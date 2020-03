影／紐西蘭網紅爸爸帶寶寶買菜 kiwi除了奇異果還有別的意思！

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

相信對許多新手爸媽來說,帶小寶寶到超市購物是一件相當不容易的事,你是屬於哪種類型的家長呢?趕快來看看這位來自紐西蘭的網紅爸爸的爆笑演出吧!

看完後,除了這位爸爸渾然天成的幽默感外,你有沒有注意到這位爸爸穩重又迷人的紐西蘭腔調呢?其實紐西蘭除了在腔調上和其他地區有些微不同,他們也有許多特有的表達方式喔,今天就和希平方一起學習吧!

◎ Kiwi / kiwi

說到紐西蘭就不得不提這個字,kiwi 不僅可以指「奇異果」、「奇異鳥」,字首大寫時也能指「紐西蘭人」喔,舉個例子:

Many Kiwis are anxious about the coronavirus.(許多紐西蘭人十分擔心冠狀病毒。)

◎ g'day

影片中的爸爸一開始就是用這個片語和各位打招呼喔!這個字其實就是 good day 的縮寫,意思是「你好」。除了紐西蘭人常用這個字之外,澳洲人也會使用這個字喔,舉個例子:

G'day, sir! How could I help you?(先生您好!請問有什麼需要服務的嗎?)

◎ chur

這個字的用途相當廣,可以用於「打招呼」、「道別」、「感謝」、「歡呼」,依照不同的前後文會有不同的意思,舉個例子:

Could you give me some more beer? Chur, bro!(你能再給我一些啤酒嗎?謝啦老兄!)

Here is your breakfast, chur!(帥哥,你的早餐來囉!)

◎ she’ll be right

雖然這個片語裡面有一個 she,但可跟女性沒有直接的關聯喔!這片語可以用來表示「某件事沒有問題」,舉個例子:

A: Do I have to heat up the pasta?(我需要熱一下義大利麵嗎?)

B: Ah, no. She'll be right.(啊,不用。這樣就可以了。)

◎ sweet as

這個片語的意思是「太棒了」、「酷耶」,舉個例子:

A: Do you guys need a ride?(你們需要搭便車嗎?)

B: Yes, we do! Sweet as!(好啊!太棒了!)

◎ too much

在紐西蘭英文中,too much 的意思可能跟你想的不太一樣喔,它其實指的是「太棒了」、「太好了」,舉個例子:

A: Hey mate, wanna have this last biscuit?(嘿老兄,你要最後一塊餅乾嗎?)

B: Oh, too much, bro!(喔,太棒了,兄弟!)

◎ tomato sauce

和英國一樣,炸魚薯條(fish and chips)在紐西蘭也相當普遍,不過紐西蘭人用來配薯條的「番茄醬」,英文不是我們常聽到的 ketchup,而是 tomato sauce,例如:

Can I have some tomato sauce for my fish and chips? Chur, bro!(我可以要點番茄醬配我的炸魚薯條嗎?謝啦老兄!)

◎ dairy

你一定有學過這個字當「乳製品」的用法,不過在紐西蘭,dairy 也用來表示「(小)商店」,裡面會販賣各種食物、飲料、零食等等,類似我們的便利商店,舉個例子:

I am going to grab some meat pies at the dairy. Do you need anything?(我要去商店買些肉派。你需要什麼嗎?)

◎ egg

你以為這個字只有「蛋」的意思嗎?在紐西蘭,egg 也可以用來指「笨蛋、白癡」,使用時可要注意別冒犯到別人喔,舉個例子:

Hey, listen to me! Don’t be such an egg, okay?(嘿,聽我說!別當個笨蛋好嗎?)

◎ togs

在海島國家,水上活動是不可少的。不過在紐西蘭,各種類型的「泳裝、泳衣、泳褲」都可以用 togs 來表示喔,舉個例子:

Wait a second! I’m just gonna put my togs on.(等我一下啦!我穿個泳衣。)

看完這篇專欄後,下次有機會到紐西蘭遊玩時不妨用用這些道地的單字片語吧!

【更多學英文資源,詳見《希平方》】