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影／泰勒絲成名《美國小姐》官方中文預告

聯合新聞網 / 希平方

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小天后泰勒絲獲獎無數，音樂之路可說是非常成功，然而人紅是非多，她在演藝生涯中飽受批評與爭議，私生活、身材...都成了大家茶餘飯後的話題。今年，Netflix 推出紀錄片電影《美國小姐》，一揭她成名背後所遇到的困難、挫折與心路歷程，一起來看看那個你所不知道的泰勒絲。

在這支預告片中，我們看到泰勒絲成名後經歷的種種風波和蛻變，而她的故事，似乎也詮釋了什麼叫做「成名是有代價的」（fame comes with a price）。今天就跟著希平方一起認識更多與「名聲、成名」有關的表達法吧！

◎ celeb 名人

Celeb 是英文 celebrity（名人）的簡稱，在英式英文中則常簡稱為 sleb。例如：

A number of celebs attended the charity event last weekend.（上週末有不少名人出席那場慈善活動。）

◎ somebody 大人物

Somebody 除了有「某人」的意思之外，也可以用來表示「大人物」喔，它在英英字典的解釋是 a person of position or importance（有地位或重要性的人物）。例如：

I’m gonna make it to Hollywood and become a somebody one day.（有一天我會進到好萊塢，成為一個大人物。）

至於「小人物、無名小卒」，英文則可以說 nobody，在英英字典的解釋是 a person of no influence or consequence（沒有影響力的人）。我們同樣來看個例子：

The young writer went from nobody to somebody in the blink of an eye.（那位年輕作家眨眼間就從無名小卒晉升為大人物。）

◎ big name 名人、大人物

Name 除了「名字」，也有「名人、聲譽好的人」的意思喔，因此 big name 就是用來指「某領域的名人（特別是演員、音樂家...等）」。例如：

The humble guy over there is actually a big name in the music industry; he’s the writer of many hit songs.（那邊那個謙虛的人其實是音樂界響噹噹的大人物；很多暢銷歌曲都是他寫的。）

◎ household name 家喻戶曉的人物

Household 是「家庭」的意思，家家戶戶都知道的名字，自然就是指「家喻戶曉的人物」囉！例如：

The director becomes a household name after winning an Oscar for Best Picture.（那位導演贏得一座奧斯卡最佳影片獎之後，成為了家喻戶曉的人物。）

◎ become famous overnight 一夕成名

Overnight 是「一夜之間」的意思，所以 become famous overnight 自然就是指「一夕成名」囉！例如：

Stop chasing rainbows. Only few people are lucky enough to become famous overnight.（別做白日夢了。只有少數幾個人有運氣一夕成名。）

◎ fifteen minutes of fame 曇花一現、短暫即逝的名氣

這個片語出自美國藝術家 Andy Warhol 在 1960 年代提到的一段話：In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes.（未來，每個人都能紅遍世界十五分鐘。）

他的話在電視和社群媒體日益普及之後，似乎也預言成真了，人們也開始用 fifteen minutes of fame 來表示「在媒體上出現的短暫的、曇花一現的名氣」。例如：

Alice had her fifteen minutes of fame when her video was featured on YouTube's "Trending" section.（Alice 在她的影片登上 YouTube 的「熱門影片」時短暫爆紅。）

◎ someone’s name in lights 某人成名、出名

原先是用來指某個演員或表演者的名字出現在電影院或劇院外的看板上，後來延伸出「某人（特別是表演者）成為知名人物」的含意。例如：

Emily’s living in the hope that she could see her name in lights one day.（Emily 盼望著有天自己能成為一位知名表演者。）

◎ someone’s name is mud 某人聲名狼藉、名譽掃地

有些人認為這個片語跟林肯總統的刺殺案有關，當時一位叫做 Samuel Mudd 的醫生因為治療刺殺案的兇手而名譽掃地，但這個片語其實至少可以追溯到 1800 年代，那時 mud 有「白癡、蠢人」的含意，所以如果說 someone’s name is mud，就是要表示「某人聲名狼藉、名譽掃地」喔！例如：

The singer’s name is mud after being caught for illegal drug use.（那位歌手因為非法吸毒被逮而名譽掃地。）

◎ blacken someone’s name / reputation 敗壞某人的名聲

其中，blacken 是動詞「使變成黑色、敗壞」的意思，name 和 reputation 則是指「名聲、聲譽」。例如：

The politician claimed that the recent incident was just his opponents trying to blacken his name.（那名政客聲稱近期的事件只是他的對手在試圖抹黑他。）

這些跟「名聲」相關的常見表達法都學會了嗎？生活中也別忘了多找機會實際運用看看喔！

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電影 希平方

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