影片中的爸爸一開始就是用這個片語和各位打招呼喔！這個字其實就是 good day 的縮寫，意思是「你好」。除了紐西蘭人常用這個字之外，澳洲人也會使用這個字喔，舉個例子：

G'day, sir! How could I help you?（先生您好！請問有什麼需要服務的嗎？）

◎ chur

這個字的用途相當廣，可以用於「打招呼」、「道別」、「感謝」、「歡呼」，依照不同的前後文會有不同的意思，舉個例子：

Could you give me some more beer? Chur, bro!（你能再給我一些啤酒嗎？謝啦老兄！）

Here is your breakfast, chur!（帥哥，你的早餐來囉！）

◎ she’ll be right

雖然這個片語裡面有一個 she，但可跟女性沒有直接的關聯喔！這片語可以用來表示「某件事沒有問題」，舉個例子：

A: Do I have to heat up the pasta?（我需要熱一下義大利麵嗎？）

B: Ah, no. She'll be right.（啊，不用。這樣就可以了。）

◎ sweet as

這個片語的意思是「太棒了」、「酷耶」，舉個例子：

A: Do you guys need a ride?（你們需要搭便車嗎？）

B: Yes, we do! Sweet as!（好啊！太棒了！）

◎ too much

在紐西蘭英文中，too much 的意思可能跟你想的不太一樣喔，它其實指的是「太棒了」、「太好了」，舉個例子：

A: Hey mate, wanna have this last biscuit?（嘿老兄，你要最後一塊餅乾嗎？）

B: Oh, too much, bro!（喔，太棒了，兄弟！）

◎ tomato sauce

和英國一樣，炸魚薯條（fish and chips）在紐西蘭也相當普遍，不過紐西蘭人用來配薯條的「番茄醬」，英文不是我們常聽到的 ketchup，而是 tomato sauce，例如：

Can I have some tomato sauce for my fish and chips? Chur, bro!（我可以要點番茄醬配我的炸魚薯條嗎？謝啦老兄！）

◎ dairy

你一定有學過這個字當「乳製品」的用法，不過在紐西蘭，dairy 也用來表示「（小）商店」，裡面會販賣各種食物、飲料、零食等等，類似我們的便利商店，舉個例子：

I am going to grab some meat pies at the dairy. Do you need anything?（我要去商店買些肉派。你需要什麼嗎？）

◎ egg

你以為這個字只有「蛋」的意思嗎？在紐西蘭，egg 也可以用來指「笨蛋、白癡」，使用時可要注意別冒犯到別人喔，舉個例子：

Hey, listen to me! Don’t be such an egg, okay?（嘿，聽我說！別當個笨蛋好嗎？）

◎ togs

在海島國家，水上活動是不可少的。不過在紐西蘭，各種類型的「泳裝、泳衣、泳褲」都可以用 togs 來表示喔，舉個例子：

Wait a second! I’m just gonna put my togs on.（等我一下啦！我穿個泳衣。）

看完這篇專欄後，下次有機會到紐西蘭遊玩時不妨用用這些道地的單字片語吧！

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